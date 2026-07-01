Deportes

Video: la habilidad de Ricardo Bochini a los 72 años en pleno Mundial y su tremendo elogio a Lionel Messi

El ídolo demostró que su magia está intacta. Acompaña a la selección argentina en el Mundial y destacó la labor del crack rosarino

Guardar
Google icon

La magia intacta de Ricardo Bochini a sus 72 años

Ricardo Bochini viajó a Estados Unidos para alentar y acompañar a la selección argentina durante su recorrido por el Mundial. El ex volante de Independiente, a sus 72 años, demostró que su magia está intacta y le regaló a sus fanáticos un momento imperdible.

En un video publicado por TyC Sports en sus redes sociales, el campeón del mundo en México 1986 aparece haciendo jueguitos y el registro contabiliza 18 toques, en una demostración de que mantiene su habilidad intacta. El ídolo disfrutó del momento y se mostró sonriente mientras mantuvo el control con la pelota. Como aquellos días en los campos de juego donde su capacidad de estar adelantado a la jugada le permitió orquestar innumerables goles para Independiente.

PUBLICIDAD

Para acompañar el derroche de talento del cinco veces campeón de la Copa Libertadores con el Rojo, quienes lo acompañaron cantaron un hit que sonó en la vieja Doble Visera de Cemento de Alsina y Cordero, el pasaje que hoy lleva su nombre al igual que el nuevo estadio: “Solo le pido a Dios, que Bochini juegue para siempre, que juegue siempre en Independiente para toda la alegría de la gente”.

El ex mediocampista, que brindó enésimas asistencias y fue protagonista de paredes históricas con Ricardo Bertoni en sus comienzos, jugó de forma profesional solo en Independiente durante dos décadas entre 1971 y su retiro en 1991. Marcó 108 goles en 714 partidos y entre otras conquistas se destacan las dos Copas Intercontinentales (1973 y 1984) que logró el club de Avellaneda. En la primera ante la Juventus, marcó el gol del triunfo en el partido disputado en el Estadio Olímpico de Roma.

PUBLICIDAD

Ricardo Bochini junto al público en el primer partido de Argentina en el Mundial que fue victoria 3-0 ante Argelia en Kansas

El Bocha también elogió a Lionel Messi, que es el máximo goleador del certamen con seis tantos junto al francés Kylian Mbappé. “Messi ya sabe todo lo que tiene que hacer dentro de una cancha desde que empezó a jugar hasta el día de hoy. Siempre fue un jugador que es el mejor desde que apareció hasta este momento, el mejor jugador del mundo. Está jugando de la manera que lo puede hacer un jugador de 20 (años), de 25, de 28”, contó ante el micrófono de la mencionada señal deportiva. Messi, de momento, es el máximo anotador histórico de la Copa del Mundo con 19 gritos, uno más que Mbappé.

Bochini se mueve en un motorhome al que bautizó Bochamóvil y muestra su travesía en redes y en su canal de YouTube. Asiste a los partidos de la selección argentina y también se reencontró con ex compañeros campeones mundiales hace 40 años como Ricardo Giusti (también jugaron juntos en Independiente), Sergio Batista y Carlos Tapia.

En su cuenta de Instagram, el ex futbolista presentó su proyecto con una publicación: “Acá les dejo plasmado con imágenes lo que les venía contando a todos ustedes sobre mi nuevo proyecto. Es un sueño poder vivir lo que estoy viviendo. Les cuento que se vienen unos programas increíbles, ya les voy a dejar fecha y hora y los podrán ver por mi canal de YouTube. Les vuelvo a decir que estoy muy feliz y lo quería compartir con todos ustedes”.

En otro de los videos publicados en dicha red social, le dejó un sentido mensaje a los hinchas de Independiente: “A cualquier lado que vaya siempre voy a ir con la número diez que me hizo tan grande en el fútbol argentino, la más gloriosa de todas”, y mostró una réplica de la casaca de la temporada 1988/1989, que fue su último título nacional con aquel equipo dirigido por Jorge Raúl “El Indio” Solari.

El ex jugador también mostró un recorrido por la casa rodante, que incluye comodidades para que él y su equipo sigan a la selección en cada ciudad donde juegue. La presencia de Bochini junto a la selección argentina se convirtió en una de las atracciones para los hinchas por lo que significa el ídolo más allá de su identificación histórica con Independiente.

Temas Relacionados

Mundial 2026CopaMundial2026Ricardo BochiniLionel MessiIndependientedeportes-argentinaSelección Argentina Mundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

River Plate acelera en el mercado: cinco refuerzos e inversión con margen para un golpe de jerarquía

Eduardo Coudet ya cuenta con dos delanteros, dos defensores y un mediocampista

River Plate acelera en el mercado: cinco refuerzos e inversión con margen para un golpe de jerarquía

Se salvó del descenso en la última fecha y rompió el mercado al pagar más de USD 300 millones en tres refuerzos

El Tottenham apostará fuerte en esta ventana de transferencias después de haber logrado la permanencia en la Premier League

Se salvó del descenso en la última fecha y rompió el mercado al pagar más de USD 300 millones en tres refuerzos

“Messi sufrirá”: la controvertida declaración del presidente de Timor Oriental en la previa de Argentina - Cabo Verde

José Ramos-Horta, Premio Nobel de la Paz, publicó en Facebook su respaldo al seleccionado africano antes del partido ante Argentina en Miami, con argumentos que van desde la dieta caboverdiana hasta sus creencias religiosas

“Messi sufrirá”: la controvertida declaración del presidente de Timor Oriental en la previa de Argentina - Cabo Verde

Una ex figura de Uruguay apuntó contra los jugadores tras la exposición de Bielsa: “¿No te bancás una charla de 20 minutos?"

Gustavo Poyet disparó contra los futbolistas, luego de que el Loco revelara que tuvo que acortar las sesiones de video durante su ciclo, que terminó con la eliminación del Mundial: “Una falta de respeto al país”

Una ex figura de Uruguay apuntó contra los jugadores tras la exposición de Bielsa: “¿No te bancás una charla de 20 minutos?"

Beltrán se sumó a la pretemporada y River sigue peleando por Ángel Correa: los millones y los dos jugadores que le ofreció a Tigres

El delantero cordobés superó la revisión médica en Alicante y firmará contrato este miércoles, mientras las negociaciones con el elenco mexicano por el rosarino de 31 años continúan sin resolverse

Beltrán se sumó a la pretemporada y River sigue peleando por Ángel Correa: los millones y los dos jugadores que le ofreció a Tigres

DEPORTES

River Plate acelera en el mercado: cinco refuerzos e inversión con margen para un golpe de jerarquía

River Plate acelera en el mercado: cinco refuerzos e inversión con margen para un golpe de jerarquía

Se salvó del descenso en la última fecha y rompió el mercado al pagar más de USD 300 millones en tres refuerzos

“Messi sufrirá”: la controvertida declaración del presidente de Timor Oriental en la previa de Argentina - Cabo Verde

Una ex figura de Uruguay apuntó contra los jugadores tras la exposición de Bielsa: “¿No te bancás una charla de 20 minutos?"

Beltrán se sumó a la pretemporada y River sigue peleando por Ángel Correa: los millones y los dos jugadores que le ofreció a Tigres

TELESHOW

Mauro Icardi y la China Suárez estarían en crisis tras el escándalo: “Ella hace cuatro días abandonó la casa de los sueños”

Mauro Icardi y la China Suárez estarían en crisis tras el escándalo: “Ella hace cuatro días abandonó la casa de los sueños”

Araceli González habló de su nuevo vínculo con Adrián Suar: “Por él lloré toda mi vida, pero ahora no”

El hijo de Maxi López y Daniela Christiansson cumplió seis meses y sus padres celebraron en dos continentes

Murió Santiago Ríos, destacado actor de Los Simuladores y Los Roldán

Desde la casa de Gran Hermano, Mariela le pasó factura al Turco García: “Lo único que sabés hacer es jugar a la pelota”

INFOBAE AMÉRICA

Qué efectos adversos generó el veto de celulares en las escuelas británicas, según un estudio

Qué efectos adversos generó el veto de celulares en las escuelas británicas, según un estudio

Estados Unidos e Irán concluyeron en Doha una ronda de conversaciones centrada en el estrecho de Ormuz sin avances sustanciales

Por qué los terremotos más grandes ocurren en fallas casi planas: la explicación científica

El Club del DON: así funciona la campaña que premia a los colombianos

Un militar estadounidense continúa desaparecido tras una maniobra de emergencia de un helicóptero en el mar Arábigo