Video: la habilidad de Ricardo Bochini a los 72 años en pleno Mundial y su tremendo elogio a Lionel Messi

La magia intacta de Ricardo Bochini a sus 72 años

Ricardo Bochini viajó a Estados Unidos para alentar y acompañar a la selección argentina durante su recorrido por el Mundial. El ex volante de Independiente, a sus 72 años, demostró que su magia está intacta y le regaló a sus fanáticos un momento imperdible.

En un video publicado por TyC Sports en sus redes sociales, el campeón del mundo en México 1986 aparece haciendo jueguitos y el registro contabiliza 18 toques, en una demostración de que mantiene su habilidad intacta. El ídolo disfrutó del momento y se mostró sonriente mientras mantuvo el control con la pelota. Como aquellos días en los campos de juego donde su capacidad de estar adelantado a la jugada le permitió orquestar innumerables goles para Independiente.

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Para acompañar el derroche de talento del cinco veces campeón de la Copa Libertadores con el Rojo, quienes lo acompañaron cantaron un hit que sonó en la vieja Doble Visera de Cemento de Alsina y Cordero, el pasaje que hoy lleva su nombre al igual que el nuevo estadio: “Solo le pido a Dios, que Bochini juegue para siempre, que juegue siempre en Independiente para toda la alegría de la gente”.

El ex mediocampista, que brindó enésimas asistencias y fue protagonista de paredes históricas con Ricardo Bertoni en sus comienzos, jugó de forma profesional solo en Independiente durante dos décadas entre 1971 y su retiro en 1991. Marcó 108 goles en 714 partidos y entre otras conquistas se destacan las dos Copas Intercontinentales (1973 y 1984) que logró el club de Avellaneda. En la primera ante la Juventus, marcó el gol del triunfo en el partido disputado en el Estadio Olímpico de Roma.

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Ricardo Bochini junto al público en el primer partido de Argentina en el Mundial que fue victoria 3-0 ante Argelia en Kansas

El Bocha también elogió a Lionel Messi, que es el máximo goleador del certamen con seis tantos junto al francés Kylian Mbappé. “Messi ya sabe todo lo que tiene que hacer dentro de una cancha desde que empezó a jugar hasta el día de hoy. Siempre fue un jugador que es el mejor desde que apareció hasta este momento, el mejor jugador del mundo. Está jugando de la manera que lo puede hacer un jugador de 20 (años), de 25, de 28”, contó ante el micrófono de la mencionada señal deportiva. Messi, de momento, es el máximo anotador histórico de la Copa del Mundo con 19 gritos, uno más que Mbappé.

Bochini se mueve en un motorhome al que bautizó Bochamóvil y muestra su travesía en redes y en su canal de YouTube. Asiste a los partidos de la selección argentina y también se reencontró con ex compañeros campeones mundiales hace 40 años como Ricardo Giusti (también jugaron juntos en Independiente), Sergio Batista y Carlos Tapia.

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En su cuenta de Instagram, el ex futbolista presentó su proyecto con una publicación: “Acá les dejo plasmado con imágenes lo que les venía contando a todos ustedes sobre mi nuevo proyecto. Es un sueño poder vivir lo que estoy viviendo. Les cuento que se vienen unos programas increíbles, ya les voy a dejar fecha y hora y los podrán ver por mi canal de YouTube. Les vuelvo a decir que estoy muy feliz y lo quería compartir con todos ustedes”.

En otro de los videos publicados en dicha red social, le dejó un sentido mensaje a los hinchas de Independiente: “A cualquier lado que vaya siempre voy a ir con la número diez que me hizo tan grande en el fútbol argentino, la más gloriosa de todas”, y mostró una réplica de la casaca de la temporada 1988/1989, que fue su último título nacional con aquel equipo dirigido por Jorge Raúl “El Indio” Solari.

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El ex jugador también mostró un recorrido por la casa rodante, que incluye comodidades para que él y su equipo sigan a la selección en cada ciudad donde juegue. La presencia de Bochini junto a la selección argentina se convirtió en una de las atracciones para los hinchas por lo que significa el ídolo más allá de su identificación histórica con Independiente.