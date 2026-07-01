Crimen y Justicia

Mendoza: la Suprema Corte definirá si queda firme el sobreseimiento a los rugbiers franceses acusados de violar a una mujer

La querella apeló el fallo que benefició a Hugo Auradou y Oscar Jégou. La defensa pidió confirmarlo y ahora deberá resolver el máximo tribunal provincial

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“Me cagó a palos”: el audio de la mujer que denunció por violación a los rugbiers franceses en Mendoza

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza llevó adelante este miércoles una audiencia para analizar el recurso presentado contra el sobreseimiento de los rugbiers franceses Hugo Auradou y Oscar Jégou, acusados de haber abusado de una mujer en un hotel de la provincia en julio de 2024.

La audiencia se llevó a cabo en la Sala N° 32 del Palacio de Justicia ante un tribunal integrado por los ministros Dalmiro Garay Cueli, José Valerio y Norma Llatser, quienes escucharon los planteos de todas las partes.

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Durante su exposición, la querella particular —integrada por Félix Lorente, Natacha Romano, Carlos González, Florencia Giamportone, Javier Mollar y Pablo David— sostuvo que el sobreseimiento “adolece de arbitrariedad y falta de fundamentación suficiente”, ya que, a su entender, presenta “razonamientos y conclusiones que no derivan lógicamente de la prueba producida, en violación a las reglas de la sana crítica racional y del debido proceso”.

Con ese argumento, cuestionó seis aspectos de la resolución: la falta de juzgamiento con perspectiva de género y la vulneración del deber de diligencia reforzada; la valoración arbitraria y fragmentaria de la prueba; la denegación de prueba pertinente; la falta de agotamiento de la investigación penal; la ausencia de una diferenciación de los roles atribuidos a cada uno de los acusados; y el prejuzgamiento y los defectos de fundamentación del fallo.

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En función de esos planteos, pidió que el sobreseimiento sea revocado y que las actuaciones sean remitidas nuevamente al tribunal de origen.

Ezeiza, 3 de septiembre de 2024: Oscar Jégou y Hugo Araudou dejan la Argentina acompañados de su abogado defensor, Rafael Cúneo Libarona (Reuters/Tomás Cuesta)
Ezeiza, 3 de septiembre de 2024: Oscar Jégou y Hugo Araudou dejan la Argentina acompañados de su abogado defensor, Rafael Cúneo Libarona (Reuters/Tomás Cuesta)

Al contestar, el dictamen del Procurador consideró que el recurso debe ser rechazado y que corresponde confirmar la resolución apelada. Entre sus argumentos, sostuvo que la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal fue suficiente y que no existen medidas de prueba pendientes con capacidad para modificar la situación procesal de los imputados. Además, consideró que la querella no logró demostrar la arbitrariedad o la insuficiencia del fallo que dispuso el sobreseimiento.

Por su parte, la defensa de Auradou y Jégou, representada por Rafael Cúneo Libarona, también pidió que la resolución sea confirmada.

“Costó mucho conseguir la libertad de mis defendidos. Fueron muchas audiencias, 17 testigos, entre ellos familiares de la denunciante, su mejor amiga y su dentista. En términos procesales, ella tiene derecho a asistir a todas las instancias, pero siempre tiene que ser con respeto, con decoro”, sostuvo el abogado.

El defensor también respaldó el trabajo del Ministerio Público Fiscal al afirmar que “trabajó con perspectiva de género y respetó todas las garantías constitucionales”.

Video: Auradou y su denunciante en el ascensor del hotel Diplomatic

Qué elementos llevaron al sobreseimiento

El sobreseimiento de Hugo Auradou y Oscar Jégou fue dictado en diciembre de 2024, luego de que la Justicia de Mendoza concluyera que no había elementos para sostener la acusación en su contra.

Entre las pruebas incorporadas al expediente figuró un video de una cámara de seguridad del ascensor del hotel Diplomatic, al que accedió Infobae, en el que se observa a uno de los rugbiers y a la denunciante mientras se dirigían a la habitación donde ocurrieron los hechos investigados. En las imágenes, ambos se besan segundos antes de salir del ascensor. En esa habitación también se encontraba el otro jugador imputado.

Otro de los elementos que fue incorporado a la causa fue la pericia psicológica practicada a la denunciante por especialistas oficiales del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal de Mendoza. Según el informe, los peritos detectaron inconsistencias en su relato y señalaron que presentaba “elementos compatibles con exageración y acomodación de la información”, además de contradicciones e inconsistencias en la reconstrucción de los hechos.

Esos elementos, junto con el resto de la prueba reunida durante la investigación, fueron valorados por la Justicia al momento de disponer el sobreseimiento de ambos jugadores, una decisión que ahora busca revertir la querella ante la Suprema Corte de Mendoza.

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