Desde la casa de Gran Hermano, Mariela le pasó factura al Turco García: “Lo único que sabés hacer es jugar a la pelota”

Mariela Prieto le pasó factura al Turco García desde la casa de Gran Hermano: Generación Dorada y cuestionó que "lo único que sabés hacer es jugar a la pelota" (Video: GH, Telefe)

El secador de pelo encendido no fue suficiente para amortiguar los reclamos. Mariela Prieto arrancó el mediodía del miércoles mirando fijo a la cámara y descargando contra su marido, el exfutbolista Claudio “El Turco” García, una lista de reproches que incluyó desde visitas al padre de ella hasta el estado de los perros, pasando por una advertencia de revisarle el celular cuando salga de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe).

“No es todo jugar a la pelota, jugar a la pelota. Toda tu vida es jugar a la pelota. Lo único que sabés hacer es jugar a la pelota”, lanzó Mariela, con un tono que sus compañeras reconocieron de inmediato como el de alguien que lleva tiempo guardando esa frase. Luana Fernández y Pincoya, que estaban en el mismo sector, se miraron entre sí mientras el volumen subía y el secador seguía encendido de fondo.

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El reclamo de Mariela Prieto al Turco García se activó después del Congelados en Gran Hermano que mostró la visita de Roxana, la mamá de Juanicar

El detonante inmediato fue el Congelados de la noche anterior, en el que Roxana, la mamá de Juanicar, visitó a su hijo con un discurso que emocionó a toda la casa. El contraste con la visita que García había hecho semanas atrás pareció reavivarlo todo. Porque el Turco también tuvo su Congelados, y lo que dejó no fue exactamente un recuerdo cálido: antes de acercarse a Mariela, saludó a Andrea del Boca, Yanina Zilli y Cinzia Francischiello, un detalle que los fanáticos del programa analizaron durante días. Y la frase con la que cerró su visita —“el baile no me gustó un carajo”— quedó flotando en el ambiente como una advertencia que Mariela no olvidó.

Este miércoles, fue ella quien tomó la palabra. Y lo hizo con una precisión doméstica que no dejó ningún frente sin cubrir. “¿Fuiste a ver a mi papá? ¿Le llevaste una masita, una rosca de esas que le llevamos nosotros, unos sandwichitos? Los sandwichitos acordate que son dos de tomate, dos de huevo y dos de jamón y queso”, le enumeró a la cámara, con el tono de quien ya sabe la respuesta antes de preguntar. “Nada. Creo que no hiciste nada de todo lo que te dije”, remató.

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La visita previa del Turco García en el Congelados de Gran Hermano quedó bajo análisis porque saludó antes a Andrea del Boca, Yanina Zilli y Cinzia Francischiello (Video: GH, Telefe)

La lista siguió. Los perros —Simba y Baloo— necesitan corte de pelo y uñas. El vidrio del auto de Yamil sigue roto desde aquel viaje a Puerto Madryn en el que, de paso, se rompieron cinco televisores en una semana gracias a Homero, el perro del hijo. “La maldición del vidrio”, lo llamó Mariela, que contó la historia con una mezcla de indignación y humor que arrancó risas en el cuarto. “Llevamos tres televisores, se me rompieron cinco. Uno en el auto, dos en Madryn, uno en casa de una chica, el plasma de casa. Una línea, chau”, resumió, mientras Luana la escuchaba con los ojos abiertos.

Pero el reclamo más filoso llegó al final, cuando Mariela dejó de hablar de tareas domésticas y pasó a territorio más personal. “Que ni se te vaya a ocurrir cambiarme la clave del celular, porque te voy a revisar todo. Acordate de lo que te digo, ¿eh? Te va a ir re mal”, advirtió, mirando directo a la cámara. Y agregó, con un cantito que Luana le pidió que repitiera: “Si te pillara, ay, si te pillara”. La frase quedó dando vueltas en la casa durante buena parte de la mañana.

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La amenaza de revisión de celular no es un detalle menor en el contexto de la pareja. Desde que Mariela ingresó a la casa, el vínculo con García estuvo en el centro de varios cruces: rumores de celos, el episodio del baile que el Turco dijo que no le gustó “un carajo” y la tensión que generó la cercanía de Mariela con Emanuel Di Gioia dentro del juego. Mariela lo sabe y, desde adentro, juega con eso. “Mirá que yo también tengo pretendientes acá, ¿eh? Te aviso, te dejo”, le dijo a la cámara, antes de ponerse a cantar de nuevo.