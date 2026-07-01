Murió Santiago Ríos, destacado actor de Los Simuladores y Los Roldán

La Asociación Argentina de Actores confirmó la muerte de Santiago Ríos, actor de Los Simuladores y Los Roldán, a los 70 años

La Asociación Argentina de Actores confirmó este miércoles 1 de julio la muerte del actor, director, dramaturgo y docente Santiago Ríos, una de las presencias más constantes y versátiles de la televisión, el teatro y el cine nacionales durante más de cuatro décadas. Tenía 70 años y había nacido el 15 de octubre de 1955 en Paraná, provincia de Entre Ríos.

“Despedimos al actor, director, dramaturgo y docente Santiago Ríos, quien desarrolló una extensa y sólida trayectoria en el teatro, el cine y la televisión. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos, acompañándolos en este doloroso momento”, comunicó la entidad a través de sus redes sociales. Ríos estaba afiliado a la Asociación desde 1995.

PUBLICIDAD

Su formación tuvo bases sólidas desde el comienzo. Se preparó con Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet, dos referentes del teatro argentino, y a esa experiencia sumó décadas de trabajo ininterrumpido sobre los escenarios y frente a las cámaras. Paralelamente, sostuvo una carrera como docente teatral que lo llevó a formar a nuevas generaciones de intérpretes, una dimensión de su trabajo que sus colegas destacaron al conocerse la noticia de su muerte.

Santiago Ríos nació en Paraná, Entre Ríos, y desarrolló una trayectoria de más de cuatro décadas en teatro, cine y televisión

Para el público masivo, el rostro de Ríos quedó asociado a algunas de las ficciones más queridas de la televisión argentina. Su paso por Los Simuladores —la serie de Damián Szifrón que marcó un antes y un después en la ficción local— lo instaló en la memoria colectiva de una generación. Pero ese fue apenas uno de los tantos títulos que integró a lo largo de su carrera. También formó parte de los elencos de Tumberos, Los Roldán, La Niñera, Casados con hijos, Casi ángeles, Patito Feo, Lalola, Graduados, 100 días para enamorarse y El mejor infarto de mi vida, entre muchas otras producciones que abarcaron todos los géneros y todas las franjas horarias.

PUBLICIDAD

Su presencia en la pantalla chica fue tan extensa como variada. Integró elencos de ATAV – Argentina, tierra de amor y venganza, Son amores, Disputas, Costumbres argentinas, Culpable de este amor, Amor en custodia, Quién es el jefe, Gladiadores de Pompeya, Palermo Hollywood, Amo de casa, Amor mío, Los exitosos Pells, Los exitosos Pérez, Ciega a citas, Peter Punk, Sr. y Sra. Camas, Sandro de América y Quiero vivir a tu lado, entre otras. También pasó por los ciclos humorísticos Cha Cha Cha y El show de Videomatch, dos programas que definieron el humor televisivo argentino de los años noventa.

En el teatro, Ríos construyó una trayectoria paralela igualmente prolífica. Trabajó en las principales salas del circuito oficial, comercial e independiente bajo la dirección de figuras como Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Norman Briski, Agustín Alezzo y José María Muscari. Los títulos que integró a lo largo de los años dan cuenta de la amplitud de su registro: Los Locos Addams, Rey Lear, Stefano, Marat-Sade, Diario de un loco, Filomena Marturano, Extraña pareja, Sinvergüenzas, La farsa de los ausentes, Gente educada, Manzana podrida y Dice mamá que basta, entre muchas otras. La diversidad de esos proyectos —desde el teatro clásico hasta la comedia comercial— refleja la capacidad de Ríos para moverse con igual comodidad en registros muy distintos.

PUBLICIDAD

La Asociación Argentina de Actores despidió a Santiago Ríos y recordó que el actor estaba afiliado a la entidad desde 1995

Su filmografía también dejó una marca en el cine nacional. Participó en 1978, Tiro de gracia, Amor a mares, La boleta, El abismo… todavía estamos, Lucky Luke, Un hijo genial, La furia y Corazón iluminado, entre otros largometrajes que forman parte de la historia audiovisual argentina.

Con la muerte de Santiago Ríos, el mundo artístico argentino despide a un intérprete que eligió la continuidad y la diversidad como marcas de su carrera. No fue un nombre de primera plana ni un protagonista de tapa, pero su presencia fue constante en las producciones que el público argentino vio durante décadas. Esa clase de actor que aparece en los créditos y el espectador reconoce de inmediato, aunque no siempre recuerde su nombre. La Asociación Argentina de Actores acompaña a su familia y seres queridos en este momento.

PUBLICIDAD