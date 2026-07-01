Política

El Gobierno definió su agenda legislativa, pero por ahora no tiene los votos y deberá negociar

Los bloques dialoguistas avisaron que no ven oportuno avanzar con zona fría y la eliminación de las PASO. Siguen las internas libertarias. El rol de Bullrich y la idea de “sumergirse” en la casta con Santilli

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Senado Pliego de Jueces
El Gobierno definió su agenda legislativa, pero por ahora no tiene los votos en Diputados ni el Senado (Ramiro Souto)

El Presidente de la Nación recibió a los legisladores libertarios y aunque buena parte de la exposición se centró en la economía y lo que Javier Milei entiende que va a pasar, bajó línea respecto del futuro parlamentario y político de la fuerza.

Según explicaron las fuentes oficiales, durante el encuentro, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, señaló que los próximos tres grandes proyectos del oficialismo serán la reforma política, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal.

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El problema es que si la intención del mileísmo es sacarlo rápidamente podría enfrentar varios inconvenientes. En los sectores dialoguistas entienden que el oficialismo está en un proceso de “relanzamiento” y que los ritmos hoy son otros. “Esto es como volver a prender un horno, lleva su tiempo y nosotros no tenemos apuro,” explicaba un senador que responde a fuerzas provinciales con buen diálogo con la Casa Rosada.

En el Senado de la Nación es donde se tiene que discutir zona fría, ya tiene media sanción de Diputados, y aunque el radicalismo y el PRO en la Cámara Baja acompañaron la eliminación del subsidio para varias zonas del país, en la Cámara Alta no tienen la misma postura.

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“No están los votos todavía. Hay gobernadores que entienden que no es el momento de avanzar con una ley de este tipo. Los radicales tienen posturas divididas y los amarillos están a la expectativa,” explicó un fuente oficialista.

“No creo que tengan los votos,” dijo otro senador opositor que se encaminaba al comedor exclusivo para los legisladores. “No hemos hablado nada, pero no cambió nada de ayer a hoy respecto del proyecto. Ellos quieren eliminar las PASO y nosotros no,” agregó.

En lo que se refiere a Inocencia Fiscal, como todavía no ingresó el texto de las modificaciones, no hay ningún tipo de conversación entre los bloques al respecto.

cruce Bullrich - Villarruel en el Senado portada
Victoria Villarruel y Patricia Bullrich

El otro problema que enfrenta La Libertad Avanza es que, mientras en Diputados parece mantener un buen acuerdo político con los bloques dialoguistas, en el Senado esto no se ve replicado. Tampoco internamente.

Hay legisladores de la Cámara alta que hoy estuvieron en Casa Rosada que entienden que la presencia de Manuel Adorni no complicaba el tratamiento de ningún tema y miran de reojo a la presidenta del bloque, Patricia Bullrich, a quien culpan de los problemas políticos. “No cambió nada de ayer a hoy. El problema no era Manuel, no nos vamos a comer la del kirchnerismo. El problema terminó siendo político,” señalaron. Ese sector acusa a la exministra de ser una de las que empujó la salida del ahora ex Jefe de Gabinete.

Pero desde otro sector del oficialismo fueron un poco más lejos. No solo que señalaron a Bullrich como quien desorganiza el Senado porque “no cumple con la palabra, cambia los días de las reuniones, de las sesiones”. “Se acuerda algo y ella lo cambia, nunca se sabe qué va a hacer”, agregaron.

Y la crítica continuó: aunque esta voz oficialista sí entendía que Adorni debía irse del Gobierno, no se mostró muy en línea con la llegada de Santilli.

Frente a la consulta de cómo entendía la llegada de “El Colo” al cargo de mayor responsabilidad después de la Presidente de la Nación, hizo referencia a que “es un político profesional”. Esto que en algunos círculos podría llegar a ser un halago, pero no parece serlo en el idioma libertario. “Nosotros llegamos diciendo que íbamos a combatir la casta y nos sumergimos en la mayor casta de todas. Cada vez más funcionarios del PRO, cada vez más casta."

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