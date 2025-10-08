Crimen y Justicia

Pidieron elevar a juicio el caso contra una mujer que ahorcó con un cable a su perra en Salta

El episodio fue denunciado por dos testigos que encontraron al animal colgado en un árbol

Guardar
La denuncia la realizaron vecinas
La denuncia la realizaron vecinas del lugar que encontraron al animal en el árbol - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer de 30 años fue acusada de crueldad y maltrato animal tras llevar a su perrita a un descampado de Finca La Lonja, en Salta, y provocarle la muerte utilizando un cable. Tras recopilar una serie de pruebas en su contra, el fiscal Ramiro Ramos Ossorio solicitó la elevación a juicio, bajo la Ley 14.346.

Según indicó el portal El Tribuno, las testigos de lo ocurrido, quienes residen en la zona, observaron a la acusada cuando sujetaba al animal con un cable y se dirigía hacia la orilla de un río cercano. Poco después, observaron que regresaba sin el animal, por lo que decidieron buscarla.

A los pocos metros hallaron el cuerpo de la perrita colgado de un árbol. Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que el caso fue reportado de inmediato, lo que dio lugar a la intervención de la Fiscalía Penal 2 de San Lorenzo. Por su parte, el Hospital Municipal de Salud Animal y Zoonosis realizó una necropsia que confirmó la causa de muerte del animal.

La investigación avanzó con base en los testimonios aportados por las vecinas del lugar, quienes relataron la secuencia de lo ocurrido. Los detalles quedaron plasmados en el expediente presentado ante el Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro.

La causa fue caratulada como actos de crueldad y maltrato animal. El requerimiento del fiscal estipuló que la imputada deberá enfrentar un juicio oral y público, además de responder por la infracción a la legislación penal vigente en materia de protección animal.

Rechazaron la probation para un hombre acusado de tener especies silvestres en cautiverio

Días atrás, la Cámara Federal de La Plata denegó la suspensión del juicio a prueba para un hombre acusado de maltrato y crueldad animal. En su domicilio de Temperley hallaron diversas especies silvestres y cueros de animales.

La Cámara Federal de La
La Cámara Federal de La Plata ratificó que no habrá probation para el acusado de maltrato animal en la localidad de Temperley

El tribunal respaldó el fallo del juez de primera instancia, quien consideró insuficiente la propuesta económica presentada por la defensa en comparación con los gastos asumidos por el Estado para el cuidado y mantenimiento de los animales rescatados.

El acusado, identificado como J. B., enfrenta cargos como presunto autor del delito de malos tratos hacia los animales, según el artículo 1° de la Ley 14.346. De acuerdo con la investigación, la persona mantuvo al menos hasta el 26 de diciembre de 2022, en su vivienda “dos cotorras argentinas (Myopsitta monachus), un loro barranquero (Cyanoliseus patagonus), un mono caí (Sapajus apella), dos tortugas cuello de serpiente (Hydromedusa tectifera), un cuero de puma (Puma concolor), uno de Zorro Gris (Lycalopex griseus) y uno de Coatí (Nasua nasua)”.

La imputación incluyó el hecho de haber tenido a los animales vivos en recintos de dimensiones muy pequeñas y sin condiciones adecuadas para su desarrollo, con la particular gravedad en el caso del mono que permanecía encerrado en una jaula pequeña, sin acceso a agua, alimento ni espacio para resguardo o descanso.

Durante la audiencia, la defensa del acusado ofreció como reparación la suma de 350.000 pesos y la entrega mensual de 15 kilos de alimento durante seis meses a la institución que albergó a los animales. La Fiscalía rechazó el ofrecimiento alegando que resultaba exiguo frente a los gastos estatales, que entre febrero de 2023 y noviembre de 2024 ascendieron a 3,9 millones de pesos.

El titular del Juzgado Federal de Quilmes avaló la postura del Ministerio Público, señalando que la oposición fiscal tenía carácter vinculante. Frente a esa resolución, la defensa apeló e insistió en la suficiencia de la propuesta económica. La Sala III de la Cámara Federal de La Plata, a cargo del juez Roberto Agustín Lemos Arias, señaló que el magistrado de primera instancia no se limitó a considerar el dictamen fiscal como vinculante, sino que también analizó la razonabilidad y proporcionalidad del rechazo. De ese modo, la Cámara ratificó la negativa a conceder la suspensión del juicio a prueba para el imputado.

Temas Relacionados

maltrato animalcrueldadperrosSaltaúltimas noticias

Últimas Noticias

Investigan a un policía en Mendoza por la muerte de un hombre que le habría robado días atrás

El agente policial quedó detenido, mientras que la familia de la víctima confirmó que donarán sus órganos. En las próximas horas se definirá la carátula del caso

Investigan a un policía en

La Justicia fijó la fecha de inicio del juicio por el crimen del ex piloto de TC Carlos Garrido

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 determinó que serán cuatro jornadas entre el 27 y el 30 de abril de 2027

La Justicia fijó la fecha

Absolvieron al único acusado por matar a tiros a una familia de Rosario en 2022

El 6 de mayo de 2022 una nena de 6 años, su madre y su padre fueron asesinados a balazos. Se había tratado de un error, tras ser confundidos con otra pareja

Absolvieron al único acusado por

Dictaron prisión peventiva para el único sospechoso por el femicidio de Daiana Mendieta tras negarse a declarar

En una audiencia de imputación formal, la fiscal acusó al hombre de 55 años por atentado a la autoridad y portación de arma de fuego

Dictaron prisión peventiva para el

El celular de Azul Semeñenko marcó su última ubicación y se intensifican los rastrillajes en Neuquén

La mujer está desaparecida desde el 25 de septiembre, día de su cumpleaños, cuando no se presentó a trabajar

El celular de Azul Semeñenko
ÚLTIMAS NOTICIAS
Calendario de ANSES: quiénes cobran

Calendario de ANSES: quiénes cobran hoy, 8 de octubre

Investigan a un policía en Mendoza por la muerte de un hombre que le habría robado días atrás

Absolvieron al único acusado por matar a tiros a una familia de Rosario en 2022

Cuál es el fruto seco con más proteínas que el huevo y ayuda a reducir el colesterol

Dictaron prisión peventiva para el único sospechoso por el femicidio de Daiana Mendieta tras negarse a declarar

INFOBAE AMÉRICA
La historia de Barry Marshall,

La historia de Barry Marshall, el médico que bebió una peligrosa bacteria para demostrar su teoría y ganó el Nobel de Medicina

Tras las huellas de Alejandro Magno: el misterio de Termesos, la ciudad que ningún ejército pudo conquistar

Erdogan afirmó que Trump le pidió persuadir a Hamas para aceptar su plan destinado a poner fin a la guerra en Gaza

Rusia atacó una central térmica ucraniana y dejó a más de 4.500 usuarios sin electricidad

Plymouth, la ciudad dorada del Caribe que una erupción borró del mapa

TELESHOW
El abrazo más grande de

El abrazo más grande de Rosario: Nicki Nicole emocionó con su show sinfónico y selló los 300 años de la ciudad con lágrimas y aplausos

El emotivo posteo de Evangelina Anderson dedicado a sus hijos, a dos meses de su separación de Martín Demichelis

La Voz Argentina definió quiénes son los semifinalistas de Soledad Pastorutti y Miranda!

Quién es Matías Roure, el mediático argentino que discutió con Valeria Mazza en el Bailando de España

La Voz Argentina: Luck Ra desafío a Nico Occhiato y el conductor sorprendió al mostrar su talento