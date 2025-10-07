Crimen y Justicia

El crimen de “Chucha”: mató a puñaladas a un vecino porque insultaba a su madre

Benjamín Santa Cruz, de 19 años, fue arrestado anoche, acusado del hecho ocurrido en medio de una pelea en la zona de San Fernando. Cayó horas después en San Martín: dos amigas lo refugiaban

Federico Fahsbender

Benjamín Uriel Santa Cruz, apodado “Chucha”, de 19 años, fue detenido en la madrugada de este martes tras una investigación de la Policía Departamental de Seguridad San Fernando, acusado de matar horas antes a un vecino de una puñalada entre las costillas.

En medio de una pelea motorizada por el alcohol, “Chucha”, supuestamente, tomó un cuchillo de cocina y mató en la esquina de French y Urquiza a Matías Gabriel González Rodríguez, de 28 años de edad. El motivo: González Rodríguez, según fuentes del caso, tenía la costumbre de agredir verbalmente a la madre del joven detenido.

El caso llegó a las autoridades por un reporte del Hospital de San Fernando, que alertó a la Policía Bonaerense por un herido que ingresó al lugar, la víctima del hecho. Así, efectivos de la Comisaría 1° de San Fernando -que depende de la Superintendencia AMBA Norte I, conducida por el comisario mayor Lucas Borge- se presentaron en el Hospital y comenzaron las primeras averiguaciones. De esta manera, llegaron al nombre de “Chucha”.

En paralelo, otro equipo de la Bonaerense llegaba a la esquina del crimen. Un reporte del caso asegura que una turba de 50 vecinos comenzó a apedrear la casa del acusado. Así, los efectivos dispararon contra la multitud para disuadirla con postas de goma.

Poco después, “Chucha” era arrestado en un domicilio de la zona de Villa Lynch, jurisdicción de San Martín, a pocas cuadras de la Villa Tranquila, en un operativo encabezado por el jefe del Comando de Patrullas de San Fernando. Dos mujeres, amigas suyas, supuestamente refugiaban al acusado.

Así, fue enviado una celda. Se espera que Martín Otero, fiscal del caso, lo indague en las próximas horas.

Munro: el último prófugo de un asesinato escalofriante

Omar Vera, el último detenido
Omar Vera, el último detenido por la muerte de Silvia Lepes

A mediados del mes pasado, personal de la Superintendencia AMBA Norte I resolvió otro hecho resonante: el asesinato de Silvia Lepes, gerente del Banco Nación, vecina de la localidad de Munro, que fue asesinada durante un intento de robo a la camioneta en la que viajaba en febrero pasado.

El último prófugo en caer fue identificado como Omar Maximiliano Vera, de 43 años. Cayó luego de un seguimiento ordenado por el fiscal Gastón Larramendi en una estación de tren de la zona de Pilar, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

El hecho ocurrió el 26 de febrero pasado en la esquina de Independencia y José Hernández. Según la investigación, la mujer recibió el disparo cuando su esposo quiso escapar de un grupo de ladrones que los emboscaron para robarles la camioneta en la que circulaban, una Chevrolet Tracker.

Antes, los asaltantes habían robado una camioneta Ford Territory blanca, en las calles Porchia y Misiones, a dos cuadras del lugar donde atacaron al matrimonio. Con ese vehículo, interceptaron a Lepes y a su marido.

