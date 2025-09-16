Cayó el último prófugo de la banda que mató a sangre fría a una mujer durante un robo en Munro

El detenido y la víctima

Efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron a Omar Maximiliano Vera, de 43 años, último prófugo de la banda que mató de un tiro en la cabeza a Silvia Lépez, la gerente del Banco Nación de la localidad de Munro, que fue asesinada durante un asalto en febrero pasado.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el acusado fue arrestado por efectivos de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Tigre, en la estación ferroviaria, ubicada en la intersección de Pilar Fortez y La Rioja, en la localidad bonaerense de Pilar.

Las tareas investigativas fueron encabezadas por el jefe del Comando de Patrullas Tigre junto a personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Tigre 2da, solicitadas por la Unidad Funcional de Instrucción de Vicente López, a cargo del fiscal Gastón Larramendi y ordenadas por el Juzgado de Garantías Nº1 de San Isidro.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, Vera cayó luego de un seguimiento intensivo y con su detención, concluyó la captura de todos los integrantes del grupo criminal que asesinó a Lépez a sangre fría.

El hecho ocurrió el 26 de febrero pasado en la esquina de Independencia y José Hernández, de la localidad de Vicente López.

Según la investigación, la mujer recibió el disparo cuando su esposo quiso escapar de un grupo de ladrones que los emboscaron para robarles la camioneta en la que circulaban, una Chevrolet Tracker.

Antes, los asaltantes habían robado una Ford Territory blanca, en las calles Porchia y Misiones. Es decir, a dos cuadras del lugar donde atacaron al matrimonio. Con ese vehículo, interceptaron la pareja. “Los venían siguiendo desde San Martín”, revelaron.

Tal como se puede ver en el video que capturó el instante, el esposo de Lépez intentó evadirlos con una maniobra y, en ese momento, les dispararon. El proyectil impactó en la cabeza de la mujer, que iba en el asiento del acompañante.

La víctima, Silvia Graciela Lepez, de 55 años, llegó muerta al hospital

Su marido la trasladó a un centro de salud, con la asistencia de móviles municipales que abrieron el camino hacia el sanatorio. Sin embargo, la mujer ingresó muerta a la clínica Independencia con una herida de arma de fuego en el occipital izquierdo.

Tras un relevamiento de cámaras de seguridad del Municipio de Vicente López, los investigadores detectaron un vehículo de apoyo: se trata de un Toyota Corolla que tenía pedido de secuestro debido a que había sido robado en CABA.

Un día después del hecho, la Policía Bonaerense capturó al primero de los sospechosos del crimen. Fuentes oficiales dijeron a este medio que el sospechoso fue atrapado en la localidad de José León Suárez, tiene 30 años y antecedentes por encubrimiento.

El seguimiento de las cámaras de seguridad municipales y privadas, y la paciencia de los policías de la DDI de San Isidro, bajo las órdenes del fiscal Larramendi.

Cómo atraparon al primer sospechoso

Tras un relevamiento de cámaras de seguridad del Municipio de Vicente López, los investigadores detectaron que los delincuentes actuaron con un vehículo de apoyo: se trata de un Toyota Yaris que había sido robado en el barrio porteño de Caballito el pasado 21 de febrero por un delincuente armado.

Así, los investigadores descubrieron por las cámaras de seguridad que los cuatro ladrones huyeron con los dos coches hacia San Martín. Los dejaron frente al hospital Dr. Diego Thomson de Villa Lynch y abordaron un Volkswagen Fox negro.

“Se bajaron del Toyota y de la Ford y abordaron un tercer auto, con el que huyeron, y luego abandonaron”, ampliaron. La Policía localizó los vehículos estacionados y aguardó a ver qué sucedía con ellos, sobre todo en José León Suárez, donde quedó el VW Fox.

La tarde siguiente, uno de los dos sospechosos que iban en la Ford -e involucrado en el crimen- regresó a buscar el VW Fox que habían usado para huir. Y ahí lo atraparon.

“Miraba para todos lados antes de subirse al coche, encenderlo y retirarse del lugar”, describieron las fuentes del caso la escena previa al arresto. Lo interceptaron unas cuadras después. Hay investigadores que están convencidos de que es el autor material del crimen de Lépez.