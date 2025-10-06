Crimen y Justicia

El video que muestra al hombre que confesó haber matado a su hijastro de 4 años tras el crimen

Infobae accedió a las imágenes de una cámara de seguridad que registró la salida de Cristian Deivy Torrico Mendoza de la casa donde, minutos antes, había asfixiado y matado a Sebastián Emanuel Yafrate

Fabián Induti

Por Fabián Induti

El partido bonaerense de Moreno fue escenario, este sábado, del brutal crimen de Sebastián Emanuel Yafrate, un nene de 4 años que fue asfixiado por su padrastro, mientras su madre trabajaba. En un intento por desviar la investigación, al principio, el homicida aseguró que el chico había sido víctima de una muerte súbita. Sin embargo, acorralado, terminó confesando el asesinato.

El homicida, identificado como Cristian Deivy Torrico Mendoza (30), llevó a la víctima al hospital Mariano y Luciano de la Vega. Los médicos sospecharon al ver marcas en el cuerpo del nene y dieron aviso la Justicia.

Ya enfrente del fiscal Federico Soñora, Mendoza no pudo sostener la primera versión y admitió que él había provocado la muerte del menor. De inmediato, quedó detenido e imputado por homicidio agravado.

Este medio accedió a las imágenes de una cámara de seguridad ubicada frente a la casa donde Mendoza vivía con su pareja y su hijo, en la calle Pedro Agote, a metros del cruce con Güiraldes.

En el video, que encabeza esta nota, se observa que, cerca de las 10 de la mañana, Mendoza salió de la propiedad del barrio La Gloria, en Cuartel V. Vestía una remera blanca, zapatillas del mismo color y pantalón oscuro. Se lo ve con el niño en brazos, envuelto en una sábana.

El hombre cerró el portón de la vivienda y caminó en dirección a la sala de primeros auxilios del barrio 25 de Mayo, situada a unas cuatro cuadras del lugar del hecho. Al llegar, el homicida encontró cerrado el centro sanitario, por lo que siguió hacia la parada de colectivo de la esquina de Araucanos y Lamadrid. Se dirigía al hospital Mariano y Luciano de la Vega.

Al llegar al centro de salud provincial, Mendoza les contó a los médicos de turno que había quedado al cuidado del niño y que este se había descompensado de forma repentina. Sin embargo, se trataba de un engaño. Al revisar al menor, los profesionales de la salud intentaron reanimarlo, sin éxito.

En simultáneo, comenzaron a sospechar del padrastro del niño, al detectar marcas en el cuerpo del niño. Ante ese escenario, las autoridades del hospital dieron aviso a la Comisaría Cuartel V de la Policía Bonaerense.

Los testimonios de la mamá y de la abuela de la víctima fueron determinantes para la causa. Si bien las fuentes del caso consultadas por este medio confirmaron que el detenido no tiene denuncias previas por violencia de género o familiar, las mujeres relataron que era violento con el nene. La autopsia confirmó el crimen.

“Por los dichos de la mamá y de la abuela del nene se terminó cerrando el perfil: era violento con el niño, pero además era celoso del vínculo que su pareja tenía con el chiquito”, expresaron desde el seno de la investigación los primeros indicios que llevarían a la confirmación del horror.

Y agregaron: “Cuando empezó a no cerrar la versión que Torrico Mendoza le había dado a los médicos y se lo confrontó, terminó admitiendo que lo asfixió”.

Fuentes del caso indicaron que el fiscal Soñora encontró indicios de que el acusado tenía celos del nene, que ya le había pegado en otras oportunidades. Sospecha, al mismo tiempo, que mató a Sebastián para hacer sufrir a su mamá, por lo que cree qe podría tratarse de un “femicidio transversal”.

