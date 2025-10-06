Dictaron prisión preventiva para tres personas investigadas por la venta de drogas en dos penales de Santa Fe

El penal de Coronda donde está alojado uno de los acusados de comercializar drogas desde su interior

Tres personas investigadas por la venta de drogas en la cárcel federal de Coronda y en el complejo penitenciario Las Flores quedaron en prisión preventiva, según dispuso la Justicia de Santa Fe.

La causa involucra a dos hombres detenidos y a una mujer presuntamente vinculada desde el exterior de los penales. Durante la audiencia, el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), José Luis García Troiano, dictó la medida cautelar en cuestión, al hacer lugar al pedido de la Fiscalía.

Las resoluciones se conocieron luego de que los fiscales a cargo del caso presentaran pruebas sobre actividades ilícitas cometidas desde dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios.

Según la información oficial, los detenidos son dos hombres de 45 y 24 años, identificados con las iniciales J. A. M. L. y G. D. R. Ambos estaban alojados en la cárcel federal de Coronda y en Las Flores por causas previas, y la acusación fiscal sostiene que habrían coordinado la venta de estupefacientes desde sus celdas.

El complejo penitenciario de Las Flores (Prensa de gobierno de Santa Fe)

La tercera persona es una mujer de 40 años, identificada por las iniciales G. Y. L., quien, según la investigación, sería la encargada de mantener los nexos y facilitar las operaciones desde fuera de los penales.

De acuerdo con al información a la que accedió el medio local Rosario3, como los otros dos implicados ya se encuentran recluidos, la mujer será la única que cumplirá con su medida cautelar de forma domiciliaria y bajo vigilancia electrónica, medida que será efectiva apenas el dispositivo de control esté disponible.

Durante la audiencia, los fiscales Ezequiel Hernández y María Laura Urquiza resaltaron que la decisión pretende asegurar el curso de la investigación y evitar cualquier obstáculo.

Una mujer intentó ingresar cocaína en una cárcel de Córdoba y le descubrieron la droga en sus zapatillas

A finales del mes de agosto último, una mujer fue atrapada cuando intentaba ingresar cocaína a la cárcel de Villa María, provincia de Córdoba. Llevaba 10 envoltorios con la droga ocultos dentro de las suelas de sus zapatillas.

El hecho ocurrió en el marco de las visitas habituales al Establecimiento Penitenciario N.º 5. El ingreso de la visitante al penal se produjo bajo las medidas de control reglamentarias, que incluyen el paso obligatorio por un body scanner.

Según pudo saber el medio local ElDoce de fuentes cercanas a la investigación, durante la inspección, el personal del Servicio Penitenciario identificó anomalías en el calzado de la mujer, situación que motivó una revisión más exhaustiva.

Al retirar las zapatillas y examinarlas, los oficiales encontraron 10 envoltorios de nylon, cada uno de ellos relleno con una sustancia de color blanco, compatible con clorhidrato de cocaína, motivo por el que se dio intervención inmediata a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que ahora tomó intervención en la investigación.

De esta manera, el personal especializado realizó tareas de verificación in situ, seguido del secuestro formal de la droga encontrada.

La FPA trasladó tanto la sustancia incautada como la documentación correspondiente a la sede judicial, donde se inició una investigación para analizar la trazabilidad de la droga y las posibles conexiones con internos o terceros vinculados al penal.