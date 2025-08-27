Crimen y Justicia

Quiso ingresar cocaína a una cárcel de Córdoba y fue atrapada con la droga en sus zapatillas

El hallazgo se produjo en el Establecimiento Penitenciario N°5 de la localidad de Villa María. Fue clave el uso del body scanner

(Video: @SPdeCordoba)

Una mujer fue atrapada cuando intentaba ingresar cocaína a la cárcel de Villa María, provincia de Córdoba. Llevaba 10 envoltorios con la droga ocultos dentro de las suelas de sus zapatillas.

El hecho ocurrió en el marco de las visitas habituales al Establecimiento Penitenciario N° 5. El ingreso de la visitante al penal se produjo bajo las medidas de control reglamentarias, que incluyen el paso obligatorio por un body scanner.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoceTV, durante la inspección, el personal del Servicio Penitenciario identificó anomalías en el calzado de la mujer, situación que motivó una revisión más exhaustiva.

La imagen del body scanner
La imagen del body scanner (Fotos: Servicio Penitenciario de Córdoba)

Al retirar las zapatillas y examinarlas, los ofciailes encontraron 10 envoltorios de nylon, cada uno de ellos relleno con una sustancia de color blanco, compatible con clorhidrato de cocaína, motivo por el que se dio intervención inmediata a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que ahora tomó intervención en la investigación.

De esta manera, el personal especializado realizó tareas de verificación in situ, seguido del secuestro formal de la droga encontrada.

La FPA procedió a trasladar tanto la sustancia incautada como la documentación correspondiente a la sede judicial, donde se inició una investigación para analizar la trazabilidad de la droga y las posibles conexiones con internos o terceros vinculados al penal.

Las zapatillas con la droga
Las zapatillas con la droga

Este intento frustrado de ingreso de drogas no fue el único ocurrido en el Establecimiento Penitenciario N° 5 en los últimos días. Apenas una semana antes, un recluso intentó ocultar marihuana en su calzado luego de que dos personas arrojaran un envoltorio hacia el interior del predio.

En esa ocasión, el personal de seguridad también logró secuestrar la sustancia y puso en marcha una investigación bajo la hipótesis de connivencia entre internos y potenciales proveedores externos.

El Establecimiento Penitenciario N° 5
El Establecimiento Penitenciario N° 5 de Villa María en Córdoba

Intentaron ingresar drogas en zapatillas en un penal de Santa Fe

Hacia fines del mes de junio pasado, en la Unidad Penal Nº 11 de Piñero, en Santa Fe, se detuvo al menos a cinco mujeres acusadas de intentar ingresar droga al penal, ocultando los estupefacientes en la suela de sus zapatillas.

El episodio fue detectado durante los controles habituales de visitantes, donde el personal penitenciario reportó anomalías en el calzado de las sospechosas y procedió a una revisión minuciosa.

Según fuentes del procedimiento, varias de las mujeres tienen vínculos sentimentales o familiares con internos investigados por delitos ligados a la narcocriminalidad, la violencia en la vía pública y el sicariato.

El material incautado no solo representa un intento fallido de burlar la seguridad, sino que además refuerza la hipótesis de que el suministro estaba destinado a la venta intramuros en los llamados “búnkeres tumberos”, y no al consumo personal de los internos visitados.

Todas las pruebas recolectadas fueron puestas a disposición de la Justicia.

Tal como sucedió en Córdoba, la secuencia comenzó cuando el personal penitenciario detectó, durante la requisa de rutina, indicios irregulares en las zapatillas de algunas visitantes. Las suelas de los calzados presentaban signos evidentes de haber sido despegadas y pegadas nuevamente, lo que motivó un control más exhaustivo.

Al desmontar las suelas, los agentes encontraron compartimentos improvisados repletos de estupefacientes. Los estupefacientes incautados incluyeron marihuana y cocaína en cantidades que exceden lo habitual para el consumo personal.

