Allanaron la casa de un reconocido streamer que está acusado de promocionar casinos ilegales

La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar busca pruebas para robustecer la causa contra Joaco López

Allanaron el domicilio del reconocido streamer Joaquín López, más conocido como Joaco López, acusado de presunta promoción y organización de juegos de azar virtuales no autorizados para captar más usuarios. El objetivo fue incautar elementos de prueba que puedan servir para avanzar con la investigación del caso.

La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar, dirigida por el fiscal Juan Rozas, fue la que avanzó con la solicitud de la pesquisa. La misma se realizó ante el Juzgado Penal y Contravencional N.º 4, en el marco de una investigación que expone una posible infracción al artículo 301 bis del Código Penal Argentino.

La investigación sostiene que el imputado habría utilizado su alcance en redes para publicitar y estimular las apuestas en una plataforma online que carece de habilitación legal. De acuerdo con información oficial, no solo se lo acusa de captar jugadores, sino también de realizar ofertas de beneficios económicos orientadas a incentivar la participación en el sitio.

El Código Penal prevé penas de hasta seis años de prisión por organizar juegos de azar ilegales

El expediente resalta que existía un antecedente clave: la justicia ya había advertido al streamer sobre la ilegalidad de tales acciones.

El imputado fue formalmente indagado en dos oportunidades, en noviembre de 2024 y en abril de 2025. Durante esas instancias, se lo notificó sobre la imputación y la prohibición expresa de continuar con su accionar, pese a lo cual, la investigación sostiene que persistió en la promoción y organización de juegos en numerosas ocasiones. Estos episodios, relevados en la pesquisa, habrían generado un refuerzo en la hipótesis de dolo directo, elemento fundamental a la hora de determinar su responsabilidad penal.

El operativo de allanamiento tuvo como principal finalidad el secuestro de elementos de prueba específicamente vinculados al supuesto delito. La obtención de estos materiales busca robustecer la causa y aportar nuevos elementos a las diligencias judiciales en curso.

De acuerdo al artículo 301 bis, la pena para quienes organicen, administren o exploten juegos de azar -ya sea en formato físico o digital- sin autorización, asciende de tres a seis años de prisión. Este marco legal se presenta como el eje de la acusación.

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recalcó la prioridad de combatir el juego ilegal y proteger a los apostadores bajo la normativa vigente. El organismo reiteró el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley y evitar la proliferación de plataformas clandestinas en el ámbito local.

Quién es el streamer Joaco López

Joaquín López explotó en stream durante la pandemia, en 2020. En las redes sociales, tiene más de 700.000 de seguidores en X (anteriormente conocida como Twitter), y un millón y medio en Instagram. Es uno de los creadores de contenido más reconocidos del país, con una de las comunidades de seguidores más grandes.

Reconocido como hincha de Boca, a principios de año se viralizó un video en el que un hombre le da un golpe de puño durante una discusión, que derivó en un tumulto generalizado. Luego del hecho, salió a aclarar qué había pasado.

Un incidente viral involucró a Joaco López en una discusión y agresión afuera de la cancha de Boca

“Voy a pasar a explicar brevemente el clip que vieron todos donde me como un viaje afuera de la cancha de Boca. Rápidamente, porque hay muchos diciendo y comentando en el video que fue por política, cualquiera. Lo que pasó fue que estaba laburando con una marca, haciendo una acción en la que unos nenes pateaban a un arquito. Pasaron un montón de autos, nosotros corríamos el arquito. Pasaban, nos saludaban, ‘disculpá, gracias, por favor’. En un momento, pasó uno y dijo ‘corré el arquito para el costado’. Uno de los productores le dijo que estábamos trabajando y ya terminábamos. ‘Sí, bueno, vos estás trabajando y yo voy a la cancha’. Me molestó un poco”, detalló.

Pero la situación se detuvo allí. “Ahí me dijo ‘vos estás laburando y yo voy a la cancha, portate bien’. Yo ahí me saqué. Le contesto que siempre me porto bien, que por qué no contestaba bien. Me respondió ‘¿qué dijiste?’. Y ahí le dije ‘vení, bajá’. El muchacho frena, baja y me pregunta qué había dicho. Me acerco y le dije que estaba laburando, que todos íbamos a la cancha y no tenía por qué contestar así. No terminé de decir eso que me empuja y pum, me metió un viaje acá (se toca la mandíbula). Ahí yo me quedé medio recalculando, literalmente, y se pudrió todo. Se armó un quilombo ahí, un tumulto de gente y listo”, concluyó.