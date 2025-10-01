Video: así fue el momento de la detención de “Pequeño J”, el presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela

La dentención del Pequeño J

Este martes se confirmó la detención de “Pequeño J”, el presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela que terminó con la vida de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.

El operativo para dar con el presunto capo narco se dio en conjunto entre la Policía Bonaerense en colaboración con la dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú. Allí, en el sur de Lima lograron dar con Tony Janzen Valverde Victoriano.

En el video que se difundió sobre el momento de su detención, el acusado se identifica con su nombre y luego no se entiende qué es lo que balbucea, mientras era esposado por los efectivos que llevaron a cabo el operativo.

"Pequeño J" detenido por las autoridades de Perú

De acuerdo a las primeras reconstrucciones del operativo que logró dar con el sospechoso del brutal asesinato de las tres mujeres, fuentes del caso explicaron a Infobae que seguían y monitoreaban los movimientos de su teléfono.

A partir de eso, descubrieron que viajó de manera ilegal desde Bolivia en micro hasta llegar a Perú. Una vez en este país, abordó el camión en el que lo capturaron. Iba a encontrarse con su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, en la plaza Parque Lima. No llegaron ninguno de los dos al punto de encuentro.

El arresto, que ocurrió en la ciudad Pucusana -al sur de Lima-, se conoció apenas un poco más de una hora después de que cayera su mano derecha, Ozorio; y así ya son nueve los detenidos por el triple femicidio.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15)

Los primeros en caer presos fueron Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.

Este fin de semana fueron capturados Víctor Sotacuro Lázaro, en la ciudad fronteriza de Villazón, en Bolivia; y Ariel Giménez, quien está acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas.

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, en tanto fue aprehendida este lunes por haber estado en el mismo auto con su tío la noche del crimen de las chicas. Ambos fueron indagados en las últimas horas por el fiscal de Homicidios de La Matanza Carlos Adrián Arribas y declararon.

Matias Ozorio, la mano derecha de Pequeño J que fue detenido en Perú

En este marco, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, habló minutos después de que se conociera el arresto y en diálogo con A24 explicó: “El jueves de la semana pasada llegamos tres horas tardes a la casa de Pequeño J, casi lo agarramos. Teníamos una expectativa de que vuelva a ser lugar porque teníamos intervenidos tres teléfonos de él. Con el mismo chip lo cambiaba de teléfono e iba teniendo comunicaciones con diferentes personas".

“El jueves estuvimos esperándolo 48 horas y el viernes estuvieron dándonos las antenas, ahí nos enteramos de que estaba en José C. Paz. El viernes nos enteramos de que se subió a un micro, entonces allanamos al departamento. Antes no entrábamos porque nosotros sabíamos que él dejaba vigilando gente los lugares donde estaba. Cuando allanamos encontramos fotos del pasaporte de él y del primo, y allí la policía lo identificó. Estaba parado mirando cómo allanábamos, no lo teníamos nosotros porque no está ligado al crimen”, agregó.

Y siguió: “La otra persona, el peruano de Varela, es una persona muy cercana a él porque es del mismo barrio donde él vivía en Perú. Pequeño J lo hace venir para trabajar con él en Argentina y, nosotros, entendemos que le da la organización de la venta de droga en La Matanza. La logística comienza en esa casa".

De perfil. Pequeño J fue detenido en una localidad al sur de Lima

“Nosotros tenemos dos personas que vieron el video que filman cuando las matan. Ese video lo vio una persona cercana a Pequeño J y otra cercana a Ozorio. En el video dice que ‘esto le pasa a los que me roban’. Puede ser que él tuviera que rendir cuenta ante otros y usar a las chicas para dar un mensaje, más allá de lo que las chicas hayan hecho, nada lo justifica. Pero puede ser que lo hayan hecho para mandar un mensaje a sus superiores, a Perú. Hay información de inteligencia que en la que puede ser que Pequeño J esté vinculado con Marco Antonio, otra lo relaciona con Los Pulpos, una banda de su barrio”, completó.

Tony Janzen Valverde Victoriano

La investigación por el triple femicidio en Florencio Varela siempre tuvo como principal sospecho a “Pequeño J”, identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano.

La hipótesis da cuenta que habría planeado no solo la ejecución de las víctimas, sino también la difusión en tiempo real del hecho a través de las redes sociales. Según trascendió, la decisión de transmitir el asesinato en vivo buscó amplificar el impacto y dejar un mensaje explícito.

El propio Alonso lo describió como “un sádico” y “terriblemente cruel”. Para el ministro bonaerense, Valverde Victoriano “quería ganar un espacio en la venta de Tusi con sus vínculos con Perú”. Y, justamente, en Perú fue su ocaso.