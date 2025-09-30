Crimen y Justicia

“Desastre van a hacer estos dos”: la foto de una de las víctimas del triple femicidio cuando iba en la camioneta

La posteó cuando estaba en camino a Florencio Varela junto a Brenda y Lara. Un testigo del caso lo reveló, tal como anticipó Infobae. Lo publicó a las 23 del viernes en que fueron emboscadas. Fue su último registro digital

Guardar
Morena y Brenda con los
Morena y Brenda con los llaveros que usaban para consumir tusi

Infobae este lunes publicó el último posteo en Instagram de Morena Verdi (20) sobre una foto de los llaveros con las imágenes de “Baby Yoda” y “Luigi” tomada desde el interior de la Chevrolet Tracker blanca que ella, Lara Gutiérrez (15) y de Brenda del Castillo (20) abordaron en la rotonda de La Tablada y que las llevó a su muerte en Florencio Varela.

Hasta ahí era lo que había explicado el testigo que aportó el dato en la causa cuando aún las buscaban y al que accedió este medio. Ahora, Infobae dio con la imagen que da cuenta de esos dichos, con un condimento: en la publicación de Morena había una frase que rezaba “Desastre van a hacer estos dos hoy”.

Es que, según el testimonio, “se veía el interior de un vehículo y la imagen de dos llaveros: uno de ‘Baby Yoda’, que era de Morena, y otro de ‘Luigi’, el personaje de Mario Bros., que pertenecía a Lara“, detalló el testigo.

Y agregó que ambos tenían clavado un elemento, que, refirió, utilizaban para consumir ‘tusi’, una droga que tomaban ocasionalmente.

El momento en el que las tres víctimas subían a una camioneta

Por eso la frase de Morena, por el palito con el que sostenía a las caricaturas de goma. Ellas estaban convencidas de que iban a una fiesta. Y por eso la víctima subió esa foto a sus historias de Instagram alrededor de las 23 de ese viernes, el último en la vida de las tres.

Según el ministro de Seguridad Bonaerense, Javier Alonso, "tusi" era el producto que comercializaba “Pequeño J”, con que el que había tomado un búnker en la villa 21-24, con el que pretendía afianzarse en el Bajo Flores y copar Florencio Varela.

Las tres víctimas
Las tres víctimas

Lo cierto es que luego de la publicación de esa foto nada más se supo de las chicas. Por ejemplo, los mensajes que le mandaron a Morena alrededor de la 1 del sábado 20 de septiembre no le llegaban y una hora después se registró su última conexión.

Los cuerpos de las tres chicas fueron hallados en una casa de Florencia Varela. Habían sido torturadas antes de morir. Los detalles de las autopsias son espeluznantes y por el caso ya hay siete detenidos y seis prófugos, entre ellos, “Pequeño J”, presunto autor intelectual de los femicidios, y su ladero, Miguel Ozorio, al que fueron a buscar otra vez esta madrugada y no lo hallaron.

La escena de los femicidios
La escena de los femicidios en Florencio Varela (RS Fotos)

Los detenidos son Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), que ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.

Mientras que en las últimas horas fueron capturados Víctor Sotacuro Lázaro y Ariel Giménez, acusado de cavar la fosa donde estaban los cuerpos de las víctimas.

La última detenida del caso
La última detenida del caso

Este lunes, fue detenida la sobrina de Víctor Sotacuro Lázaro: Florencia Ibáñez. Está sospechada por haber estado junto a su tío en uno de los vehículos sospechosos del caso y donde se creen viajó uno de los sicarios. Los dos fueron indagados este martes por el fiscal Carlos Arribas y hablaron.

