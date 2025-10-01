Golpeó con un caño a su propio hermano, lo dejó en estado crítico y fue detenido en La Plata

Detuvieron a un hombre por golpear a su hermano con un caño en La Plata (LaNBuenaInfo)

La localidad de Los Hornos, en La Plata, se encuentra conmocionada ante la detención de un hombre de 53 años acusado de atacar brutalmente a su propio hermano durante una discusión familiar.

El hecho ocurrió ayer martes en una vivienda de calle 82 Bis entre 30 y 31, donde una disputa entre ambos derivó en una agresión de consecuencias críticas para la víctima.

Según informaron fuentes policiales, el violento episodio comenzó cuando Á. A., de 53 años, comenzó a discutir enérgicamente con su hermano menor, A. A., de 48 años. La discusión escaló en cuestión de minutos y culminó cuando el primero tomó un caño de metal y golpeó con fuerza a la víctima en la cabeza, el rostro y otras partes del cuerpo.

El incidente fue reportado a los servicios de emergencia, que acudieron rápidamente al lugar. Como consecuencia de las lesiones, Adrián debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con pronóstico reservado, según informó el portal LaBuenaInfo. Presenta graves golpes en la cabeza, el rostro y el torso; pese a que intentaron estabilizarlo, su estado es crítico.

Ante la gravedad de los hechos, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°15 de La Plata, Cecilia Corfield, ordenó la detención inmediata de Ángel. Personal de la Comisaría 3ra de La Plata desplegó un operativo en la zona y capturó al acusado a pocas cuadras del lugar del ataque.

La víctima está internada en grave estado en el Hospital San Martín (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires)

Detuvieron a un hombre por apuñalar a su hermano en Corrientes

Días atrás, y tras ser denunciado por presuntamente haber asesinado a su hermano de una puñalada en el pecho, la Policía de Corrientes capturó a A. “Yiyín” O., de 31 años, durante el horario de la siesta. El acusado se encontraba prófugo desde el día en el que habría peleado y herido de muerte a la víctima, Matías Daniel O., de 35 años.

El crimen ocurrió durante la madrugada del 24 de septiembre, cuando una pelea entre dos hermanos en la zona sur de la capital provincial terminó en tragedia. Todo habrían ocurrido en el domicilio familiar, ubicado en la calle Calingasta casi avenida Paysandú del barrio General San Martín, donde también se encontraba la madre de ambos.

De acuerdo con la reconstrucción, los hermanos tuvieron una discusión previa, la cual escaló en niveles de violencia cuando el detenido sacó un arma blanca y atacó a la víctima.

Producto de la agresión, Matías Daniel recibió una puñalada en el pecho y también sufrió varios cortes en ambos brazos. Cerca de las 04:45 horas, el sistema de emergencias del 911 recepcionó un pedido de auxilio para un hombre que estaba herido a puñaladas en el patio de su casa.

Pese a la llamada realizada por el testigo, la víctima murió antes de que pudiera recibir atención médica. El personal de la Comisaría seccional séptima fue el primero en llegar al lugar, seguido por efectivos de la Dirección de Emergencias Médicas, quienes constataron su muerte producto de las lesiones sufridas.

En ese momento, la madre de los hermanos estaba junto al cuerpo de la víctima, por lo que pudo aportar detalles a las autoridades sobre cómo había sido la secuencia. Asimismo, señaló que el presunto autor del crimen huyó a pie tras haber finalizado el ataque.

Esta no era la primera vez que se enfrentaba con alguien de su familia. De hecho, en agosto pasado protagonizó un violento enfrentamiento con su tío en el playón de estacionamiento de un complejo de edificios frente a la avenida Paysandú, entre las calles Cosquín y Rafaela.

La secuencia, que incluyó disparos, palazos y botellazos, fue registrada por una cámara de seguridad y dejó a los vecinos profundamente alarmados por el nivel de violencia.

El saldo de aquel altercado fue la herida de bala sufrida por Hugo Orlando (43), quien recibió el disparo en una pierna. La pelea generó preocupación en los residentes, debido a que se desarrolló a plena luz del día. Además, indicaron que en ese momento una mujer pasaba a pocos metros con su bebé en un carrito.