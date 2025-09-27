Detuvieron a un hombre acusado de matar de una puñalada en el pecho a su hermano en Corrientes

El acusado habría atacado a su hermano, luego de haber tenido una discusión

A dos días de que fuera denunciado por presuntamente haber asesinado a su hermano de una puñalada en el pecho, la Policía de Corrientes capturó a Andrés “Yiyín” O., de 31 años, durante el horario de la siesta. El acusado se encontraba prófugo desde el miércoles, día en el que habría peleado y herido de muerte a la víctima, Matías Daniel O., de 35 años.

La detención fue confirmada este viernes por la tarde, luego de que las autoridades identificaran al sospechoso como el supuesto fraticida fugitivo. Fue así como los efectivos de la Dirección de Investigación de Delitos Complejos y Delitos Informáticos desplegaron el procedimiento.

El crimen ocurrió durante la madrugada del 24 de septiembre, cuando una pelea entre dos hermanos en la zona sur de la capital provincial terminó en tragedia. Todo habrían ocurrido en el domicilio familiar, ubicado en la calle Calingasta casi avenida Paysandú del barrio General San Martín, donde también se encontraba la madre de ambos.

De acuerdo a la reconstrucción proporcionada por Diario Época, los hermanos tuvieron una discusión previa, la cual escaló en niveles de violencia cuando el detenido sacó un arma blanca y atacó a la víctima.

Un testigo denunció lo ocurrido poco después de las 4 de la madrugada

Producto de la agresión, Matías Daniel recibió una puñalada en el pecho y también sufrió varios cortes en ambos brazos. Cerca de las 04:45 horas, el sistema de emergencias del 911 recepcionó un pedido de auxilio para un hombre que estaba herido a puñaladas en el patio de su casa.

Pese a la llamada realizada por el testigo, la víctima murió antes de que pudiera recibir atención médica. El personal de la Comisaría seccional séptima fue el primero en llegar al lugar, seguido por efectivos de la Dirección de Emergencias Médicas, quienes constataron su muerte producto de las lesiones sufridas.

En ese momento, la madre de los hermanos estaba junto al cuerpo de la víctima, por lo que pudo aportar detalles a las autoridades sobre cómo había sido la secuencia. Asimismo, señaló que el presunto autor del crimen huyó a pie tras haber finalizado el ataque.

La víctima tenía antecedentes delictivos

El historial delictivo de la víctima quedó en evidencia tras un episodio ocurrido en agosto del año pasado, cuando protagonizó un violento enfrentamiento con su tío en el playón de estacionamiento de un complejo de edificios frente a la avenida Paysandú, entre las calles Cosquín y Rafaela.

La secuencia, que incluyó disparos, palazos y botellazos, fue registrada por una cámara de seguridad y dejó a los vecinos profundamente alarmados por el nivel de violencia. “Durante dos minutos hubo una serie de corridas y mientras Matías esgrimía un arma de fuego de puño, su tío y un segundo contrincante lo enfrentaban con objetos contundentes”, según constó en el registro del incidente.

El saldo de aquel altercado fue la herida de bala sufrida por Hugo Orlando (43), quien recibió el disparo en una pierna. La pelea generó preocupación en los residentes, debido a que se desarrolló a plena luz del día. Además, indicaron que en ese momento una mujer pasaba a pocos metros con su bebé en un carrito.

Por otro lado, el impacto del enfrentamiento no solo se limitó a las personas involucradas, ya que el propietario de un automóvil estacionado en el playón denunció públicamente los daños sufridos en su vehículo como consecuencia de la riña.

En este sentido, el medio local señaló que la vida de Matías Daniel habría estado marcada por problemas de consumo de sustancias prohibidas y antecedentes legales vinculados a delitos “menores”. Incluso, apuntaron que habría sido habitual que se reuniera con grupos de amigos a ingerir bebidas alcohólicas frente a su casa.