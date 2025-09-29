Crimen y Justicia

Detuvieron al jefe de la barra brava de Newell’s en allanamientos por venta droga al menudeo

Alejandro “Zapa” V. cayó en medio de 110 procedimientos que se hicieron en la zona sur de Rosario, en Villa Gobernador Gálvez y en tres cárceles. Empleados municipales y una policía están bajo investigación por presunta complicidad

Por Agustín Lago

Tras una investigación conjunta entre cuatro fiscales santafesinos, este lunes se hicieron 110 allanamientos en la zona sur de Rosario y en Villa Gobernador Gálvez por venta de droga al menudeo y hechos de violencia. Dentro de las 33 personas detenidas se encuentra Alejandro Daniel “Zapa” V., el presunto jefe de la barra brava de Newell’s, relacionado con la banda narco de Los Monos.

El legajo en el que intervienen los fiscales Pablo Socca, Federico Rébola, Brenda Debiasi y Franco Carbone, está enfocado en tres estructuras delictivas. Una de ellas, con principal asiento en Villa Gobernador Gálvez, es la que gerencia la barra de Newell’s a través de los reclusos Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, Carlos Damián “Toro” Escobar y Jonatan Emiliano “Jano” F, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Los procedimientos se llevaron a cabo entre la División Antidrogas de la Policía Federal, la División Judiciales de la Unidad Regional II, grupos tácticos de la Agrupación Cuerpos y la Policía de Investigaciones. En total, se secuestraron 19.500.000 pesos, 2.100 dólares, cocaína, marihuana, elementos de corte y balanzas de precisión.

Los agentes también incautaron seis armas de fuego: dos escopetas, una pistola tumbera, dos revólveres calibre 22 y uno calibre 32.

Por la causa se requisaron celdas del pabellón 8 de la cárcel de Piñero y los establecimientos penitenciarios federales de Ezeiza y Marcos Paz, donde se halló un celular, papeles con anotaciones y tarjetas SIM.

Según comentaron a este medio fuentes de la investigación, la mayoría de los domicilios particulares allanados son de familiares o parejas de reclusos con vinculación con las organizaciones que disputan el territorio para la venta de droga al menudeo en Villa Gobernador Gálvez y parte del sur de Rosario.

Hay, al menos, 20 prófugos. Una de las personas evadidas es una empleada municipal de un hospital de Rosario que está en pareja con el preso Jonatan “Jano” F.

Dentro de la causa están investigados trabajadores de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, como es el caso de José “Yiyo” M., sindicado jefe de la barra brava del club Coronel Aguirre, de esa ciudad vecina a Rosario, quien fue arrestado. También una policía que cumple funciones en un hospital, que está sospechada por posible complicidad.

A los 33 detenidos este lunes se agregan 20 presos, entre los que están Avalle, Escobar, “Jano” F. y Jerónimo “Jeringa” B., quienes serán llevados a audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal, en principio, dentro de dos semanas.

