Crimen y Justicia

Buscan a una mujer y a su bebé de un mes en La Plata

La custodia de la niña estaba a cargo de su hermana mayor, quien denunció que su madre se la habría llevado durante una visita

Guardar
Creen que podría encontrarse en
Creen que podría encontrarse en su domicilio, ubicado en Melchor Romero

Desde hace una semana que nada se sabe del paradero de Soledad Nazarena Sanabria, una mujer de 35 años de La Plata, que fue denunciada por presuntamente haberse llevado a su bebé de un mes. Según relató su hija, tendría problemas de consumo problemático, por lo que le habrían quitado la custodia.

Con el paso de los días, sin tener noticias de la recién nacida y su madre, la familia expresó su preocupación por la salud de la beba y solicitó que se verifique el estado de las desaparecidas. Asimismo, reclamaron que se tomen medidas inmediatas para resguardar a la menor.

De acuerdo con la denuncia presentada por la hija mayor de la mujer, el viernes 19 de septiembre de 2025, Soledad se habría llevado a Renata desde una parada de colectivos ubicada en la localidad de Melchor Romero. El día de la desaparición, la madre acudió a visitar a su hija y ambas acordaron dirigirse al hospital porque la beba no se sentía bien.

Al llegar a la parada de colectivos, la mujer le pidió a la joven que regresara a buscar la mamadera y la leche. Cuando volvió, no encontró ni a la madre ni a la beba. La denunciante intentó comunicarse con ellas, pero no obtuvo respuesta, según la información publicada por el sitio La Plata 1.

Una de las publicaciones en
Una de las publicaciones en redes sociales que realizó la hija mayor de Sanabria

“Se la llevó y se fue sin rastros. Nunca llamó y no tiene intención de devolver a la bebé”, contó la joven en una publicación realizada en sus redes sociales. Por este motivo, la denunciante pidió que “si la ven, reténganla y llamen al 911″.

En la misma publicación, la joven relató que a principios de septiembre le habían dado la guardia provisoria de la menor, debido a que tanto la madre, como el padre de la nena, tendrían problemas de consumo problemático. De hecho, remarcó que la bebé habría dado positivo en las pericias toxicológicas que le habrían realizado apenas nació.

Luego de que difundiera el caso, algunos vecinos de la zona señalaron que la mujer podría encontrarse en su domicilio de la calle 529, entre 162 y 163, en Melchor Romero. Frente a esto, su hija mayor aseguró que realizó la presentación correspondiente ante el Servicio Local de Niñez y remarcó que, hasta el momento, la Policía no se hizo presente en la vivienda señalada.

Entre la información que le habrían brindado personas del área, la joven contó que una persona le aseguró que la habría visto hace, al menos, unos cuatro días mientras circulaba en una moto por el barrio Emilia. “Estén atentos, por favor. Puede ser que no se fue de La Plata”, advirtió la cuidadora de la bebé.

Días más tarde, la joven sumó otro testimonio que habría ubicado a la mujer en el barrio donde viviría. En esa oportunidad, el testigo señaló que Sanabria habría concurrido a comprar sustancias cerca de su vivienda. No obstante, habría visto que estuviera acompañada de la pequeña.

“Me dijeron que no vaya a hacer quilombo porque me va a ir mal”, denunció la guardadora, tras manifestar que tenía miedo porque también sería madre de un nene de 4 años. “Necesito que me ayuden a llamar al 911, a insistir hasta que la agarren”, pidió desesperadamente en una de las últimas publicaciones que realizó en las redes sociales.

La familia informó que el pedido de captura de la mujer estaría en trámite y solicitó la colaboración de la comunidad para difundir la imagen de la desaparecida y aportar cualquier dato que permita dar con su paradero. Quienes tengan información pueden comunicarse al 2216000954 para facilitar el contacto y contribuir con la investigación.

Temas Relacionados

La PlataMelchor RomeroMadreBebéPersonas desaparecidasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Asesinaron a un joven mientras estaba en una barbería en Córdoba y hay un menor detenido

Todo ocurrió el viernes por la noche. La Policía analizará si se trató de un crimen o si habría sido una bala perdida

Asesinaron a un joven mientras

Estaba desaparecida hace dos días y la encontraron muerta en un monte de Salta

Según la denuncia radicada por su hija, se trataba de una persona medicada psiquiátricamente. Le realizarán una autopsia para conocer cuándo y cómo se produjo la muerte

Estaba desaparecida hace dos días

Encontraron un arma reglamentaria en un colectivo de Rosario: estaba con el cartucho y 17 municiones intactas

Un pasajero dio aviso al chofer de la línea de transporte, por lo que reportaron el hecho a un patrullero que recorría la zona

Encontraron un arma reglamentaria en

Robo a Pampita: cómo se llegó a los delincuentes y los vehículos que usaron para escapar

Casi todos son chilenos recién ingresados al país. La clave de la investigación fueron las cámaras de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Fue al voleo o hubo un entregador?

Robo a Pampita: cómo se

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el triple femicidio narco: está acusado de enterrar a las víctimas

Se trata de Ariel Giménez de 29 años, quién fue contratado para cavar el pozo y sepultar a las tres jóvenes. Fue capturado cuando regresaba a su casa en Florencio Varela

Detuvieron a un nuevo sospechoso
ÚLTIMAS NOTICIAS
Asesinaron de un disparo a

Asesinaron de un disparo a un joven mientras estaba en una barbería en Córdoba: hay un menor detenido

Estaba desaparecida hace dos días y la encontraron muerta en un monte de Salta

Encontraron un arma reglamentaria en un colectivo de Rosario: estaba con el cartucho y 17 municiones intactas

Pilar Gamboa: “Mi mamá estaba preocupada porque no sabía de qué iba a vivir”

La rebeldía interna amenaza el liderazgo de Furlán en las elecciones de la UOM y ya precipitó la caída de Caló

INFOBAE AMÉRICA
La sequía en San Pablo

La sequía en San Pablo y el riesgo de inundaciones en la Amazonia reflejan las paradojas climáticas del país y políticas ambientales obsoletas

El papel de una prueba de ADN en el reencuentro de Billy Idol con un hijo desconocido tras más de 30 años de silencio

Las tres veces en que la sede de gobierno de Ecuador se trasladó fuera de Quito

La historia del hombre que robó la primera bandera olímpica y la devolvió 80 años después

Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles en Ucrania: al menos cuatro muertos y decenas de heridos

TELESHOW
Nicolás Pauls: “Hay que mirar

Nicolás Pauls: “Hay que mirar a los ojos cuando hablás, eso te hace encontrar con el otro”

El legado eterno de Romina Yan: 15 años sin su presencia física y una luz que sigue intacta

Rocío Pardo, su camino de artista y la boda que sueña con Cabré: “No estaba en mis planes salir con alguien del medio”

La preocupación de Mirtha Legrand al ver a Jimena Monteverde con anteojos: “¿Qué te pasó, querida?”

Zaira Nara cuestionó los mitos sobre su historia con Diego Forlán: “Nunca quise seguir a ningún hombre”