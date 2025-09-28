Buscan a una mujer y a su bebé de un mes en La Plata

Creen que podría encontrarse en su domicilio, ubicado en Melchor Romero

Desde hace una semana que nada se sabe del paradero de Soledad Nazarena Sanabria, una mujer de 35 años de La Plata, que fue denunciada por presuntamente haberse llevado a su bebé de un mes. Según relató su hija, tendría problemas de consumo problemático, por lo que le habrían quitado la custodia.

Con el paso de los días, sin tener noticias de la recién nacida y su madre, la familia expresó su preocupación por la salud de la beba y solicitó que se verifique el estado de las desaparecidas. Asimismo, reclamaron que se tomen medidas inmediatas para resguardar a la menor.

De acuerdo con la denuncia presentada por la hija mayor de la mujer, el viernes 19 de septiembre de 2025, Soledad se habría llevado a Renata desde una parada de colectivos ubicada en la localidad de Melchor Romero. El día de la desaparición, la madre acudió a visitar a su hija y ambas acordaron dirigirse al hospital porque la beba no se sentía bien.

Al llegar a la parada de colectivos, la mujer le pidió a la joven que regresara a buscar la mamadera y la leche. Cuando volvió, no encontró ni a la madre ni a la beba. La denunciante intentó comunicarse con ellas, pero no obtuvo respuesta, según la información publicada por el sitio La Plata 1.

Una de las publicaciones en redes sociales que realizó la hija mayor de Sanabria

“Se la llevó y se fue sin rastros. Nunca llamó y no tiene intención de devolver a la bebé”, contó la joven en una publicación realizada en sus redes sociales. Por este motivo, la denunciante pidió que “si la ven, reténganla y llamen al 911″.

En la misma publicación, la joven relató que a principios de septiembre le habían dado la guardia provisoria de la menor, debido a que tanto la madre, como el padre de la nena, tendrían problemas de consumo problemático. De hecho, remarcó que la bebé habría dado positivo en las pericias toxicológicas que le habrían realizado apenas nació.

Luego de que difundiera el caso, algunos vecinos de la zona señalaron que la mujer podría encontrarse en su domicilio de la calle 529, entre 162 y 163, en Melchor Romero. Frente a esto, su hija mayor aseguró que realizó la presentación correspondiente ante el Servicio Local de Niñez y remarcó que, hasta el momento, la Policía no se hizo presente en la vivienda señalada.

Entre la información que le habrían brindado personas del área, la joven contó que una persona le aseguró que la habría visto hace, al menos, unos cuatro días mientras circulaba en una moto por el barrio Emilia. “Estén atentos, por favor. Puede ser que no se fue de La Plata”, advirtió la cuidadora de la bebé.

Días más tarde, la joven sumó otro testimonio que habría ubicado a la mujer en el barrio donde viviría. En esa oportunidad, el testigo señaló que Sanabria habría concurrido a comprar sustancias cerca de su vivienda. No obstante, habría visto que estuviera acompañada de la pequeña.

“Me dijeron que no vaya a hacer quilombo porque me va a ir mal”, denunció la guardadora, tras manifestar que tenía miedo porque también sería madre de un nene de 4 años. “Necesito que me ayuden a llamar al 911, a insistir hasta que la agarren”, pidió desesperadamente en una de las últimas publicaciones que realizó en las redes sociales.

La familia informó que el pedido de captura de la mujer estaría en trámite y solicitó la colaboración de la comunidad para difundir la imagen de la desaparecida y aportar cualquier dato que permita dar con su paradero. Quienes tengan información pueden comunicarse al 2216000954 para facilitar el contacto y contribuir con la investigación.