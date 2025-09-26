Crimen y Justicia

Detuvieron a Fernando “Colo” Cappelletti, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Gendarmería Nacional logró capturarlo en la localidad de Rosario. Estaba vinculado a la banda “Los Menores” y el gobierno provincial había ofrecido una recompensa de 20 millones de pesos

Guardar
Capturaron al "Colo" Cappelletti (Foto:
Capturaron al "Colo" Cappelletti (Foto: Gendarmería Nacional)

La detención de Fernando Andrés Cappelletti, conocido como “El Colo”, marcó un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en Santa Fe. La noche del jueves, la Gendarmería logró arrestar al hombre de 33 años en la intersección de Colón y Pellegrini, tras una serie de operativos que incluyeron una búsqueda fallida en el club Triángulo.

Desde el ministerio de Seguridad se informó que Cappelletti “mantiene una estrecha relación con Matías Ignacio Gazzani, presunto líder de “Los Menores”. Entre las causas que se le adjudican, se informó que “sería el responsable de administrar el juego clandestino en Rosario, bajo las órdenes de Lisandro “Limón” Contreras, quien fue detenido en diciembre pasado durante un operativo de la Policía Federal en Tigre, provincia de Buenos".

La captura de Cappelletti no solo puso fin a la fuga del principal prófugo de la provincia, sino que también respondió a una intensa campaña impulsada por el Gobierno de Santa Fe, que había publicado una lista de los delincuentes más peligrosos y ofrecía 20 millones de pesos de recompensa por información que permitiera su localización. “A cualquiera que vaya en contra de la paz social lo vamos a perseguir hasta encontrarlo”, era el mensaje que acompañaba la iniciativa, con el objetivo de fomentar la colaboración ciudadana.

El arresto se produjo después de que Cappelletti se convirtiera en el principal objetivo de la Unidad de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil de la provincia.

El nombre de Cappelletti, de 30 años, ha cobrado notoriedad desde el 28 de agosto, cuando fue señalado como el principal operador del juego ilegal en Rosario. Su vínculo directo con la organización narco Los Menores y, en particular, con Lisandro “Limón” Contreras, lo posiciona como una figura central en la continuidad de las apuestas clandestinas tras la caída de antiguos referentes.

El gobierno de Santa Fe
El gobierno de Santa Fe ofrecía 20 millones de pesos como recompensa para dar con el paradero de Cappelletti

La estructura delictiva que rodea a Cappelletti se consolidó luego de la detención de Leonardo Peiti en diciembre de 2021. Peiti, quien fuera el máximo exponente del juego ilegal en Rosario, Rafaela y Melincué, fue condenado a tres años de prisión efectiva tras acogerse a la figura de “arrepentido” y abonar una multa de 42,5 millones de pesos. Durante su declaración, Peiti reconoció que entregaba mensualmente entre 4.000 y 5.000 dólares a los entonces fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal para recibir información sobre investigaciones y posibles allanamientos. La condena de Ponce Asahad a tres años de cárcel y el inminente juicio contra Serjal no lograron frenar la operatoria ilegal, que simplemente cambió de manos.

El vacío de poder dejado por Peiti fue rápidamente ocupado, por “Limón” Contreras. Este último, detenido en diciembre del año anterior en un operativo de la Policía Federal en Tigre, fue imputado por los fiscales Georgina Pairola y Luis Schiappa Pietra por su rol en las apuestas clandestinas y por facilitar contactos policiales y recursos económicos a Matías Ignacio Gazzani, presunto líder de Los Menores que permanece prófugo. Por Gazzani, el gobierno santafesino ofrece actualmente 65 millones de pesos a quien brinde datos sobre su paradero.

En este entramado, Cappelletti aparece como el encargado de gestionar las apuestas ilegales bajo las órdenes de Contreras. Testimonios recogidos por Infobae señalan que tanto él como su hermano, de menor edad, estarían detrás de varios “garitos” o salas físicas de juego clandestino en la zona oeste de Rosario, especialmente sobre el corredor de Felipe Moré. En el pasado, el “Colo” era una presencia habitual en la vía pública, pero su exposición disminuyó a medida que los “casinitos” perdieron relevancia frente al auge de las apuestas a través de dispositivos móviles.

La persecución contra Cappelletti se intensificó tras la detención, el 27 de agosto, de Gerardo “Dibu” Gómez, presunto barra brava de Newell’s y subordinado de Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, integrante de la segunda línea de Los Monos. Gómez fue capturado en Dock Sud por la Policía de Investigaciones y posteriormente acusado de asociación ilícita y de organizar un homicidio en diciembre de 2022. Aunque existía una recompensa de 35 millones de pesos por datos sobre Gómez, esta no fue cobrada, lo que llevó al Estado santafesino a redirigir esos fondos para incentivar la captura de Cappelletti.

Temas Relacionados

Colo CappellettiRosarioLos MenoresFernando Andrés Cappelletti

Últimas Noticias

Acusaron al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque de haber recibido dádivas de un financista al que benefició con resoluciones

El exfuncionario judicial protagonizó una audiencia este jueves en los Tribunales federales, donde lo imputaron por un nuevo delito. También se resolvió que continúe en prisión domiciliaria hasta marzo del próximo año

Acusaron al exjuez federal de

Identificaron a la quinta víctima en el caso del presunto asesino serial de Jujuy

Se trata Juan Carlos González, de 60 años, quien había desaparecido a mediados de junio. Matías Jurado ahora está imputado por quíntuple homicidio agravado

Identificaron a la quinta víctima

Conmoción en Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a sus padres

El hecho ocurrió en Juan José Castelli. La madre de la víctima del abuso la llevó al hospital por un sangrado y horas más tarde, tras la denuncia de un médico, volvió a la guardia con el bebé recién nacido

Conmoción en Chaco: una niña

Exclusivo, habla por primera vez la jueza Makintach: “Recibo mensajes que me asustan, buscan callar la verdad”

La magistrada suspendida tras el escándalo en el juicio por Maradona se defendió con Infobae de las acusaciones en su contra. Sostiene que le armaron una causa

Exclusivo, habla por primera vez

La causa para esclarecer el triple crimen narco cambió de fiscal: la Justicia lo considera femicidio

El expediente pasó a manos de la UFI de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas. Nuevo impulso para la investigación. Mientras tanto, continúa la incógnita de la banda narco

La causa para esclarecer el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Acusaron al exjuez federal de

Acusaron al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque de haber recibido dádivas de un financista al que benefició con resoluciones

Sorpresa en un campo de Chaco por un objeto metálico que cayó del cielo: investigan su origen

Llega la ciclogénesis y hay alerta por tormentas en 11 provincias: para cuándo se esperan las lluvias en el AMBA

Identificaron a la quinta víctima en el caso del presunto asesino serial de Jujuy

Revelan el mecanismo detrás de los cambios climáticos abruptos que marcaron el pasado de la Tierra

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos sancionó a una

Estados Unidos sancionó a una red de abastecimiento de armamento norcoreano al Ejército de Birmania

Imágenes satelitales revelaron una presunta prueba secreta de misiles en Irán

Un informe internacional denunció torturas y ejecuciones de prisioneros ucranianos bajo custodia rusa

Dinamarca investiga la conexión de un buque ruso con los vuelos de drones sobre sus aeropuertos

ONGs opositoras acusaron al régimen iraní de dejar morir a una presa política al negarle atención médica

TELESHOW
El Polaco habló del alcoholismo

El Polaco habló del alcoholismo de su padre: “Hay una parte de mi infancia que me la sacaron”

La Joaqui sorprendió al revelar su postre favorito antes de su debut en Masterchef: “Soy cero cipaya”

Valentina Cervantes mostró cómo se prepara para MasterChef Celebrity junto a su abuela: “La veo muy bien”

Dolores Fonzi ganó con Belén en el Festival de Biarritz y pidió justicia por el triple femicidio de Florencia Varela

Sabrina Rojas dejó un enigmático mensaje sobre Marcelo Tinelli: “Y un día, comí el alfajor”