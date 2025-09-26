Asesinaron a un jubilado en Pilar por una deuda y sospechan de los hijos de su ex pareja

Mario Oscar Palermo, de 71 años, fue hallado con un disparo en el cuello dentro de su vivienda (Street View)

Un jubilado de 71 años fue encontrado muerto con un disparo en el cuello dentro de su vivienda en Estanislao Zeballos al 800, en la localidad de Pilar. El violento hecho movilizó a las fuerzas de seguridad locales que, tras el hallazgo de un automóvil Suzuki Swift azul en el barrio El Progreso de Fátima, realizaron un avance clave en la investigación. Los homicidas serían los hijos de la ex pareja de la víctima

El crimen ocurrió durante la madrugada del miércoles y la víctima fue identificada como Mario Oscar Palermo.

De acuerdo con información publicada por el medio local Pilar a Diario, la principal hipótesis de los investigadores sostiene que el crimen estaría vinculado a un ajuste de cuentas motivado por una presunta deuda económica.

Según el mismo medio, los agresores habrían sido tres personas identificadas como hijos de la ex pareja de la víctima. Los testigos indicaron que, tras el ataque, los responsables huyeron rápidamente del lugar a bordo del vehículo que posteriormente fue localizado por la Policía.

Los familiares del jubilado relataron que los perros de la casa comenzaron a ladrar en el momento del ataque y que lograron ver a varios sujetos escapando de la vivienda. Esta reacción permitió que el personal de la Comisaría Pilar 1° y del Comando Patrulla desplegara un operativo inmediato, logrando ubicar el automóvil utilizado en la fuga en el mencionado barrio.

El personal de la Comisaría Pilar 1° y del Comando Patrulla desplegó un operativo inmediato, logrando ubicar el automóvil utilizado en la fuga (Street View)

Durante el allanamiento realizado en el lugar, las autoridades detuvieron a cinco sospechosos: cuatro hombres de 55, 44, 41 y 35 años, y una mujer de 42. Además, incautaron el vehículo y prendas de vestir que, según la investigación, habrían sido utilizadas durante el ataque.

Los peritos de la Policía Científica confirmaron que el jubilado falleció en el acto a raíz del disparo en el cuello.

La causa fue caratulada como “homicidio” y quedó bajo la responsabilidad del fiscal Pablo Omar Menteguiaga, de la Unidad Funcional Descentralizada N.º 4 de Pilar.

Qué reveló la autopsia de la mujer asesinada en la casa de su novio en Pilar

El resultado de la autopsia realizada sobre el cuerpo de Solange Sanabria Ventura confirmó que la joven de 25 años, oriunda de General Rodríguez, fue asesinada a puñaladas y que su cuerpo fue desmembrado antes de ser ocultado en bolsas de nylon en un departamento céntrico de Pilar.

Solange Sanabria fue asesinada por su novio en Pilar

Según informó Pilar a Diario, la muerte estimada fue entre cinco y siete días antes del hallazgo, ocurrido el jueves 11 de septiembre, lo que coincide con la denuncia de desaparición radicada por la familia a inicios de septiembre.

El femicidio se produjo en el primer piso de un edificio ubicado en Rivadavia al 700, pleno centro de Pilar, y se descubrió tras la denuncia de una vecina que advirtió un fuerte olor procedente de la vivienda, donde residía O. A. B., alias “Osky”, principal sospechoso y actualmente detenido por orden judicial.

El informe forense determinó que Solange sufrió “agresiones físicas”, previas a las heridas mortales causadas por un arma blanca.

Al arribar la Policía, O. A. B. intentó autolesionarse con un serrucho, aunque solo sufrió heridas leves y fue apresado.

La fiscal de Género de Pilar, María José Basiglio, también imputó a Gonzalo Matías Lynch, de 21 años, quien habría colaborado en el traslado del cuerpo después del fallecimiento de la víctima. El amigo del principal acusado quedó detenido.

Solange fue despedida en redes por sus amigos

Solange Sanabria Ventura era madre de una niña de cinco años. Su entorno notó su ausencia cuando la joven dejó de asistir con regularidad a las actividades cotidianas, como llevar a su hija al jardín.

La familia indicó que desde el 21 de agosto, fecha en que habría salido con destino a Pilar, no lograron volver a contactarse con ella. La denuncia formal por desaparición fue radicada el 1 de septiembre, días antes de confirmarse el hallazgo del cuerpo.

Solange era la menor de tres hermanas y había trabajado anteriormente en una casa de comidas rápidas de la zona. El círculo íntimo coincidió en que sus visitas a Pilar eran frecuentes, ya que allí residía su novio, ahora detenido. El reconocimiento del cadáver se hizo basándose en un tatuaje con el nombre de su padre, Julio, en el torso.