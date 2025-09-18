Golpeó a su pareja embarazada en Pilar tras una discusión y quedó detenido

Detuvieron a hombre por golpear a su pareja embarazada en Villa Astolfi (Foto: Pilar a Diario)

Un hombre de 34 años, señalado por agredir físicamente a su pareja embarazada y causar daños materiales en la vivienda que compartían, fue detenido tras una intervención policial en la localidad de Villa Astolfi, en el partido de Pilar.

Según informaron fuentes policiales al medio local Pilar a Diario, el episodio se desencadenó durante la mañana del miércoles en una casa ubicada en la calle 25 de mayo al 2500, donde una discusión derivó en violencia física y destrozos.

La víctima, una mujer de 30 años que cursa un embarazo de cinco meses, recibió varios golpes de puño por parte del acusado, de acuerdo con el reporte oficial. Además de la agresión, el hombre provocó daños en muebles, vidrios y electrodomésticos.

Ante la alerta, personal del Comando de Patrullas asignado a las zonas 11 y 12 acudió al lugar, procediendo a la detención del agresor y su traslado al Destacamento de Villa Astolfi. Por su parte, la mujer fue derivada a un centro de salud local, donde recibió asistencia médica tras el ataque.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Género de Pilar tomó intervención en el caso, que fue caratulado como “Lesiones. Daños. Aprehensión”.

Qué reveló la autopsia de la mujer asesinada en la casa de su novio en Pilar

Solange Sanabria fue asesinada por su novio en Pilar

El resultado de la autopsia realizada sobre el cuerpo de Solange Sanabria Ventura confirmó que la joven de 25 años, oriunda de General Rodríguez, fue asesinada a puñaladas y que su cuerpo fue desmembrado antes de ser ocultado en bolsas de nylon en un departamento céntrico de Pilar.

Según informó Pilar a Diario, la muerte estimada fue entre cinco y siete días antes del hallazgo ocurrido el jueves pasado, lo que coincide con la denuncia de desaparición radicada por la familia a inicios de septiembre.

El femicidio se produjo en el primer piso de un edificio ubicado en Rivadavia al 700, pleno centro de Pilar, y se descubrió tras la denuncia de una vecina que advirtió un fuerte olor procedente de la vivienda, donde residía O. A. B., alias “Osky”, principal sospechoso y actualmente detenido por orden judicial.

El informe forense determinó que Solange sufrió “agresiones físicas” previas a las heridas mortales causadas por un arma blanca.

Al arribar la policía, O. A. B. intentó autolesionarse con un serrucho, aunque solo sufrió heridas leves y fue apresado.

La fiscal de Género de Pilar, María José Basiglio, también imputó a Gonzalo Matías Lynch, de 21 años, quien habría colaborado en el traslado del cuerpo después del fallecimiento de la víctima. El amigo del principal acusado quedó detenido.

Solange fue despedida en redes por sus amigos

Solange Sanabria Ventura era madre de una niña de cinco años. Su entorno notó su ausencia cuando la joven dejó de asistir con regularidad a las actividades cotidianas, como llevar a su hija al jardín.

La familia indicó que desde el 21 de agosto, fecha en que habría salido con destino a Pilar, no lograron volver a contactarse con ella. La denuncia formal por desaparición fue radicada el 1 de septiembre, días antes de confirmarse el hallazgo del cuerpo.

Solange era la menor de tres hermanas y había trabajado anteriormente en una casa de comidas rápidas de la zona. El círculo íntimo coincidió en que sus visitas a Pilar eran frecuentes, ya que allí residía su novio, ahora detenido. El reconocimiento del cadáver se hizo basándose en un tatuaje con el nombre de su padre, Julio, en el torso.

La causa penal continúa en curso. Organizaciones de género y familiares convocaron a una marcha para pedir justicia por Solange Sanabria Ventura, que se realizó este miércoles en la plaza 12 de Octubre de Pilar.