El boletín del inolvidable triunfo de Argentina ante Egipto: Paredes y Cuti Romero al rescate de la mano del superhéroe Messi

La selección argentina dio vuelta un partido épico para ganarle 3-2 a Egiptoi (IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis)

(Enviado especial a Estados Unidos) Con el corazón en la mano. Una vez más. Argentina logró lo imposible. Cuando faltaban 23 minutos y Ziko puso el 2-0 para Egipto, parecía que el campeón del mundo iba a quedar eliminado del Mundial. Parecía, porque apareció la garra de esta Selección que una vez más sorprende al mundo del fútbol para dar vuelta el resultado y quedarse con un triunfo que será siempre recordado en la historia de las Copas del Mundo.

Messi, que no había estado fino, volvió a ponerse la capa para firmar el empate. Pero lo que hay que decir es que a este equipo lo rescataron dos futbolistas que jugaron a un nivel superlativo. Cuti Romero, que jugó en una pierna gran parte del segundo tiempo, fue el que anotó el descuento. Y también el que sostuvo con su alma a este seleccionado. El otro fue uno que hoy volvió a ser titular para nunca más salir: Leandro Paredes. El capitán de Boca Juniors fue el dueño de la pelota, y tuvo de esas acciones defensivas que lo destacaron como un futbolista de nivel internacional.

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La selección argentina está en cuartos de final. Entre los ocho mejores del mundo. Messi lloró de emoción. Erró un penal. A quién le importa, ¿no? Ocho goles en este Mundial y contando para el mejor de todos los tiempos con la celeste y blanca.

El boletín de la selección argentina ante Egipto:

Emiliano Martínez (5): Las pocas veces que llegó Egipto, sufrió tres goles (uno fue anulado por falta a Lisandro en el ataque).

Nahuel Molina (5): Tuvo dudas en la marca y no pesó en ataque. El lateral del Atlético de Madrid llegó a la Copa del Mundo en medio de la recuperación de un desgarro y nunca pudo mostrar su mejor versión.

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Cuti Romero (10): El alma de la Selección. Fue de los mejores del combinado albiceleste en la marca, teniendo que soportar todo el juego a Mo Salah. Anotó el descuento (1-2), pero lo más importante es que sostuvo al equipo todo el partido con su corazón. Figura.

Lisandro Martínez (8): Otro que tuvo una tarea sobresaliente. A pesar de haber perdido la marca en el gol de Ibrahim, se repuso y volvió a destacarse en un conjunto que necesitó de él y de su compañero y amigo en la zaga.

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Nicolás Tagliafico (5): En su regreso a la titularidad, el ex Banfield e Independiente tuvo un mejor desempeño en ataque que en defensa. Mostró todo su oficio, aunque padeció con los ataques del conjunto africano.

Rodrigo De Paul (5): Le costó el partido al Motorcito de esta Selección. Erró muchos pases. Salió por Lautaro Martínez cuando el equipo tenía que remontar el partido.

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Leandro Paredes (10): Impactante lo del volante de Boca Juniors. Volvió a la titularidad del seleccionado, ese lugar que se había ganado después de la Copa América 2024 y que sólo perdió porque llegó con una lesión a esta Copa del Mundo. Después de los primeros cuatro encuentros, Scaloni le volvió a dar el lugar que merece. Y el número 5 le pagó con honores. Un rendimiento sobresaliente, como el que te ponía tu maestra de primer grado después de aprender a sumar.

Paredes, genio y figura (IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis)

Aleix Mac Allister (6): Salió del puesto de volante central y mejoró. Como al seleccionado, le costó a veces el partido, pero nunca dejó de intentar.

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Enzo Fernández (7): Al fin, Enzo. Te estábamos esperando. Fue de menos a más y culminó el partido con un gol que, ojalá, sea el puntapié para mejorar su nivel en esta Copa del Mundo.

Lionel Messi (9): No hay palabras ya. Sólo decir que hoy, el número 10 necesitaba que alguien lo rescate porque no venía teniendo su mejor partido. Le tocó errar otro penal, pero cuando el equipo lo necesitó, se volvió a poner la capa de superhéroe y puso el empate. Su final en la cancha, emocionado hasta las lágrimas, lo dice todo. Un momento inolvidable para el astro rosarino. Argentina va, y es gracias a su zurda mágica.

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Julián Álvarez (5): Volvió a ser titular y luchó, peleó, pero todavía no está fino con la pelota. A pesar de eso, dejó todo. Como cada vez que entra a la cancha.

Nicolás González (5): Buen aporte en ataque por la izquierda del volante del Atlético de Madrid.

Lautaro Martínez (7): ¡Qué centro, Toro! El delantero del Inter de Milán le puso la pelota en la cabeza a Enzo para que ponga el 3-2 definitivo. Y después, aguantó la pelota y se peleó con varios egipcios. Ojalá sea el comienzo de una mejor versión del 22 de la Selección.

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Gonzalo Montiel: Entró para reemplazar a Montiel y mostró su oficio, aunque perdió un par de pelotas fáciles de controlar.

Nicolás Otamendi: Jugó los minutos finales del partido.

Facundo Medina: Jugó los minutos finales del partido.