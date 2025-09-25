Crimen y Justicia

Los mensajes que la jueza Makintach le mandó a una testigo luego de que declarara en su contra

La magistrada le pidió explicaciones a su esteticista después de que la mujer aportara su testimonio a la causa penal que la investiga. Burlando advirtió hostigamientos y adelantó que pedirá su detención

Bárbara Villar

Por Bárbara Villar

El comienzo de la última conversación entre la jueza y su esteticista

“Nunca imaginé que vos podías hacer algo semejante”, es uno de los mensajes que Julieta Makintach le escribió a su esteticista luego de enterarse de su declaración como testigo en la causa penal que la investiga por sus irregularidades en el juicio por la muerte de Maradona.

La testimonial de la mujer fue una de las tantas que comprometió a la magistrada suspendida. A su turno, le contó a los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo -a cargo del expediente-, que Makintach le había mandado el trailer del documental antes de que se conociera el escándalo y que le había agradecido por su trabajo estético.

La profesional también relató en ese entonces que la jueza le envió imágenes suyas en el estrado del juicio y comentarios como “Gracias x tanto!!!!” o “Estoy copada con las fotos y la trasmisión”.

Los detalles de la declaración llegaron poco después a oídos de Makintach, quien en las últimas semanas fue imputada por cinco delitos en el marco de esta causa. En este contexto, la magistrada comenzó a llamarla y mandarle mensajes pidiéndole explicaciones.

Así lo contó la propia mujer este jueves, cuando la justicia de San Isidro la llamó nuevamente a declarar. La citación se dio luego de que el abogado Fernando Burlando, que representa a Dalma y Giannina Maradona, pidiera la protección de los testigos advirtiendo que la jueza los estaba hostigando.

La larga conversación entre la magistrada y la testigo

En este contexto, la esteticista aportó una serie de chats a los que accedió Infobae que denotan la insistencia con la que la magistrada le escribía para “confirmar” si era verdad lo que había declarado. Con este panorama, Burlando adelantó a Infobae que pedirá la detención de la doctora.

En su nueva testimonial, la mujer relató: “Luego de prestar declaración, ha venido la Sra. Julieta al centro de estética en calidad paciente y he mantenido conversaciones con ella de contenido personal por mi Whatsapp particular. La última vez fue el miércoles 10 de septiembre”.

Y detalló: “Estaba en el Hospital Petrona V. de Cordero en mi guardia de neonatología. Fue la última vez que mantuve una conversación personal por Whatsapp con Julieta Makintach. Ella me escribió a mí con preguntas personales de la causa”.

La mujer le pedía a la jueza terminar la conversación

Esa conversación que tuvieron es la que está adjunta en esta nota, donde se lee a la jueza preguntarle varias veces si es verdad que ella le había mandado el video del trailer de “Justicia Divina” a Marina Rodríguez, una funcionaria judicial de San Isidro que también declaró en la causa y dijo haber visto el adelanto del film previo a su difusión masiva.

Ante la pregunta de una fiscal sobre cómo se sintió al recibir los mensajes, la testigo respondió: “Me da taquicardia, me da ansiedad”.

Y agregó: “Yo estaba de guardia, en terapia intensiva, atendiendo a chicos neonatal con ventilación en estado grave, incordio, malestar general, me cuesta salir de ahí. Pero bueno, expresé la necesidad de terminar la conversación y las preguntas que me hizo con el presente caso”.

La continuación del chat

En uno de los mensajes de la esteticista a Makintach se lee: “Juli yo entiendo la pesadilla estás que viviendo. Pero yo no elegí ser esto. No hay exposición de tu historia clínica ni datos de procedimientos en la declaración por lo tanto no hay violación del secreto médico. Me refiero a mi declaración. El video me lo mandaste y está en mi celular porque me lo mandaste vos. Yo fui citada por eso. Y mostré mi celular cuando me lo pidieron”.

Ante la insistente pregunta de la jueza sobre si ella se lo había compartido o no a la funcionaria judicial, que también la complicó, la mujer le respondió que ella no le mandó el trailer y luego volvió a pedirle por favor que le deje de escribir.

El final de la charla que aportó la testigo a la Fiscalía

Este jueves, Rodríguez, la señalada por Makintach, también fue a declarar. La citaron a fin de aclarar su testimonial y especificar cómo le llegó el video con el adelanto de “Justicia Divina” antes de que la Fiscalía lo encontrara.

En este contexto, la testigo contó que ella se atiende en el mismo centro de estética que Makintach y que la socia de su esteticista fue quien le mandó el video por Whatsapp. Esta mujer lo había conseguido a través de la profesional que atendía a Julieta.

Su versión fue confirmada por la Justicia con su teléfono, donde revisaron los archivos y constataron que el corto se lo había mandado quien decía.

El 21 de mayo, antes de que se anulara el juicio por Maradona, la esteticista le mandó el trailer a sus socias

Con estas declaraciones, la situación penal de Makintach, que atraviesa un jury de enjuiciamiento, vuelve a complicarse.

