Crimen y Justicia

Abusó de su hija por años, quedó embarazada y fue detenido tras confirmarse que es el padre de la beba

Los hechos ocurrieron cuando la víctima tenía entre 13 y 16 años. El acusado se negó a declarar y permanecerá detenido

Las autoridades locales confirmaron la paternidad del hombre a través de un ADN

Un hombre de 44 años, residente de la ciudad de Balcarce, quedó detenido luego de que las autoridades confirmaran que su hija había dado a luz a una beba que fue producto de los aberrantes abusos sexuales que cometió sobre la víctima, cuando era menor de edad. La confirmación se conoció a través de los resultados de ADN que arrojaron una probabilidad de paternidad del 99,9%.

Los hechos ocurrieron en un lapso de tres años, cuando la víctima todavía era una adolescente. La investigación se inició luego del nacimiento de la bebé, ocurrido en 2023, tras una denuncia radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 dio detalles de lo que había ocurrido. La víctima, hija del imputado, fue sometida entre los años 2019 y 2022, cuando ella tenía entre 13 y 16 años. Durante ese período, de acuerdo con los elementos reunidos en la causa, el hombre abusó sexualmente en reiteradas ocasiones de la adolescente. Los episodios se desarrollaron en un domicilio de Balcarce como en diferentes sectores rurales frecuentados por el acusado y, en al menos una ocasión, en la ciudad de Mar del Plata.

Tras su detención por parte de personal del Gabinete de Delitos contra la Integridad Sexual de la DDI Mar del Plata, el adulto fue trasladado a los tribunales de la ciudad bajo custodia para la audiencia, aunque se negó a declarar. Según el portal 0223, el hombre prefirió no hacer uso de su derecho a brindar declaración indagatoria ante el fiscal Carlos Russo, titular de la causa. Posteriormente, el abogado que lo representaba renunció a su rol, por lo que se le asignará una asistencia de un defensor oficial, mientras continúa alojado en el complejo penitenciario de Batán.

El informe de ADN elaborado por peritos forenses, confirmó una compatibilidad casi del 100% entre la beba y el hombre. Esto motivó la solicitud inmediata de detención realizada ante la Justicia de Garantías -que fue avalada por el juez Gabriel Bombini-, sobre la calle 17 y 20, tal como precisó 0223.

El hombre está imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido en perjuicio de un descendiente, según la calificación legal otorgada por el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Mar del Plata. El proceso judicial implica ahora la presentación del pedido de prisión preventiva, un trámite que la Fiscalía deberá completar en un plazo de quince días hábiles. Hasta que se defina ese requerimiento formal, el acusado seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Estuvo prófugo cinco años por abusar de su hijastra

Lo buscaban tras haber abusado de su hijastra

Walter Daniel Jiménez, de 52 años, fue detenido en Lomas de Zamora después de permanecer cinco años prófugo de la Justicia, acusado de abusar sexualmente de su hijastra cuando la niña tenía apenas 10 años. La detención fue realizada por la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas y Operaciones Complejas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, luego de un seguimiento en la localidad de Ingeniero Budge, partido bonaerense de Lomas de Zamora.

El hombre estaba bajo una orden de captura nacional e internacional emitida el 24 de octubre de 2019. A la par, Interpol activó una Alerta Roja para su localización y detención, luego de que las autoridades judiciales consideraran que existía riesgo de fuga permanente.

El episodio que dio origen a la causa fue denunciado el 17 de noviembre de 2014. Según el expediente, la madre de la víctima, ex pareja de Jiménez, formalizó la acusación después de que su hija le contara acerca de los abusos. El primer ataque habría ocurrido en una vivienda de González Catán, partido de La Matanza, donde la menor, en ese entonces de 10 años, relató que su padrastro la sometió en presencia de sus hermanos, y que la agresión se interrumpió por la intervención de una de sus hermanas, quien escuchó los gritos y acudió de inmediato.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 4 de La Matanza, en ese momento bajo la dirección del fiscal Gonzalo Agustín Tarrio Suárez y el Juzgado de Garantías N° 4, a cargo del juez Fernando Pinos Guevara. Los peritos del Cuerpo Técnico Auxiliar practicaron exámenes físicos y psicológicos a la menor y detectaron signos de daño emocional y pruebas médicas de abuso sexual prolongado. Los informes forenses señalaron una comprensión sexual impropia para su edad, tristeza, trastorno alimentario y síntomas de depresión, además de lesiones físicas consistentes con abuso antiguo.

