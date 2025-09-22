Otra entradera en La Plata: ingresaron por el fondo de una casa y ataron por una hora a una mujer de 90 años

Delincuentes robaron a una jubilada en su casa de la calle 26 y 55 de La Plata (Google Maps)

La mañana del domingo volvió a instalar la preocupación por la inseguridad en Parque San Martín de la ciudad de La Plata, donde una jubilada de 90 años fue víctima de un asalto en su propia vivienda. El episodio se registró en una casa ubicada cerca de la intersección de las calles 26 y 55.

El hecho ocurrió cuando la víctima salió al patio trasero durante las primeras horas del día. En ese momento, tres delincuentes encapuchados aparecieron de forma sorpresiva y la obligaron a regresar al interior de la vivienda. Allí comenzó un lapso de poco más de una hora en el que los asaltantes revisaron cada rincón en busca de dinero y objetos de valor.

La víctima, según informó el portal 0221, relató que los atacantes sabían perfectamente cómo ingresar a la propiedad y esperaron el momento indicado para hacerlo. Todos tenían sus rostros cubiertos para evitar ser identificados.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, los ladrones nunca la agredieron físicamente, sino que la mantuvieron sujeta en el comedor mientras inspeccionaban toda la vivienda. Los espacios quedaron totalmente desordenados, ya que dieron vuelta todo hasta encontrar plata.

A pesar del miedo, la mujer aseguró que no sufrió golpes ni lesiones. Además, indicó que los delincuentes llegaron incluso a alcanzarle un vaso de agua al notar que se encontraba en estado de shock, producto de la tensión vivida y la angustia.

La víctima aseguró que nunca fue maltratada por los delincuentes (Noticias XFN)

Según las fuentes policiales, los ladrones permanecieron aproximadamente una hora dentro de la vivienda y huyeron sin dejar rastros ni causar lesiones físicas. Tras el incidente, la vecina se comunicó por sus propios medios con familiares y personal policial, quienes acudieron de inmediato.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires tomó intervención tras la denuncia. Un móvil de la comisaría correspondiente se acercó al lugar, donde entrevistó a la mujer y realizó una inspección ocular en la propiedad. Los agentes tomaron cuenta del desorden en todas las dependencias y levantaron testimonios. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre los elementos robados ni la suma sustraída.

La investigación apunta a establecer si los delincuentes actuaron con datos previos sobre la presencia de dinero en la vivienda y si contaban con cómplices en las inmediaciones, analizaron fuentes del caso. También se relevaron imágenes de cámaras de seguridad privadas y públicas del entorno para intentar identificar la llegada y huida de los asaltantes.

Robaron y amenazaron a una jubilada en su casa de Berisso y se llevaron 25 millones de pesos

Un mes atrás, una mujer de 86 años sufrió un violento asalto en su casa de la localidad de Berisso, donde dos delincuentes, aún no identificados, ingresaron sin ejercer violencia sobre puertas o ventanas, la amenazaron y le sustrajeron una cantidad estimada en 25 millones de pesos.

El hecho ocurrió cerca de las diez de la noche, en una propiedad ubicada en la calle 13, entre 156 y 157, en esa localidad bonaerense, precisaron las fuentes.

La cuadra donde ocurrió el robo (Google Maps)

De acuerdo con las fuentes policiales, los agresores, que vestían buzos con capucha y guantes negros, sorprendieron a la víctima en su dormitorio. Tras exigir dinero, uno de los delincuentes inspeccionó el domicilio, mientras el otro inmovilizaba a la mujer tomándola del cuello y presionándole la tráquea hasta que indicó los lugares donde guardaba sus ahorros.

De esta manera, la víctima señaló a los ladrones un placard, donde había cinco millones de pesos; un monedero con mil dólares; y una caja plástica donde conservaba otros diecisiete mil dólares. Los delincuentes huyeron con el botín, además de atar a la jubilada con un cinturón y llevarse la llave del inmueble.

La mujer declaró que no observó armas de fuego, aunque los atacantes portaban objetos que no pudo identificar.

Horas antes, la mujer recibió un extraño llamado. Una persona se comunicó con ella, simulando ser un familiar, y solicitó los números de serie de sus dólares bajo el argumento de registrarlos ante la AFIP. La jubilada accedió inicialmente, pero, al notar inconsistencias, cortó la llamada. Según la Policía, este hecho podría estar vinculado al posterior asalto.

La víctima también informó que días antes del robo observó a dos jóvenes con características similares a las de los autores del robo en las cercanías de la casa. Sospechan que se trataría de los mismos sospechosos, quienes habrían realizado tareas de inteligencia previas al golpe.

En ese sentido, los investigadores revisan las cámaras de seguridad de la zona que puedan haber registrado en imágenes tanto esa secuencia previa, como el ingreso y la salida de los ladrones de la vivienda tras el robo, con el fin de establecer su identidad.