Robó, publicó fotos en redes con la ropa sustraída y fue condenado en Mar del Plata

La intersección de las calles en donde ocurrió el robo en julio de 2023 (Google Maps)

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Mar del Plata sentenció a un hombre que había participado de un robo en una vivienda de la localidad de Punta Mogotes, en la que junto a otros cómplices se llevaron un importante botín, entre ellos dólares, varios dispositivos electrónicos y muchas prendas de vestir. Los investigadores lo atraparon luego de que el hombre se mostrara en redes sociales usando los elementos sustraídos.

E. A. I. deberá cumplir una pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento luego de un acuerdo de juicio abreviado, tras comprobarse su participación en el hecho cometido en julio de 2023. El condenado, acompañado por M. G. y J. R., llegó a bordo de un automóvil Volkswagen Gol a las inmediaciones de las calles Benito Lynch y Castro Barros, según fuentes policiales y los detalles brindados por el portal 0223.com, a unas pocas cuadras del Bosque Peralta Ramos y del balneario Punta Mogotes. El testimonio recabado en la causa reflejó que uno de los implicados permaneció en el vehículo, mientras los otros dos treparon un muro de más de dos metros y lograron ingresar a la vivienda tras forzar la cerradura de la puerta de la cocina.

Al ingresar, los ladrones se apoderaron de una importante suma de objetos de valor y una abultada cantidad de dinero. Sustrajeron 15 mil dólares, una notebook MacBook y otra marca HP, dos teléfonos iPhone (modelos 14 y 13), una consola de juegos, dos joysticks originales, un parlante, una plancha para el cabello, una tableta, tres relojes, cuatro pares de anteojos, dos juegos de auriculares Airpods, quince pares de zapatillas, diversas prendas de vestir, bolsos, mochilas, una cafetera y una caja de herramientas.

La condena se alcanzó tras un juicio abreviado

Los registros de las cámaras de seguridad y los dispositivos de vigilancia de la zona permitieron a los investigadores identificar el vehículo utilizado para la huida, un VW Gol al que le faltaba la taza de la rueda trasera izquierda. Las autoridades de la comisaría decimosexta localizaron el automóvil al poco tiempo y procedieron a la aprehensión de uno de los responsables, lo que derivó en el pedido de allanamiento para la vivienda del imputado. En el procedimiento se logró recuperar parte del botín, como las prendas y los objetos electrónicos.

En tanto, las pruebas recolectadas a través del análisis del teléfono celular del detenido resultaron determinantes para conectar a E. A. I. con el robo. La revisión de conversaciones y archivos digitales en el dispositivo establecieron la comunicación sostenida entre los participantes antes y después del hecho, además de revelar imágenes subidas a su cuenta personal de Facebook. En esas fotografías exhibía ropa y accesorios que habían sido denunciados, lo que permitió que los investigadores establecieran la autoría.

En la audiencia, la Fiscalía y la defensa coincidieron en validar el acuerdo de juicio abreviado, que contemplaba la aceptación de la responsabilidad penal por parte del imputado y la pena propuesta. En la resolución dictada por el juez Fabián Riquert, se descartaron agravantes en cuanto a la responsabilidad del autor y se ponderó como atenuante el presunto buen concepto vecinal del acusado.

La calificación legal correspondiente incluyó el delito de robo agravado por comisión en poblado y en banda, con efracción y escalamiento, declarando al hombre como coautor penalmente responsable. El fallo tiene previsto el vencimiento provisorio de la pena para el 3 de octubre de 2026.

El acuerdo, validado por todas las partes en el proceso y homologado por el tribunal, ordenó que E. A. I. permanezca alojado en el complejo penitenciario de Batán, donde cumple la condena impuesta. Asimismo, el fallo dejó constancia formal de su reincidencia judicial por segunda vez.