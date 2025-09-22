Crimen y Justicia

“Policía”: simularon un operativo para entrar a robar a una casa de La Matanza y balearon al dueño

A los gritos, despertaron a un matrimonio que dormía en su habitación. La banda contaba con chaleco antibalas de la Bonaerense, radio con frecuencia de la fuerza y sirenas

Guardar
La Matanza: Simularon ser policías
La Matanza: Simularon ser policías y balearon a la víctima de un robo

La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza realizó una serie de allanamientos en la localidad bonaerense de San Justo, donde logró la detención de dos personas y el secuestro de armas, municiones y elementos policiales en el marco de la investigación por un robo calificado y tentativa de homicidio cometidos el 31 de julio pasado. Según informaron fuentes oficiales a Infobae, todavía existe un prófugo identificado en la causa.

El hecho investigado ocurrió en la madrugada del 31 de julio en la intersección de 25 de Mayo y Alberti, cuando J.C.S., de 58 años, fue sorprendido en su domicilio por dos asaltantes que ingresaron, identificándose como policías.

Las sirenas que fueron incautadas
Las sirenas que fueron incautadas en el procedimiento

De acuerdo al testimonio de la víctima, uno de los agresores vestía un chaleco balístico oficial y ambos exigieron dinero tras reducirlo. Durante el ataque, la víctima recibió un disparo en la pierna derecha y los intrusos le robaron dos teléfonos celulares y una suma aproximada de 30.000 pesos, antes de escapar del lugar.

La investigación llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIYJ) N° 11, a cargo de Evangelina Sánchez, y el Juzgado de Garantías N° 1, bajo la dirección de Mabel Castillo, permitió a los detectives de la DDI La Matanza identificar a los supuestos autores. Se trata de M.J.L., de 42 años y E.S.R., actualmente prófugo.

También se estableció la presunta colaboración de K.N.F., una mujer de 28 años, que habría conducido el vehículo utilizado por los agresores y fue aprehendida por tenencia ilegal de arma de fuego.

El chaleco que habrían usado
El chaleco que habrían usado los delincuentes en el robo

En el operativo, los investigadores incautaron un revólver calibre .22 reportado como robado en Bahía Blanca, un chaleco balístico perteneciente a la Policía de la Provincia de Buenos Aires con denuncia de robo en Lomas de Zamora, un revólver Rossi calibre 38, 26 proyectiles de distintos calibres, dos balizas policiales, una radio con frecuencia de la fuerza y cuatro teléfonos celulares.

De acuerdo con las fuentes, el material secuestrado será remitido a peritajes para avanzar con la causa caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado en grado de tentativa y tenencia ilegal de armas”.

Según la reconstrucción de la fiscalía, los sospechosos habrían irrumpido en el domicilio alrededor de las 23:40. La pesquisa incluyó análisis de cámaras de seguridad, obtención de testimonios y relevamiento de datos telefónicos. La orden judicial permitió allanar cinco domicilios entre San Justo y localidades aledañas. “Se recabaron pruebas irrefutables acerca de la participación de los investigados”, señaló el informe policial.

Las fuentes aclararon que el prófugo es intensamente buscado. Los detenidos fueron trasladados a disposición de la justicia, que dispuso su indagatoria y mantuvo los cargos vigentes.

Temas Relacionados

RobosInseguridadLa Matanzaúltimo momento

Últimas Noticias

Datos privilegiados para matar a un jubilado: la oscura sospecha detrás del crimen de Zárate

Alejo Ezequiel Moreno, ex oficial de la Bonaerense, trabajaba según datos de la causa en el Centro de Operaciones de la zona. Se cree que habría usado su conocimiento de las cámaras para evitar ser filmado

Datos privilegiados para matar a

Buscan a tres mujeres jóvenes que desaparecieron de forma misteriosa en La Matanza: tienen 20 y 15 años

Morena Verdi, Brenda del Castillo y Morena Gutiérrez se ausentaron de sus hogares, en Ciudad Evita, desde el 19 de septiembre. Las sospechas en torno a un encuentro por 300 dólares

Buscan a tres mujeres jóvenes

Quiénes son los dos policías detenidos por el brutal crimen de un jubilado en Zárate

Alejo Ezequiel Moreno ingresó a la Policía Bonaerense en 2015 y fue cesanteado en 2025, mientras que su pareja, Florencia Valentini, estaba en actividad y se desempeñaba en el Comando de Patrullas de Campana. La historia de ambos en la fuerza

Quiénes son los dos policías

Encontraron al joven uruguayo que era buscado por Interpol en Córdoba: el emotivo encuentro con su familia

Bryan Mathías Espínola Olivieri, de 27 años, había desaparecido el 9 de septiembre. Estaba desorientado y tenía signos de debilidad física

Encontraron al joven uruguayo que

“No supo actuar como Policía, valió más su moto que la vida de mi hijo”, dijo el papá de Bastián antes del juicio

Alejandro Escalante habló sobre el debate que inicia este lunes mientras el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Avellaneda selecciona a los jurados para juzgar a Juan Alberto García Tonzo por el crimen del nene de 10 años

“No supo actuar como Policía,
ÚLTIMAS NOTICIAS
El avance de las superbacterias:

El avance de las superbacterias: advierten que el uso inadecuado de antibióticos agrava las infecciones urinarias

Por el aumento del consumo de drogas, cada vez nacen más bebés con síndrome de abstinencia

Con deudas millonarias, se vendió Celulosa Argentina por USD 1: quién es el nuevo dueño

La oposición criticó las medidas del gobierno y las vinculó a una necesidad electoral

El FMI celebró el apoyo del Tesoro de EEUU a la Argentina

INFOBAE AMÉRICA
El director de la agencia

El director de la agencia atómica de la ONU habló sobre las negociaciones nucleares con Irán: “Situación muy complicada”

Temblor en Chile: magnitud y epicentro reportados por el CSN

El tifón Ragasa golpeó Filipinas con vientos de hasta 295 kilómetros por hora y pone en alerta a Taiwán y Hong Kong

HIF inició trámite para construir un proyecto de hidrógeno verde en Uruguay

Por qué Adam Sandler siempre elige a los mismos actores en sus películas

TELESHOW
Crecen los rumores de romance

Crecen los rumores de romance entre Ángela Torres y Marcos Giles: el video bailando juntos

Famosos y colegas colmaron de mensajes de apoyo a Luciana Geuna: “Te extrañamos, no se puede sin vos”

Charly García y Sting confirmaron su colaboración: ya hay nombre, video y fecha para su esperado tema juntos

El divertido cruce entre Carina Zampini y su hijo Manuel al aire: “Viene a buscar comida y se va”

El insólito tour que emprendió Evangelina Anderson con sus amigas por Milán:“Hay mucho futbolista acá”