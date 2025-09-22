“Policía”: simularon un operativo para entrar a robar a una casa de La Matanza y balearon al dueño

La Matanza: Simularon ser policías y balearon a la víctima de un robo

La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza realizó una serie de allanamientos en la localidad bonaerense de San Justo, donde logró la detención de dos personas y el secuestro de armas, municiones y elementos policiales en el marco de la investigación por un robo calificado y tentativa de homicidio cometidos el 31 de julio pasado. Según informaron fuentes oficiales a Infobae, todavía existe un prófugo identificado en la causa.

El hecho investigado ocurrió en la madrugada del 31 de julio en la intersección de 25 de Mayo y Alberti, cuando J.C.S., de 58 años, fue sorprendido en su domicilio por dos asaltantes que ingresaron, identificándose como policías.

Las sirenas que fueron incautadas en el procedimiento

De acuerdo al testimonio de la víctima, uno de los agresores vestía un chaleco balístico oficial y ambos exigieron dinero tras reducirlo. Durante el ataque, la víctima recibió un disparo en la pierna derecha y los intrusos le robaron dos teléfonos celulares y una suma aproximada de 30.000 pesos, antes de escapar del lugar.

La investigación llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIYJ) N° 11, a cargo de Evangelina Sánchez, y el Juzgado de Garantías N° 1, bajo la dirección de Mabel Castillo, permitió a los detectives de la DDI La Matanza identificar a los supuestos autores. Se trata de M.J.L., de 42 años y E.S.R., actualmente prófugo.

También se estableció la presunta colaboración de K.N.F., una mujer de 28 años, que habría conducido el vehículo utilizado por los agresores y fue aprehendida por tenencia ilegal de arma de fuego.

El chaleco que habrían usado los delincuentes en el robo

En el operativo, los investigadores incautaron un revólver calibre .22 reportado como robado en Bahía Blanca, un chaleco balístico perteneciente a la Policía de la Provincia de Buenos Aires con denuncia de robo en Lomas de Zamora, un revólver Rossi calibre 38, 26 proyectiles de distintos calibres, dos balizas policiales, una radio con frecuencia de la fuerza y cuatro teléfonos celulares.

De acuerdo con las fuentes, el material secuestrado será remitido a peritajes para avanzar con la causa caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado en grado de tentativa y tenencia ilegal de armas”.

Según la reconstrucción de la fiscalía, los sospechosos habrían irrumpido en el domicilio alrededor de las 23:40. La pesquisa incluyó análisis de cámaras de seguridad, obtención de testimonios y relevamiento de datos telefónicos. La orden judicial permitió allanar cinco domicilios entre San Justo y localidades aledañas. “Se recabaron pruebas irrefutables acerca de la participación de los investigados”, señaló el informe policial.

Las fuentes aclararon que el prófugo es intensamente buscado. Los detenidos fueron trasladados a disposición de la justicia, que dispuso su indagatoria y mantuvo los cargos vigentes.