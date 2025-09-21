Crimen y Justicia

Rosario: un gendarme que trabajaba como chofer baleó a una pareja que intentó asaltarlo

Ocurrió en la noche de este sábado en el barrio Cabin 9, situado en Pérez. El agente recuperó la libertad. Los presuntos delincuentes están internados con heridas de arma de fuego. La joven, en estado delicado

Por Agustín Lago

Un sargento primero de Gendarmería que trabajaba como chofer de una aplicación de viajes, en Rosario, baleó a una pareja de delincuentes que lo asaltó con una réplica de pistola, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El hecho ocurrió en la noche de este sábado en el barrio Cabin 9, situado en Pérez, pegado a los barrios Godoy y Santa Clara de la zona oeste de Rosario –solo separado por una vía del ferrocarril–. Juan A., el gendarme involucrado, recuperó la libertad sin formación de causa penal por orden del fiscal de Flagrancia Pol René Moutin.

En tanto, los dos sospechosos permanecen internados, uno de ellos, una joven, en estado delicado, aunque sin gravedad, ya que permanece en la guardia del centro de salud a la que fue trasladada.

Al declarar, el sargento primero, que reviste en el escuadrón de la ciudad de San Lorenzo, relató haber tomado a los pasajeros en el barrio Ludueña, en la zona noroeste de Rosario, con destino al barrio Cabin 9 de Pérez.

Al mismo tiempo, señaló que al vehículo subieron Emanuel Jonatan E. (30) y Daiana Pamela A. (29), quienes al terminar el viaje, sacaron un arma de fuego y lo despojaron de su billetera y el celular.

El chofer esperó que ambos ladrones bajaran del vehículo para luego descender él y dar la voz de alto. En ese momento, de acuerdo a la versión del propio agente federal, Daiana A. le gritó a Jonatan E. que lo matara. Fue en ese momento que, según explicó, abrió fuego contra ambos.

Daiana A. fue llevada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con múltiples impactos de bala. Se dispuso desde el Ministerio Público de la Acusación que quede con custodia policial. En caso de evolucionar su cuadro, podría ser llevada a audiencia imputativa en carácter de detenida.

En tanto, Jonatan E. fue trasladado al Hospital Centenario con heridas de arma de fuego en el brazo derecho y en la pierna izquierda. Permanece fuera de peligro y con custodia policial, ya que se le formó causa penal por tentativa de robo calificado.

Los peritos forenses que trabajaron en la escena incautaron la réplica de pistola con la que los sospechosos habría amenazado a la víctima, y el arma reglamentaria del sargento primero. Los agentes de la Policía de Investigaciones constataron que ninguno de los tiros realizados por gendarme dio en una casa lindera al lugar donde tuvo lugar el asalto.

