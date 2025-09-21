Crimen y Justicia

Impactante operativo en un búnker de Rosario: timbreo, descarte y detenciones

Tres allanamientos en el barrio Tío Rolo, en la zona sudoeste de la ciudad, terminaron con la aprehensión de dos personas. La investigación comenzó por un llamado al 911

Impactante operativo en un búnker de Rosario

Tres allanamientos simultáneos en el barrio Tío Rolo, en la zona sudoeste de Rosario, permitieron desarticular un búnker de venta de drogas y detener a dos personas durante un operativo realizado por la Brigada de Microtráfico de la Dirección General de Investigaciones (PDI) de la Policía de Santa Fe, indicaron fuentes policiales a Infobae.

La intervención se realizó en el marco de una causa por narcomenudeo, luego de que una denuncia al 911 por movimientos sospechosos y comercialización de estupefacientes en distintos puntos del barrio derivara en tareas de campo y vigilancia encubierta.

Según confirmaron fuentes de la PDI a Infobae, la investigación permitió identificar el lugar exacto donde operaban los vendedores.

Durante la tarde, efectivos arribaron a la zona en autos no identificables, simulando el método “caballo de Troya” para no alertar a los sospechosos.

Esta acción facilitó sorprender en plena tarea a quienes realizaban la venta desde una de las casas señaladas. En ese contexto, la policía logró aprehender a un “soldadito” que actuaba de campana desde la esquina, al tiempo que vendía droga a los transeúntes.

En otra de las viviendas allanadas, los uniformados ingresaron rápidamente por un pasillo y redujeron a un hombre que intentaba ocultar pruebas, arrojando una bolsa con droga y dinero al techo trasero. El sospechoso fue detenido en el patio, mientras otros agentes aseguraban el resto de los domicilios.

Tal como se puede apreciar en el video que encabeza esta nota, el búnker tenía un sistema específico para la venta: los clientes tocaban un timbre y entregaban el dinero a través de un orificio en la puerta de chapa. La droga se despachaba mediante un hueco en la pared, mecanismo que las fuerzas policiales describieron como adaptado para el narcomenudeo.

Tras la intervención, se solicitará a las autoridades judiciales el pedido de derribo del inmueble.

Como resultado de los procedimientos, dos hombres fueron detenidos y dos mujeres quedaron demoradas y a disposición de la Justicia.

Según indicaron las fuentes, en los allanamientos se incautaron dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo, seis teléfonos celulares y recortes de diferentes colores preparados para fraccionar la droga.

Por último, detallaro que la causa quedó bajo la órbita de los tribunales provinciales, mientras la Justicia rosarina define la situación procesal de los involucrados y el destino final del búnker en el corazón de Tío Rolo.

