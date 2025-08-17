Crimen y Justicia

Se disfrazaron de policías, fingieron un allanamiento y se llevaron más de 13 millones en Etcheverry

Las víctimas trabajaban en la quinta, cuando vieron ingresar un auto con los “poli ladrones”. Hasta el momento, no hay detenidos

Se habrían tratado de, al menos, tres personas vestidas de policías

Una familia de quinteros de la localidad de Ángel Etcheverry, perteneciente al partido de La Plata, fue víctima de un violento robo a mano armada cometido por delincuentes que estaban vestidos con ropa policial. La banda había ingresado a toda velocidad a la propiedad, los redujeron y se llevaron una suma millonaria en pesos y dólares.

El hecho ocurrió cerca de las 17:00 horas del jueves en una propiedad ubicada en las calles 238 y 84. Según indicaron las víctimas del asalto, se habría tratado de una banda compuesta por, al menos, tres hombres, que habían llegado en un automóvil de color rojo y “a toda velocidad”.

“Los que llegaron en el coche hasta el sector del invernáculo y la casa de esta familia boliviana eran dos”, informaron las fuentes del caso, tras indicar que el tercer cómplice habría cumplido el rol de centinela. Por esto, se había quedado en la puerta de la propiedad, mientras hacía guardia.

En el momento que los delincuentes irrumpieron en la quinta, la mujer que alquilaba y trabajaba las tierras se encontraba en el invernáculo. De acuerdo a la información publicada por el medio platense 0221, su esposo no estaba en el lugar, debido a que había viajado a Bolivia.

“Pudo escuchar el arribo allí de un vehículo que llegó a mucha velocidad y luego uno de sus primos se acercó a ella gritando ‘son chorros, son chorros policías’ y escapó enseguida hacia el campo”, reconstruyeron los investigadores a cargo del caso.

La zona en la que se encuentra la quinta de la familia atacada

A pesar de que las víctimas habían intentado irse al terreno vecino, los ladrones lograron reducir a ambos primos y a un cuñado dentro de la vivienda. Durante esa secuencia, los asaltantes los obligaron a tirarse al piso bajo amenazas de muerte, mientras les mostraban armas de fuego.

De esta manera, los delincuentes revisaron la habitación del matrimonio y extrajeron varias bolsas de nailon que contenían unos 8.000 dólares y más de 4,5 millones de pesos en efectivo. Luego de que hallaran el dinero, la banda de falsos policías se retiraron en el mismo vehículo.

Después de que la familia pudiera dar aviso a las autoridades, se abrió una investigación para poder identificar los asaltantes. Asimismo, indicaron que podría tratarse de una organización delictiva dedicada a realizar golpes disfrazados de operativos policiales, modalidad conocida en la región como “polichorros”.

“La familia fue sorprendida de manera rápida, probablemente con algún conocimiento previo de los movimientos y rutinas en el predio rural”, sostuvo uno de los investigadores. En paralelo, solicitaron la colaboración de los vecinos y potenciales testigos que puedan aportar datos relevantes para identificar a los responsables.

Violento robo en City Bell: cuatro asaltantes armados irrumpieron en una vivienda y agredieron a una pareja

Un grupo de cuatro personas armadas perpetró un robo en una vivienda del barrio El Rincón III de City Bell durante la madrugada de este miércoles. Según informó El Día, los asaltantes sorprendieron a una empleada del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires y a su pareja, quienes dormían en su casa ubicada en la intersección de las calles 444 y 31.

El country en el que ocurrió el robo

De acuerdo con la reconstrucción oficial, los delincuentes ingresaron al domicilio después de forzar una ventana situada en el piso superior. Una vez adentro, la mujer de 42 años fue interceptada y reducida en su habitación a través de amenazas y malos tratos.

Mientras tanto, en una habitación contigua, la pareja de la víctima recibió un golpe en la cabeza, presuntamente realizado con la culata de un arma de fuego, que le causó una herida cortante. Una vez que ambos fueran reducidos, los ladrones registraron los diferentes ambientes de la vivienda.

Fue así que lograron huir con un teléfono celular, una cámara digital con accesorios, una consola de videojuegos y una suma de dinero en efectivo que las víctimas no lograron precisar. Poco después, al lugar llegó una ambulancia, pero no fue necesario el traslado de los afectados a un centro médico.

La causa quedó caratulada como “robo agravado” y quedó bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9, con apoyo de la comisaría 10ª de La Plata. Los agentes tomaron testimonios y revisaron cámaras de seguridad del barrio en busca de pistas sobre la ruta de escape de la banda.

