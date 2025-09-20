Se conocieron los resultados de la autopsia realizada a la mujer encontrada muerta en un basural de Neuquén

Las autoridades indicaron que no se trataría de ninguna de las mujeres desaparecidas en la capital

El hallazgo del cuerpo de una mujer en el basural de Neuquén activó una investigación que, según las autoridades, enfrentaría obstáculos desde el primer momento. Tras conocerse los resultados de la autopsia que le practicaron, afirmaron que todavía no habría sido identificada.

El descubrimiento se produjo poco después de las 10 horas del jueves, en una cantera en uso ubicada sobre la calle Algodón, a 300 metros del ingreso al predio administrado por la empresa BASAA Constructora. El cuerpo fue encontrado a escasa distancia de una de las paredes laterales, sobre las piedras, en un sector donde solo acceden vehículos y maquinaria dedicada al procesamiento de materiales de construcción.

Desde ese momento, la investigación está bajo la responsabilidad de la fiscal Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry, quienes ordenaron que el cadáver fuera enviado a la morgue judicial para que sea analizado por los expertos.

Según la información publicada por Diario Río Negro, los resultados preliminares de la autopsia, difundidos por el Ministerio Público Fiscal, descartaron lesiones provocadas por armas de fuego o armas blancas. “La causante de la muerte estaría relacionada con un traumatismo de cráneo”, informaron.

La zona en donde fue encontrada la mujer

En línea con esto, desde el organismo judicial confirmaron que la identificación de la víctima no pudo concretarse a través de la autopsia debido al estado en que se encontraba el cuerpo. A pesar de las dificultades, los peritos lograron establecer que se trata de una mujer de entre 25 y 40 años, de contextura delgada, 1,43 metros de altura y sin tatuajes visibles.

Respecto a la fecha en la que se habría producido la muerte de la mujer, los especialistas estimaron que “entre su deceso y su hallazgo pasaron entre 5 y 10 días”. No obstante, el comisario inspector Juan Barroso explicó que la tarea de identificarla sería aún más compleja, debido a que “no hay búsqueda activa de una persona” en la capital provincial, lo que abriría la posibilidad de que “la víctima podría ser de otra localidad del Alto Valle o que haya desaparecido y nunca se haya hecho la denuncia”.

Por otro lado, las autoridades negaron que pudiera tratarse de Luciana Muñoz, la joven que se encuentra desaparecida desde junio de 2024. “No se corresponden con ninguna búsqueda de personas activa en la región”, afirmaron respecto a las características físicas similares que tendría el cuerpo hallado.

A más de un año de la desaparición, no se obtuvieron avances en la búsqueda de Luciana Muñoz

Así encontraron el cuerpo de la mujer

El hallazgo del cadáver en una zona de cantera próxima a la Autovía Norte y la Ruta 67 se dio a conocer el jueves pasado, luego de que un conductor de camión lo encontrara cuando se disponía a buscar áridos para una empresa constructora.

En otra entrevista para LM Neuquén, el comisario inspector explicó que el lugar exacto corresponde al extremo norte de una cantera ubicada a aproximadamente 1,5 km de la rotonda que conecta con la bajada de Maida, en dirección al lago Mari Menuco.

“El cuerpo estaba al costado, es una zona de cantera. A simple vista, si uno no ingresa a la cantera no se visualiza, pero si se ingresa en un vehículo alto como un camión o una máquina, se podía visualizarlo porque estaba detrás de un montículo de piedra, de ripio, pero no estaba tapado. No estaba ni semienterrado ni nada por el estilo. Tampoco que la máquina comenzó a trabajar y sacó el cuerpo”, describió Barroso.

De la misma manera, el comisario detalló que el maquinista de la empresa había manifestado que hacía tiempo que no accedía a la cantera, lo que dificultó precisar el momento exacto en que el cuerpo fue depositado allí. “Desde la empresa no pudieron precisar, pero sería algo más de 20 días”, planteó.