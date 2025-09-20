Crimen y Justicia

Mataron a un joven de 20 años durante una pelea a la salida de un boliche en Tucumán: hay un detenido

El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado en la capital provincial. El sospechoso tiene 22 años y quedó a disposición de la Justicia

Un joven murió tras una
Un joven murió tras una agresión en un boliche de Tucumán (Foto: La Gaceta de Tucumán)

Un joven de 20 años murió en la madrugada de este sábado tras una violenta agresión a la salida de un boliche en San Miguel de Tucumán. Ocurrió en la zona de la plazoleta Mitre de la capital provincial, donde hay varios locales bailables.

El hecho ocurrió cerca de las 6.30, luego de una discusión que terminó con el fatal desenlace. El caso está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale, quien concretó la detención de un sospechoso, de 22 años.

La víctima se llamaba Federico Toledo y había asistido a un boliche ubicado en Avenida Sarmiento al 1200 junto a tres amigos. De acuerdo a las primeras reconstrucciones, luego de salir del local bailable, todos se dirigieron a una parada de colectivos en la intersección con Suipacha, frente a la plazoleta Mitre.

Fue en ese lugar donde se encontraron con otros dos jóvenes, con quienes se generó una discusión cuyo origen permanece bajo investigación. Testigos señalaron que uno de estos jóvenes, el de 22 años y detenido, atacó primero a un amigo de Toledo, ocasionándole una fractura de tabique nasal. Luego, el agresor golpeó en el rostro a la víctima, quien cayó y se golpeó gravemente su cabeza contra el banco de la parada de colectivos. Murió en el acto.

El joven, señalado como autor de los golpes, escapó en una moto, pero tras las primeras diligencias policiales logró ser identificado y posteriormente quedó aprehendido. Fuentes de la investigación detallaron se trata de un joven residente en el área metropolitana de San Miguel de Tucumán.

Hasta el momento, la Unidad Fiscal de Homicidios II tomó múltiples testimonios para avanzar en el esclarecimiento del episodio. El equipo del fiscal Carlos Sale, acompañado por las investigadoras Guadalupe Martínez y Luciana Rosada, trabajó en el sitio del hecho junto al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), encargado de recabar muestras y registrar evidencias técnicas.

Según consignó el diario La Gaceta, ya se reunieron al menos cinco declaraciones de testigos presenciales y que las autoridades analizan las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones, para reconstruir el trayecto y el accionar de los involucrados.

La secuencia dejó consternación entre los presentes y derivó en un rápido despliegue policial y forense durante la mañana. Por disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF), se comprometió la realización de la autopsia este mismo sábado para determinar de manera fehaciente las causas del fallecimiento.

Además, se espera que la audiencia de imputación del acusado tenga lugar entre el domingo y el lunes, instancia en la que un juez evaluará la situación procesal del aprehendido, quien podría ser formalmente acusado por homicidio. La fiscalía continuará en los próximos días con la convocatoria de testigos y el análisis pormenorizado de pruebas.

Batalla campal a la salida de un boliche en CABA

Esta misma semana ocurrió otro incidente a la salida de un boliche del barrio porteño de Palermo. Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el altercado ocurrió en el boliche Ink, localizado sobre avenida Niceto Vega al 5.600, entre Bonpland y Fitz Roy.

El hecho terminó con dos heridos de arma blanca, caos y sangre en la vereda. Producto de las lesiones cortopunzantes, las víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital Fernández.

Según pudo saber este medio, el conflicto se habría originado dentro del boliche, luego de que un grupo de jóvenes le robara una cadenita a un chico. Ese hecho habría originado la pelea, que continuó afuera del lugar.

Así fue la batalla campal afuera de un boliche de Palermo

Fue una riña entre 10 personas aproximadamente. Trasladamos a dos pacientes, uno de 18 y otro de 26. Uno con herida de arma blanca en el rostro, a quien se lo compensó en el lugar. Lo trasladamos al Fernández. Y el otro con múltiples heridas de arma blanca, también derivado al Fernández”, precisó el doctor Alberto Crescenti, titular del SAME, en diálogo con el canal de noticias TN.

Como consecuencia de la pelea, agentes de la fuerza de seguridad porteña demoraron a cinco integrantes del grupo que habría robado la cadenita -cuatro varones y una mujer-, quienes fueron identificados por el denunciante del robo.

La investigación del hecho quedó bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Norte, donde se dispuso que una vez que se tenga diagnóstico de las dos personas hospitalizadas se analizará el temperamento correspondiente para las personas demoradas.

Qué podrían determinar los nuevos

Sangriento ataque en Mar del

Cayó la "Familia Amarilla", una

El mercado de termos Stanley

Video: un camión provocó un
Javier Milei se reunirá con

Silvio Rodríguez arrancó su gira

Chechu Bonelli regresó al país

