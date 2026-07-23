República Dominicana

República Dominicana: El presidente Abinader recibe el informe de la consulta nacional sobre educación

El documento, construido con aportes de más de 7.000 personas, fue entregado en el Teatro Nacional y se plantea como base para decisiones de largo plazo en el sistema de enseñanza dominicano

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El informe sobre educación dominicana servirá de base para una política de Estado orientada a la inteligencia artificial, la innovación y la Cuarta Revolución Industrial. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El informe sobre educación dominicana servirá de base para una política de Estado orientada a la inteligencia artificial, la innovación y la Cuarta Revolución Industrial. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El presidente Luis Abinader recibió este miércoles el informe de la Consulta Nacional sobre el Futuro de la Educación Dominicana, elaborado con aportes de más de 7.000 participantes, y afirmó que ese proceso servirá de base para una política de Estado orientada a preparar al país para la inteligencia artificial, la innovación y la Cuarta Revolución Industrial, con la meta de duplicar el tamaño de la economía hacia 2036.

El documento también servirá como insumo para la formulación de políticas públicas y para la elaboración de una nueva Ley General de Educación, Ciencia y Tecnología. El proceso reunió a personas del sistema educativo, la academia, el sector productivo, organizaciones sociales, familias y la diáspora dominicana.

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Durante el acto en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, Abinader presentó la transformación educativa como una causa nacional y no solo como una iniciativa gubernamental. El mandatario sostuvo que esta etapa busca preparar a las nuevas generaciones para los cambios tecnológicos y productivos que ya impactan al mercado laboral.

“Esta consulta no ha sido para mirar al pasado. Ha sido para construir el futuro. Vivimos una época de cambios extraordinarios y la escuela no puede seguir preparando a nuestros jóvenes para un mundo que ya no existe; debe prepararlos para el mundo que viene”, dijo.

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El presidente agradeció la participación de los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, quienes intervinieron en el proceso por medio de sus representantes. También reconoció la colaboración de ciudadanos, instituciones educativas, universidades, organizaciones sociales y representantes del sector productivo.

El informe sobre educación dominicana servirá de base para una política de Estado orientada a la inteligencia artificial, la innovación y la Cuarta Revolución Industrial. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El informe sobre educación dominicana servirá de base para una política de Estado orientada a la inteligencia artificial, la innovación y la Cuarta Revolución Industrial. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El Gobierno plantea convertir la inversión educativa en mejores aprendizajes

Abinader señaló que el país ha aumentado la inversión en educación y cuenta con mejores infraestructuras, alimentación escolar, tecnología, libros y condiciones para los docentes. Aun así, ubicó el principal reto en transformar esos recursos en resultados de aprendizaje.

“Todos sabemos que invertir más no garantiza, por sí solo, mejores resultados. El gran desafío es convertir esa inversión en calidad, para que cada peso destinado a la educación se traduzca en mejores aprendizajes, mayores oportunidades y un futuro más prometedor para nuestros niños y jóvenes”, afirmó.

El jefe de Estado agregó que la transformación debe asegurar oportunidades para todos: estudiantes con necesidades especiales, personas que abandonaron la escuela y adultos que necesitan nuevas competencias para responder a las transformaciones del mercado de trabajo. También indicó que el sistema debe fortalecer lectura, escritura, matemáticas y ciencias, junto con capacidades para pensar, crear, resolver problemas, trabajar en equipo y aprender durante toda la vida, sin dejar de lado la formación en valores.

En ese marco, sostuvo que el nuevo modelo educativo debe trascender los períodos de gobierno y colocar a los estudiantes en el centro de las decisiones. “Con esta transformación y con este nuevo modelo educativo, la República Dominicana asume una meta clara: ser protagonista y beneficiaria de la Cuarta Revolución Industrial, y nunca una víctima de ella”, expresó.

El informe recoge consensos para una política de Estado de largo plazo

El ministro de Educación Luis Miguel De Camps definió la consulta como la expresión colectiva de un país que decidió reflexionar sobre lo que consideró su principal desafío de desarrollo: garantizar una educación de calidad. Afirmó que el mensaje central del proceso no apunta a resolver problemas aislados, sino a impulsar una transformación profunda de todo el sistema educativo.

El nuevo modelo educativo apunta a incluir a estudiantes con necesidades especiales, personas que abandonaron la escuela y adultos que requieren nuevas competencias. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El nuevo modelo educativo apunta a incluir a estudiantes con necesidades especiales, personas que abandonaron la escuela y adultos que requieren nuevas competencias. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

“Hablar del futuro de la educación implica consolidar un pacto que sustente una verdadera política de Estado, capaz de convertir la escucha en decisiones, las decisiones en políticas públicas y esas políticas en resultados concretos que lleguen a cada estudiante, maestro y centro educativo de la República Dominicana”, dijo De Camps.

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, sostuvo que los resultados fortalecen la articulación entre la educación preuniversitaria, la educación superior, la formación técnico-profesional, la ciencia, la tecnología y la innovación. Según explicó, esos ámbitos son pilares para impulsar el desarrollo sostenible y elevar la competitividad del país.

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, describió la consulta como un ejercicio de gobernanza participativa que fortalece la institucionalidad democrática al incorporar propuestas de distintos sectores sociales. “La construcción de políticas públicas es más sólida cuando integra las voces de la ciudadanía y promueve acuerdos orientados al desarrollo del país”, afirmó.

La directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Maira Morla, agradeció la participación de estudiantes, docentes, familias, empresarios, trabajadores, iglesias, medios de comunicación, exministros y miembros de la diáspora dominicana. Señaló que esos aportes permitieron construir una visión compartida sobre el futuro de la educación.

Morla afirmó que los resultados reflejan consenso en torno a tres pilares: calidad, pertinencia y dignidad. El informe, además, presenta una visión compartida sobre el papel estratégico de la educación en la generación de oportunidades, el fortalecimiento de la productividad, la innovación, la formación ciudadana y la construcción de una sociedad con mayores niveles de bienestar e inclusión.

El acto reunió a ministros, autoridades civiles y militares, representantes de los sectores educativo, empresarial, sindical, académico y religioso, además de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Allí se presentaron los principales resultados de este proceso de participación nacional.

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