Gobierno salvadoreño busca adquirir deuda por $100 millones con el BID para inversión educativa

La iniciativa remitida a la Asamblea Legislativa prevé un período de gracia de 90 meses, pagos semestrales posteriores y una comisión sobre saldos no desembolsados de hasta 0,75% anual para atender a estudiantes del sector público. Foto cortesía Ministerio de Educación

El gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Hacienda, solicitó la autorización a la Asamblea Legislativa para suscribir un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta US $100 millones. El objetivo principal es financiar el “Programa de Integración Académica y Comunitaria para Jóvenes en El Salvador”, enfocado en impulsar la continuidad educativa de jóvenes salvadoreños en situación de vulnerabilidad, facilitando el acceso a la educación media y postsecundaria para estudiantes del sector público.

Detalles del préstamo y condiciones

La solicitud presentada ante la Asamblea Legislativa estipula que el préstamo será por un monto de hasta US$100 millones, con un plazo de hasta 23 años a partir de la firma del contrato. La primera cuota de amortización deberá pagarse a los 90 meses desde la entrada en vigor del contrato, y el resto de las cuotas serán semestrales hasta la cancelación total de la deuda.

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El contrato establece el pago de intereses conformados por una tasa de referencia más un margen aplicable para préstamos de capital ordinario, con opción de convertirlo a tasa fija o cualquier otra disponible. Además, incluye una comisión sobre el saldo no desembolsado, que no podrá exceder el 0,75% por año y que comenzará a devengarse 60 días después de la firma del contrato.

El programa contempla un aporte local de hasta US$10 millones, de acuerdo con lo estipulado en el contrato con el BID.

El Gobierno de El Salvador pide aval legislativo para un préstamo de USD 100 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo.

Objetivos del programa

Según la correspondencia remitida a la Asamblea Legislativa, los fondos se destinarán a “fortalecer e incrementar el acceso a servicios de apoyo para el desarrollo de competencias académicas y socioemocionales de estudiantes de educación media“, tal como detalla la propuesta. El programa también busca ampliar el acceso a la educación postsecundaria para jóvenes del sector público y migrantes retornados, así como fortalecer las capacidades institucionales del país para el monitoreo y acompañamiento de trayectorias educativas postsecundarias.

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Financiamiento adicional y características del proyecto

El BID también otorgará un financiamiento adicional no reembolsable de hasta US$4 millones para este programa, según la iniciativa presentada por el Ejecutivo. El proyecto ha sido clasificado como de impacto ambiental y social “Categoría C”, lo que indica que probablemente cause un mínimo o ningún impacto ambiental o social negativo.

Aprobado el 24 de junio de 2026, el proyecto se encuentra en etapa de implementación y se enmarca en el subsector de transición de la escuela al trabajo, bajo la modalidad de operación de inversión específica.

Proceso legislativo y formalización

La solicitud fue presentada por el Ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada. En la correspondencia oficial, se indica que la finalidad es que la Asamblea Legislativa conozca y apruebe el proyecto, permitiendo así la formalización del contrato de préstamo y el inicio de las intervenciones previstas.

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La entrega forma parte de una estrategia nacional para mejorar la calidad de la educación pública. (FOTO: El Heraldo)

El documento fue admitido en la plenaria ordinaria de este miércoles y el proceso continúa con la revisión y aprobación legislativa del decreto, así como la posterior firma del contrato con el BID y la inyección de los fondos a las certeras gubernamentales correspondientes.