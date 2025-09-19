Un custodio de Cristina Kirchner se enfrentó a tiros con dos motochorros que intentaron robarle en José León Suárez

La zona donde ocurrió el ataque

Un custodio de la expresidenta Cristina Kirchner protagonizó este jueves un tiroteo contra dos motochorros armados que intentaron robarle en la autopista Camino del Buen Ayre, a la altura de la cárcel de General San Martín. Tras el enfrentamiento, uno de los ladrones resultó baleado, pero logró huir a pie junto a su cómplice.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el hecho ocurrió alrededor de las 21:40 cuando el sargento, perteneciente al Centro Estratégico de Control Operacional y Custodia de Exmandatarios, fue abordado por dos individuos que circulaban en moto.

En medio de la maniobra delictiva, uno de los agresores abordó la moto de la víctima, lo apuntó con un arma y lo obligó a descender de su vehículo. El sargento, previendo que los atacantes podían descubrir su condición de policía, se trenzó en lucha con uno de ellos. En este contexto, retrocedió y extrajo su arma reglamentaria, una pistola Bersa Thunder 9x19 mm.

De acuerdo con el relato del custodio, tras impartir la voz de “alto policía”, escuchó una detonación y respondió con ocho disparos contra los atacantes. Ante esta situación, los sospechosos huyeron a pie en dirección al Puente Andrade, abandonando la moto en la que se desplazaban.

En el hecho tomó intervención la Justicia, que abrió una causa caratulada como “tentativa de robo, abuso de arma de fuego y lesiones”. En la escena, los investigadores hallaron manchas de sangre, lo que indicaría que uno de los asaltantes resultó herido. No obstante, no se confirmó su estado de salud: hasta el momento, no se registró el ingreso de personas con heridas de arma de fuego en hospitales de la zona, ni se confirmó oficialmente algún deceso vinculado al incidente, confiaron las fuentes consultadas.

El agente que disparó es custodio de Cristina Kirchner

El expediente quedó a cargo de la Fiscalía N° 6 del Departamento Judicial de San Martín, cuyas autoridades dispusieron la toma de declaración testimonial al efectivo involucrado, así como el secuestro del arma reglamentaria para las pericias correspondientes. Según datos de la investigación, la escena permanece resguardada a la espera de los peritos para efectuar las tareas técnicas de rigor.

Fuentes policiales consultadas por este medio añadieron que la moto en la que se desplazaban los asaltantes quedó requisada y será sometida a exámenes para determinar si registra pedido de secuestro o está implicada en hechos similares. El operativo contó con la colaboración de personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que controló el área y desplegó un operativo de búsqueda del segundo involucrado.

El episodio se suma a una serie de hechos recientes que involucran ataques a custodios asignados a funcionarios y exmandatarios en distintos puntos del conurbano bonaerense.

Semanas atrás, un efectivo de la Policía FederalArgentina (PFA), integrante del equipo de custodios personales del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, disparócontra un joven que intentaba abordar un vehículo con pedido de secuestro por robo, en un hecho ocurrido en el partido bonaerense de Moreno.

El episodio derivó en la apertura de una causa judicial y el secuestro preventivo del arma reglamentaria del agente involucrado, mientras que el presunto delincuente continuará detenido hasta que se esclarezca su situación penal.

El hecho se registró en la calle Martin Luther King al 2700, entre España y Galileo Galilei, a pocos metros del domicilio del efectivo involucrado. Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el policía ayudaba a un vecino a empujar su auto cuando advirtió la presencia de un Peugeot 4008 estacionado durante varias horas frente a una vivienda. En determinado momento, presenció la llegada de dos jóvenes a bordo de una moto, uno de los cuales descendió y abrió el vehículo con la llave de ignición.

Un custodio del ministro Cúneo Libarona baleó a un joven en medio de un confuso episodio en Moreno

Al percibir la maniobra, el custodio ordenó que los sujetos se identificaran. Ante la presencia policial, el conductor de la moto emprendió la huida, mientras que el otro joven, según indicaron fuentes del caso, amenazó con sacar un arma de entre sus ropas antes de entrar rápidamente al Peugeot. El agente disparó en al menos dos oportunidades hacia el vehículo, que avanzó unos metros y chocó contra un árbol.

Frente a este escenario, el oficial se comunicó de inmediato con el 911 para solicitar apoyo y concretar la aprehensión del sospechoso. Personal de la Comisaría 1ª de Moreno arribó al lugar y halló en el interior del vehículo a un joven de 19 años, identificado como F.U.S., de 19 años, con dos impactos de bala: uno en la pierna y otro en la zona costal.

Durante el procedimiento, los uniformados confirmaron que el Peugeot tenía pedido de secuestro activo, ya que había sido robado horas antes en la zona de Catonas, dentro del mismo partido de Moreno.