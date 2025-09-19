Crimen y Justicia

Revelaron los resultados de las pericias psicológicas de la mujer que mató a su hijo a puñaladas en Río Cuarto

Desde la noche del crimen, la acusada permanece detenida en la cárcel a la espera de que se defina su situación procesal

Guardar
El fiscal Jávega evaluaría pedir
El fiscal Jávega evaluaría pedir la prisión preventiva en contra de la mujer

A poco más de un mes de que la Justicia de Córdoba pusiera el foco en la posibilidad de María Juárez de identificar las consecuencias de sus actos, la mujer de 47 años que mató a puñaladas a su hijo de 14 años en la vivienda que compartían en Río Cuarto, se conocieron los resultados de las pericias psiquiátricas que le realizaron a la acusada.

La investigación por el asesinato de Aarón Benjamín Alaniz dio un giro determinante, cuando informes psiquiátricos y psicológicos confirmaron que la principal acusada era capaz de comprender la criminalidad de sus actos al momento del crimen.

De acuerdo con las evaluaciones elaboradas por el equipo de salud mental, Juárez presentaba un cuadro de distimia, un trastorno depresivo crónico, y que había recibido tratamientos tanto farmacológicos como terapéuticos. Sin embargo, los especialistas concluyeron que esta condición “no es de entidad como para impedirle comprender lo que se le atribuye ni impedir la dirección de sus acciones”.

En este sentido, este resultado descartaría la posibilidad de inimputabilidad y se convierte en un elemento central para la causa. Sobre todo, después de que el fiscal Pablo Jávega surgiera como hipótesis que la mujer habría sufrido un posible brote psicótico relacionado con el tratamiento psiquiátrico y la medicación que la mujer consumía.

La acusada fue detenida la
La acusada fue detenida la misma noche del crimen y posteriormente sometida a pericias psiquiátricas

Según la información publicada por El Doce.tv, Jávega evaluaría la posibilidad de solicitar la prisión preventiva para la acusada, al apoyarse en el informe que confirmó su capacidad de comprender y dirigir sus acciones. Este avance procesal podría consolidar la acusación por homicidio calificado agravado por el vínculo y marcar el inicio de una nueva etapa judicial en el caso.

Así fue la reconstrucción del crimen

Todo ocurrió el 6 de agosto, en una vivienda de la calle Aníbal Ponce al 1100, en el barrio Obrero, donde la Policía de Córdoba encontró una escena macabra. Horas antes, María Juárez había asesinado de manera brutal a Aarón, su hijo de 14 años, que estaba bajo su cuidado.

El padre del adolescente fue quien alertó a las autoridades sobre lo que había sucedido, tras dirigirse a la casa de su ex pareja y ver que el menor se encontraba sin vida sobre un charco de sangre. En ese momento, la mujer tenía un cuchillo y limpiaba la escena. También trascendió que habría sido la misma acusada quien lo habría llamado para avisarle que había hallado al joven muerto.

La casa donde vivía la
La casa donde vivía la acusada junto a su hijo de 14 años

Esa misma noche, la mujer fue internada en el área de salud mental del Hospital San Antonio de Padua, tras la sospecha de que hubiera sufrido un brote psiquiátrico. Al ser consultado por los efectivos, esta respondió que había tenido “un blanco” y no podía recordar lo sucedido.

“Hubo alguna falla en el tratamiento o le faltó la medicación, porque el hijo se quedaba con ella para cuidarla por su patología”, explicaron fuentes del caso durante el comienzo de la investigación. Incluso, algunos vecinos habían asegurado que la acusada había consumido medicación psiquiátrica, lo que había reforzado la teoría.

A pesar de que estaba vigente la sospecha de que la mujer podría ser inimputable, el fiscal Jávega la había imputado por homicidio calificado por el vínculo. Asimismo, de la escena del crimen se secuestró el cuchillo que habría utilizado para atacar a la víctima, teléfonos celulares, sábanas con sangre y otros elementos que resultaron de interés para la causa.

De la misma forma, la autopsia que le practicaron al adolescente reveló que había recibido un total de 12 puñaladas en el rostro y el cuello. Los peritos destacaron que el menor no contaba con señales de defensa, por lo que estableció que el ataque habría sido consumado de forma directa.

Temas Relacionados

CórdobaRío CuartoHomicidiosFilicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a un hombre que golpeó con una viga y atacó a tiros a dos personas en Moreno

Una de las víctimas permanece en estado crítico por los golpes, mientras que el otro recibió un disparo en la mano

Detuvieron a un hombre que

Asesinó a un hombre a sangre fría, estuvo prófugo más de una década y cayó en Berazategui

Pese a los múltiples operativos realizados en el marco de la causa, la Policía no podía dar con su paradero desde 2014. Finalmente, lo detuvieron en plena vía pública y no opuso resistencia

Asesinó a un hombre a

Lo buscaban por robar un supermercado y lo detuvieron en un centro de rehabilitación

El acusado, de 32 años, fue localizado en Moreno gracias a tareas de geolocalización de la DDI de Morón y fue detenido cuando salía del lugar sin que opusiera resistencia

Lo buscaban por robar un

El chico de 12 años del raid delictivo en el que balearon a un policía fue internado en un área de salud mental

La Justicia decidió que sea alojado en el Hospital Posadas por una patología preexistente vinculada a otra causa tramitada en el fuero de familia

El chico de 12 años

Tiros, piedrazos y un atacante con chaleco antibalas en un violento enfrentamiento entre dos familias

La pelea es el último episodio en la disputa de dos grupos enfrentados desde hace tiempo en San Juan, una rivalidad que ya tuvo un caso fatal tras el asesinato de un adolescente en 2023

Tiros, piedrazos y un atacante
ÚLTIMAS NOTICIAS
En medio de nuevos rumores

En medio de nuevos rumores sobre un préstamo de EEUU al Gobierno, el secretario del Tesoro le entregará un premio a Milei en Nueva York

¿Qué poder de fuego hay para bajar el dólar?: los cálculos del Gobierno y la cifra que preocupa a los analistas privados

Detuvieron a un hombre que golpeó con una viga y atacó a tiros a dos personas en Moreno

Asesinó a un hombre a sangre fría, estuvo prófugo más de una década y cayó en Berazategui

Lo buscaban por robar un supermercado y lo detuvieron en un centro de rehabilitación

INFOBAE AMÉRICA
Qué leer esta semana: Elísabet

Qué leer esta semana: Elísabet Benavent, un misterio de Dan Brown y los amores de Borges

El impactante libro que revive la resistencia secreta contra Hitler en el corazón de Berlín

Noboa decretó un toque de queda en cinco provincias de Ecuador tras la ola de protestas por el fin del subsidio al diésel

Algas unicelulares detectadas en el Ártico redefinen los límites de la vida en condiciones extremas

Lectura por libertad: cómo es la política penitenciaria en Uzbekistán que reduce sentencias con la aprobación de exámenes

TELESHOW
El reencuentro de Érica Rivas

El reencuentro de Érica Rivas y Dario Lopilato luego de la polémica vuelta de Casados con hijos

Peligra Maxi López en MasterChef Celebrity por un inesperado conflicto con Wanda Nara: “La plata no aparece”

Estefi Berardi anunció su renuncia a Los Profesionales de Siempre para dedicarse a su emprendimiento: “Tengo mucha demanda”

Tras su separación, Laurita Fernández enfatizó su deseo de ser madre: “Me gustaría formar una familia”

Santiago del Moro contó que eligió a Wanda Nara como su sucesora en MasterChef Celebrity: “Me encanta”