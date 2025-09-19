Crimen y Justicia

El chico de 12 años del raid delictivo en el que balearon a un policía fue internado en un área de salud mental

La Justicia decidió que sea alojado en el Hospital Posadas por una patología preexistente vinculada a otra causa tramitada en el fuero de familia

Guardar
El chico de 12 años
El chico de 12 años posando para la cámara con armas de fuego (Gentileza Primer Plano Online)

El adolescente de 12 años que protagonizó junto a otros dos menores un feroz raid delictivo por las calles de Morón, Tres de Febrero e Ituzaingó, donde robaron tres vehículos y balearon a un policía, terminó internado en el sector de salud mental del Hospital Posadas.

La medida se tomó por una patología preexistente y responde a un pedido ordenado por un Juzgado de Familia, en el marco de otra causa en la que el chico está involucrado, según informaron fuentes judiciales a Primer Plano.

Por ese motivo, la jueza Cecilia Drago, titular del Juzgado de Garantías del Joven N°2 de Morón, rechazó la medida de seguridad que había solicitado el fiscal que investiga el violento raid, Pablo Cabrejas, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº2 del fuero penal juvenil de Morón.

Para los otros dos adolescentes, la situación es distinta. El joven de 17 años quedó detenido y fue derivado a un instituto de minoridad en La Plata, mientras que el de 15, por ser inimputable, recibió una medida de seguridad y también quedó alojado en un centro correspondiente a su edad.

Los menores tienen 12, 15 y 17 años y son oriundos de Fuerte Apache

Los hechos ocurrieron el martes pasado por la noche. Todo comenzó alrededor de las 21 en las calles de Ciudadela, con el robo de un Peugeot 2008 cerca de la Avenida Gaona. De allí, con ese vehículo, los adolescentes, todos oriundos de Fuerte Apache, se dirigieron hacia la localidad de Villa Sarmiento, en jurisdicción de Morón, e interceptaron a una mujer de 47 años que bajaba de su Volkswagen T-Cross.

Según fuentes policiales y judiciales, los delincuentes rodearon a la conductora, la amenazaron a punta de pistola y la obligaron a entregar el vehículo.

Justo en ese momento pasaba un policía retirado de la Federal en su auto. El hombre, de 58 años, advirtió la escena y activó una sirena. Pero los asaltantes lo vieron y le dispararon, hiriéndolo en el hombro.

Al mismo tiempo, circulaba por el lugar un agente de la Policía Federal, de 27 años y vestido de civil. Al notar el asalto, se identificó y enfrentó a los ladrones a tiros. El policía resultó ileso y los adolescentes escaparon con los dos autos.

Los tres autos robados durante
Los tres autos robados durante el raid

Después del tiroteo, el policía retirado fue trasladado en un patrullero de la Comisaría 5ª de Morón hacia el Hospital Posadas. Estaba consciente y fuera de peligro, de acuerdo a lo informado por las fuentes.

Mientras tanto, varios patrulleros comenzaron a rastrear los vehículos robados. El primer seguimiento surgió por el sistema satelital: el Volkswagen T-Cross blanco fue ubicado en la zona de Ituzaingó.

En ese punto, los menores volvieron a robar: esta vez, la víctima fue una mujer de 54 años a la que le arrebataron su Audi Q2 negro. Allí se dividieron: los dos más chicos se subieron a ese coche, mientras que el de 17 años siguió a bordo del T-Cross.

El raid continuó en dirección opuesta, por colectora de Acceso Oeste, de regreso hacia Villa Sarmiento. Pero para entonces las autoridades habían montado un operativo cerrojo y los tenían cercados.

Los tres menores detenidos
Los tres menores detenidos

Finalmente, los agentes capturaron los dos chicos de 12 y 15 años. El tercer joven, por su parte, siguió con su fuga, aunque no durante mucho más: en medio de la persecución chocó la T-Cross contra otro auto estacionado cerca del cruce de Carlos Pellegrini y Acceso Oeste, ya en Ciudadela.

Tras el impacto, el delincuente se bajó del vehículo y corrió hasta ser reducido: amenazó a los agentes con el arma, pero los policías dispararon al aire para intimidarlo y detenerlo.

El operativo finalizó cuando los uniformados dieron con el Peugeot 2008 que la banda usó para dar comienzo a todo el recorrido delictivo. A este coche lo encontraron abandonado en el cruce de Guerrieri y Falcón, también en Ciudadela.

La causa está caratulada como robo calificado por su comisión mediante el empleo de arma de fuego reiterado -cuatro hechos- y homicidio criminis causae en grado de tentativa, agravado por el empleo de arma de fuego.

Temas Relacionados

InseguridadRobosTres de FebreroMorónItuzaingóFuerte ApacheÚltimas noticias

Últimas Noticias

Tiros, piedrazos y un atacante con chaleco antibalas en un violento enfrentamiento entre dos familias

La pelea es el último episodio en la disputa de dos grupos enfrentados desde hace tiempo en San Juan, una rivalidad que ya tuvo un caso fatal tras el asesinato de un adolescente en 2023

Tiros, piedrazos y un atacante

“Son todos unos genocidas”: liberaron al italiano detenido por amenazar a la embajada de Israel

Lo había capturado la Policía Federal en su casa del partido de La Matanza. Tiene 42 años y el delito que le imputan es excarcelable

“Son todos unos genocidas”: liberaron

Justo antes de iniciar el juicio, sobreseyeron a los imputados por el choque en el que hubo 15 muertos

El siniestro en la Cuesta de los Terneros fue en junio de 2017. También causó 38 heridos. El juez que iba a conducir el debate por jurados decidió que los acusados no tenían responsabilidad penal y ordenó cerrar la causa. La fiscalía y la querella anunciaron que apelarán

Justo antes de iniciar el

Detuvieron al “Gordo Jony”, el cabecilla de una banda narco vinculada a Esteban Alvarado

Lo atraparon en esta madrugada en el centro de Rosario. Está sindicado de formar parte de una estructura que tiene conexión con la organización del preso Francisco Riquelme

Detuvieron al “Gordo Jony”, el

La muerte de Silvina Luna: la pericia que pone contra las cuerdas a Aníbal Lotocki

Una junta de ocho especialistas que se reunieron en la Morgue Judicial vinculó la muerte de la modelo con las cirugías estéticas a las que se sometió con el médico condenado

La muerte de Silvina Luna:
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Senado aprobó un proyecto

El Senado aprobó un proyecto para modificar el Código Penal y agravar las condenas por delitos viales

Un tren arrolló a un auto en una localidad de Santa Fe y el acompañante murió

Quitan el cepo cambiario para quienes reciben dólares por trabajar para empresas extranjeras

Diego Ferro, presidente de un fondo de inversión: “El Gobierno está persiguiendo a los mercados y a la realidad desde atrás”

Descubrieron nuevas claves sobre cómo el cerebro reconoce imágenes: el dato que sorprendió a científicos

INFOBAE AMÉRICA
El Consejo de Seguridad de

El Consejo de Seguridad de la ONU votará el viernes si reimpone las sanciones nucleares contra Irán

Trump se ofreció a “garantizar la paz” en Ucrania pero lamentó la falta de avances con Putin

Uruguay celebró el “histórico” acuerdo entre el Mercosur y EFTA y los exportadores lo ven con expectativa

El increíble récord del médico William Bean: midió el envejecimiento de la uña de su pulgar izquierdo durante 35 años

Receta de pollo a las tres tazas, rápida y fácil

TELESHOW
Abel Pintos y Mora Calabrese

Abel Pintos y Mora Calabrese celebraron su aniversario de casados: “Todos los días es el festejo”

Fabiana Cantilo apuntó contra L-Gante y el reggaeton: “Son los errores de la vida”

La increíble suma de dinero que consiguió Camilota, la hermana de Thiago Medina, tras una colecta en vivo

La reacción de Lali tras no ser nominada a los Latin Grammy: “El truco ese, yo ya lo vi”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone dieron su primera entrevista juntos a semanas de ser padres