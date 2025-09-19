El chico de 12 años del raid delictivo en el que balearon a un policía fue internado en un área de salud mental

El chico de 12 años posando para la cámara con armas de fuego (Gentileza Primer Plano Online)

El adolescente de 12 años que protagonizó junto a otros dos menores un feroz raid delictivo por las calles de Morón, Tres de Febrero e Ituzaingó, donde robaron tres vehículos y balearon a un policía, terminó internado en el sector de salud mental del Hospital Posadas.

La medida se tomó por una patología preexistente y responde a un pedido ordenado por un Juzgado de Familia, en el marco de otra causa en la que el chico está involucrado, según informaron fuentes judiciales a Primer Plano.

Por ese motivo, la jueza Cecilia Drago, titular del Juzgado de Garantías del Joven N°2 de Morón, rechazó la medida de seguridad que había solicitado el fiscal que investiga el violento raid, Pablo Cabrejas, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº2 del fuero penal juvenil de Morón.

Para los otros dos adolescentes, la situación es distinta. El joven de 17 años quedó detenido y fue derivado a un instituto de minoridad en La Plata, mientras que el de 15, por ser inimputable, recibió una medida de seguridad y también quedó alojado en un centro correspondiente a su edad.

Los menores tienen 12, 15 y 17 años y son oriundos de Fuerte Apache

Los hechos ocurrieron el martes pasado por la noche. Todo comenzó alrededor de las 21 en las calles de Ciudadela, con el robo de un Peugeot 2008 cerca de la Avenida Gaona. De allí, con ese vehículo, los adolescentes, todos oriundos de Fuerte Apache, se dirigieron hacia la localidad de Villa Sarmiento, en jurisdicción de Morón, e interceptaron a una mujer de 47 años que bajaba de su Volkswagen T-Cross.

Según fuentes policiales y judiciales, los delincuentes rodearon a la conductora, la amenazaron a punta de pistola y la obligaron a entregar el vehículo.

Justo en ese momento pasaba un policía retirado de la Federal en su auto. El hombre, de 58 años, advirtió la escena y activó una sirena. Pero los asaltantes lo vieron y le dispararon, hiriéndolo en el hombro.

Al mismo tiempo, circulaba por el lugar un agente de la Policía Federal, de 27 años y vestido de civil. Al notar el asalto, se identificó y enfrentó a los ladrones a tiros. El policía resultó ileso y los adolescentes escaparon con los dos autos.

Los tres autos robados durante el raid

Después del tiroteo, el policía retirado fue trasladado en un patrullero de la Comisaría 5ª de Morón hacia el Hospital Posadas. Estaba consciente y fuera de peligro, de acuerdo a lo informado por las fuentes.

Mientras tanto, varios patrulleros comenzaron a rastrear los vehículos robados. El primer seguimiento surgió por el sistema satelital: el Volkswagen T-Cross blanco fue ubicado en la zona de Ituzaingó.

En ese punto, los menores volvieron a robar: esta vez, la víctima fue una mujer de 54 años a la que le arrebataron su Audi Q2 negro. Allí se dividieron: los dos más chicos se subieron a ese coche, mientras que el de 17 años siguió a bordo del T-Cross.

El raid continuó en dirección opuesta, por colectora de Acceso Oeste, de regreso hacia Villa Sarmiento. Pero para entonces las autoridades habían montado un operativo cerrojo y los tenían cercados.

Los tres menores detenidos

Finalmente, los agentes capturaron los dos chicos de 12 y 15 años. El tercer joven, por su parte, siguió con su fuga, aunque no durante mucho más: en medio de la persecución chocó la T-Cross contra otro auto estacionado cerca del cruce de Carlos Pellegrini y Acceso Oeste, ya en Ciudadela.

Tras el impacto, el delincuente se bajó del vehículo y corrió hasta ser reducido: amenazó a los agentes con el arma, pero los policías dispararon al aire para intimidarlo y detenerlo.

El operativo finalizó cuando los uniformados dieron con el Peugeot 2008 que la banda usó para dar comienzo a todo el recorrido delictivo. A este coche lo encontraron abandonado en el cruce de Guerrieri y Falcón, también en Ciudadela.

La causa está caratulada como robo calificado por su comisión mediante el empleo de arma de fuego reiterado -cuatro hechos- y homicidio criminis causae en grado de tentativa, agravado por el empleo de arma de fuego.