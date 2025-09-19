Atacaron a tiros una casa en Santa Fe a metros de una comisaría y hay un adolescente detenido

La pistola 9mm que el atacante de la casa descartó en su huída (Rosario3)

En un nuevo hecho de violencia en Granadero Baigorria, en la provincia de Santa Fe, un adolescente de 16 años fue arrestado luego de ser acusado de protagonizar una balacera contra una vivienda en pleno barrio Centro. El suceso se produjo este miércoles a pocas cuadras de una dependencia policial.

Según informó el medio local Rosario3, el episodio comenzó cuando un automóvil circuló en sentido contrario por la calle Pueyrredón. Una vez en la intersección con Orsetti, abrieron fuego desde el vehículo. Tal como reconstruyeron los testigos, se efectuaron al menos siete detonaciones contra una vivienda particular. La casa atacada se encuentra a tan solo dos cuadras de la Comisaría 24ª.

Después de la balacera, vecinos alertaron sobre la presencia de un joven sospechoso que, escapando a pie, ingresó en una heladería, ubicada en Los Aromos.

Allí, M. S., de 16 años, fue detenido y habría intentado ocultarse entre los clientes del local. A tan solo cuatro cuadras del domicilio, la Policía encontró una pistola calibre 9 milímetros desechada entre la maleza, que habría sido la utilizada en el hecho, aunque aún se espera los resultados de las pericias.

De esta manera, el adolescente quedó demorado en la Comisaría 16ª, a disposición de la Fiscalía de Menores, que tomará las medidas correspondientes para su situación procesal.

El procedimiento policial incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad tanto en la vivienda baleada, como en la heladería y en los alrededores de Belgrano al 100, donde se halló el arma.

A partir de la identificación del propietario de la vivienda atacada, surgió un antecedente reciente que vuelve aún más complejo el caso. L. B., de 20 años, se presentó ante las autoridades como habitante de la propiedad.

El joven había denunciado anteriormente haber sido blanco de una agresión armada. El pasado 24 de julio, en Brandazza al 2900, en el macrocentro de Rosario, recibió un disparo en el omóplato izquierdo durante un robo en el que le sustrajeron el celular y la billetera.

Ese caso quedó bajo investigación de la Fiscalía de Flagrancia, aunque hasta el momento no se conocen avances significativos sobre la identidad de los agresores.

Hasta el momento, los investigadores no descartan que ambos hechos tengan alguna vinculación o respondan a un mismo móvil, por lo que analizarán eventuales conexiones y posibles amenazas previas.

La Policía de Santa Fe detuvo a un sospechoso del ataque a una casa en Granadero Baigorria (Télam)

Las autoridades trabajan en la reconstrucción de los movimientos de los presuntos responsables. En cuanto a la situación judicial, la Fiscalía de Menores definirá los cargos y eventuales medidas para el joven detenido.

Otra balacera en Rosario

Un mes atrás, un nuevo episodio de violencia se registró en el barrio Villa Itatí, en el sudoeste de la ciudad de Rosario, cuando balearon a un joven frente a su casa.

La víctima fue identificada como U. A. F., de 24 años, quien fue internado en estado crítico. El hecho ocurrió cerca de las 18 en la cuadra de Garibaldi al 2600, cuando, según los primeros informes, varios agresores emboscaron al joven.

De acuerdo con la reconstrucción inicial de los hechos, la víctima habría sido sorprendida y atacada a tiros cuando se encontraba frente a su casa. Los disparos alarmaron a todo el entorno vecinal y movilizaron rápidamente a personal de emergencias y efectivos policiales hasta el lugar.

De inmediato, U. A. F. fue trasladado por su propia novia en moto al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA).

Mientras tanto, la Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos continúa con la investigación, al analizar las cámaras y recabar testimonios para intentar esclarecer los motivos detrás del hecho.