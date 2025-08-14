Balearon a un joven frente a su casa en Rosario y está internado en grave estado

La calle garibaldi al 2600 del barrio Villa Itatí de Rosario donde un joven fue baleado (Google Maps)

Día a día, la violencia vuelve a asolar a Rosario. En las últimas horas, un nuevo episodio se registró en el barrio Villa Itatí, en el sudoeste de la ciudad, cuando balearon a un joven frente a su casa.

La víctima fue identificada como U. A. F., de 24 años, quien permanece internado en estado crítico. El hecho ocurrió cerca de las 18 en la cuadra de Garibaldi al 2600, cuando, según los primeros informes, varios agresores emboscaron al joven.

De acuerdo con la reconstrucción inicial de los hechos, la víctima habría sido sorprendida y atacada a tiros cuando se encontraba frente a su casa. Los disparos alarmaron a todo el entorno vecinal y movilizaron rápidamente a personal de emergencias y efectivos policiales hasta el lugar, según informó el portal El Ciudadano.

De inmediato, U. A. F. fue trasladado por su propia novia en moto al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA)

El parte médico difundido en la noche de ayer describe que el joven ingresó al área de cuidados intensivos, donde permanece alojado con pronóstico reservado.

Mientras tanto, la Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos continúa con la investigación, al analizar las cámaras y recabar testimonios para intentar esclarecer los motivos detrás del hecho.

La víctima pelea por su vida internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (X: @MuniRosario)

Más violencia en Rosario

Tan solo un día antes, murió Agustín Ernesto Núñez, un hombre que había sido baleado días atrás en circunstancias similares.

El desenlace fatal se produjo tras una semana de agonía en la unidad de terapia intensiva, donde Núñez, de 34 años, luchó por su vida después de recibir 11 disparos en distintas partes del cuerpo, según informó el portal Rosario3.

La secuencia del ataque, la mecánica del traslado y la investigación en curso revelan la complejidad de un hecho que vuelve a poner en foco la violencia armada en los barrios periféricos de la ciudad.

El relato de un testigo directo, quien acompañaba a Núñez en el momento del ataque, aporta detalles sobre la modalidad del crimen y según su testimonio, dos personas encapuchadas y vestidas con ropa oscura se aproximaron en una motocicleta a la esquina de Fonseca y Fausa, en el barrio Saladillo.

Fue el acompañante de la moto quien extrajo un arma y disparó repetidas veces contra Núñez, para luego huir junto al conductor a gran velocidad. Este dato, confirmado por la investigación, refuerza la hipótesis de un ataque premeditado y ejecutado con precisión.

Núñez fue alcanzado por múltiples proyectiles que impactaron en el cráneo, los brazos y las piernas, según el parte médico difundido tras su ingreso al hospital Roque Sáenz Peña.

La gravedad de las heridas obligó a su derivación inmediata al Heca, donde permaneció bajo cuidados intensivos durante siete días.

La fiscal de Homicidios Dolosos, Georgina Pairola, está a cargo de la investigación, que busca esclarecer tanto la motivación como la autoría del hecho.

La misma jornada donde Núñez fue baleado, un joven de 22 años fue asesinado en la vía pública pero en la zona oeste de la ciudad.

A partir de la información relevada, las autoridades pudieron reconstruir los hechos ocurridos entre las 20 y las 21, con minutos de diferencia y a kilómetros de distancia. Familiares, testigos y fuerzas de seguridad participaron en la asistencia y traslado de las víctimas, articulando esfuerzos frente a situaciones de extrema urgencia.

Este episodio ocurrió en horas de la noche en la zona de bulevar Segui y Solís, en el sector oeste de la ciudad santafesina. De acuerdo con fuentes policiales, la víctima, un joven de 22 años, caminaba junto a una mujer cuando fueron interceptados por dos hombres a pie. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego contra el joven, quien cayó herido en el lugar.

Su acompañante lo trasladó de inmediato al hospital, donde los intentos por reanimarlo fueron en vano.