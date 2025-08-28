Mató a un jubilado para robarle un televisor y fue condenado a perpetua

Condenaron en Rosario al hombre que asesinó a un anciano para robarle un TV y un celular

Un tribunal de Rosario condenó a Gustavo Quevedo a prisión perpetua por el asesinato de Carlos Antonio Reyes para robarle un televisor y un celular.

El fallo, dictado por los jueces Gonzalo López Quintana, Rafael Coria y Mariano Aliau, se dio a conocer la sala 8 del Centro de Justicia Penal de Rosario ayer miércoles por la tarde.

Según informó el portal del diario La Capital, la víctima, Carlos Antonio Reyes, tenía 76 años y mantenía una relación de confianza con Quevedo, lo que facilitó el ingreso al domicilio donde ocurrió el homicidio.

La fiscal del caso, María de los Angeles Granato, relató durante el proceso oral las circunstancias en que sucedieron los hechos, así como los elementos que permitieron identificar al autor material del crimen.

El crimen ocurrió el 11 de abril de 2022 en la ciudad de Granadero Baigorria. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, ese día, cerca de las 18, Quevedo se presentó en la vivienda de Reyes junto a una menor de edad. Según los registros del expediente, ambos tenían trato previo con la víctima, lo que motivó que el hombre abriera la puerta sin reparos.

Una vez dentro, Quevedo utilizó un cuchillo y apuñaló a Carlos Reyes en varias ocasiones, alcanzando una herida letal en el cuello, que provocó un shock hipovolémico. Al retirarse de la vivienda, el acusado y la menor sustrajeron un teléfono celular y un televisor de 32 pulgadas, según consta en el fallo.

El cuerpo fue hallado al día siguiente por uno de los hermanos de la víctima, quien se preocupó al no recibir mensajes de Reyes en el grupo familiar de Whatsapp. En consecuencia, se hizo presente en el domicilio y encontró a Reyes sin vida en su habitación.

Una médica que intervino en el lugar informó que Reyes había sido también golpeado y arrastrado hasta la cama, detalles que integraron la acusación fiscal y sirvieron como sustento técnico en la audiencia oral.

El autor del hecho fue detenido tres meses después y puesto a disposición de la Justicia (Télam)

La pesquisa, impulsada por la Fiscalía de Rosario, incluyó la recolección de indicios en la escena y el análisis de imágenes provenientes de una cámara de vigilancia ubicada frente a la casa de la víctima. Estos datos resultaron claves para el avance de la investigación y el trazado de la ruta de huida del acusado.

Después de tres meses de tareas de rastreo, Quevedo fue localizado y detenido el 2 de agosto de 2022 en el barrio Las Flores de Rosario. Antes de ser apresado, la Policía había intentado capturarlo en una vivienda de Orsetti al 100, en Baigorria, pero logró evadir a las autoridades.

El tribunal consideró válidas las pruebas presentadas, entre ellas, registros de cámaras de seguridad y testigos, que permitieron reconstruir la secuencia y atribuir responsabilidad penal directa al acusado. La imposición de la máxima pena para Quevedo se basó en la gravedad de los delitos y en la modalidad con la que fueron ejecutados.

El fallo también incluye la condena por tentativa de robo en hechos ocurridos el 15 de agosto de 2016 en Rosario. La fiscal Mariángeles Lagar demostró que el ahora condenado, junto a un menor y armado con un arma blanca, interceptó a una mujer en la vía pública con intenciones de robo. Después de amenazas y forcejeos, no lograron concretar el hecho, pero se fugaron a bordo de una motocicleta de 125 cc.