Crimen y Justicia

Accidente trágico en la Ruta 11: murió un médico en un choque frontal entre un auto y una camioneta

La víctima fatal tenía 57 años. Además, un joven de 28 sufrió una fractura de clavícula. El siniestro ocurrió entre las localidades de Mar de Ajó y Pinamar

Un accidente fatal se produjo este viernes en la Ruta Provincial N°11, en un tramo entre las zonas de Punta Médanos y Costa Esmeralda. Un médico reconocido en la región murió tras el impacto frontal de dos vehículos. Además, otras dos personas fueron asistidas, una con fractura de clavícula.

El siniestro ocurrió cerca de las 9.30 en el kilómetro 376 de la ruta. Allí, una camioneta Ford F-100 que era manejada por un joven de 28 años de Santa Teresita y un Fiat Cronos que conducía el médico Lucio Reinaldo Sanabria, de 57 años y con domicilio registrado en Pinamar, chocaron de frente por causas que se investigan.

Según informaron fuentes policiales, Sanabria quedó atrapado dentro de su coche y Bomberos Voluntarios de Mar de Ajó trabajaron varios minutos para sacarlo. Tras ello, una ambulancia lo trasladó de urgencia al hospital de General Madariaga con múltiples traumatismos, pero falleció poco después por los daños sufridos.

En la camioneta viajaban dos hombres. El conductor sufrió una fractura de clavícula, mientras que su acompañante, de 36 años, no recibió heridas de gravedad, aunque también fue derivado al hospital por prevención.

Por el hecho se abrió una causa judicial. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFID) N°11 de Mar del Tuyú, bajo el mando del fiscal Pablo Gamaleri.

El choque se registró en un tramo recto de la ruta con un solo carril por sentido. Las primeras pericias apuntan a que el accidente pudo originarse por una maniobra de sobrepaso en una zona donde el asfalto estaba mojado.

Tras conocerse la noticia, usuarios en las redes sociales reclamaron por el estado de la calzada entre Mar de Ajó y Pinamar, donde -como se dijo- existe solo un carril por mano y donde se repiten los siniestros graves.

Las quejas se entremezclaron con mensajes de lamento por la muerte de Sanabria de parte de compañeros y pacientes. “Qué tristeza. Vuela alto, querido Dr. Lucio... Cuántas guardias compartidas. Siempre en mi corazón, gran persona y profesional. Dios lo reciba”, escribió un colega en Facebook.

Desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) también despidieron al médico: “Con profundo pesar, despedimos al compañero médico Lucio Sanabria, afiliado de nuestra Seccional CICOP Municipales de Pinamar. Lucio serás recordado como un gran profesional comprometido con la salud pública. Acompañamos a su familia, amigxs y compañerxs de trabajo en este doloroso momento. Hasta siempre compañero”.

Como consecuencia del operativo montado en el lugar del hecho, el tránsito estuvo interrumpido durante más de cuatro horas.

Accidente fatal en Neuquén

Este viernes murió un camionero de 33 años tras despistarse en la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1542, entre Piedra del Águila y Alicura, en la provincia de Neuquén.

El hombre era oriundo de San Carlos de Bariloche y viajaba con una carga de frutas y verduras hacia esa ciudad. El siniestro sucedió durante la mañana, cuando el camión perdió el control, salió de la calzada y cayó por un barranco.

Según detalló el comisario Raúl Levio, de la División Tránsito Piedra del Águila, el vehículo circulaba en sentido norte-sur y, por motivos que todavía se investigan, el conductor no logró mantener el control. El impacto provocó que el camionero quedara atrapado y perdiera la vida en el acto.

Bomberos, personal policial y Gendarmería Nacional trabajaron varias horas en la zona. Hicieron falta máquinas para rescatar el cuerpo y remover el camión. La identidad de la víctima no fue dada a conocer oficialmente, ya que las autoridades buscaban notificar primero a la familia.

