Sufrió una brutal golpiza tras una pelea en Córdoba, agonizó durante tres días y murió

Un hombre de 53 años murió en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, luego de agonizar durante tres días por las lesiones provocadas por una brutal golpiza, que tuvo lugar el domingo pasado.

Se trata de Javier Ortiz, ex presidente del Aeroclub y referente local. El hombre resultó herido de gravedad tras una feroz discusión que escaló rápidamente en violencia, según informó el portal El Doce.tv.

El episodio, que se dio en un contexto aún bajo investigación, terminó con Ortiz trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe, donde permaneció internado hasta su deceso ayer miércoles.

La causa es investigada por el fiscal Pedro Ignacio Machado, recientemente asignado a la jurisdicción de Frontera, quien tomó intervención junto a la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe. Ahora, buscan determinar las responsabilidades y esclarecer los detalles detrás de la pelea.

Hasta el momento, se sabe que durante la mañana del domingo, Ortiz mantuvo una acalorada discusión con otro hombre, cuya identidad no trascendió oficialmente. En medio del altercado, el agresor empleó un palo de madera con el que habría golpeado fuertemente a la víctima en la zona abdominal. El impacto generó un severo traumatismo, afectando órganos vitales e implicando una hemorragia interna que derivó en un shock hipovolémico.

Con respecto al agresor, pudieron establecer que habría presentado solo heridas leves y no requirió internación prolongada.

Dos episodios de violencia en Córdoba

Pocos días atrás, en un episodio de violencia extrema en la ciudad de Córdoba, un hombre de 30 años fue hospitalizado por lesiones sufridas durante una pelea con vecinos y terminó perdiendo la vida a las pocas horas.

El enfrentamiento ocurrió la noche del domingo en el barrio Ecotierra, al sudeste de la capital provincial, cuando el hombre y dos amigos se encontraban en la puerta de una vivienda de la Manzana 15 Lote 11 y se desató una riña con otros residentes de la zona.

Esto derivó en la intervención de un móvil policial. Posteriormente, un servicio de emergencias acudió al lugar y constató la gravedad de las lesiones sufridas. Así, lo trasladaron al Hospital Florencio Díaz con una herida cortante en la cabeza y golpes en el abdomen y tórax, según constató el servicio de emergencias que acudió al lugar.

El fallecimiento se produjo el lunes, como consecuencia de un shock cardiogénico irreversible.

Mientras la comunidad permanece conmocionada por el hecho, las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias que desencadenaron la disputa entre los habitantes de la zona.

Y en otro caso similar, un limpiavidrios fue brutalmente agredido por dos hombres en la esquina de Colón y La Rioja, en el centro de Córdoba, durante el mediodía del domingo. El video fue difundido en las redes sociales y mostró cómo la víctima fue arrojada al suelo, recibió patadas en la cabeza y fue arrastrada varios metros, quedando tendida en la vereda.

El joven intentó defenderse, pero fue reducido a golpes de puño y patadas. Tal como informaron las autoridades, la víctima sufrió traumatismos varios y un corte superficial en la pierna derecha, aunque no presentó denuncia ante las autoridades.

Algunos testigos aportaron una versión distinta a la oficial, señalando que los agresores habrían bajado de un auto tras un incidente en el que el limpiavidrios golpeó el vehículo, lo que habría provocado la reacción violenta. Sin embargo, la Policía no pudo confirmar esta hipótesis