Crimen y Justicia

Brutal agresión a un limpiavidrios en Córdoba: le pegaron entre dos hombres y lo dejaron inconsciente

Tras descender de su vehículo, los agresores lo redujeron a golpes y patadas. Quedó tendido en la vereda

Guardar
Tras descender de su vehículo, los agresores lo redujeron a golpes y patadas. Quedó tendido en la vereda (Video: El Doce)

Un limpiavidrios fue brutalmente agredido por dos hombres en la esquina de Colón y La Rioja, en el centro de Córdoba, durante el mediodía del domingo. El video fue difundido en las redes sociales y mostró cómo la víctima fue arrojada al suelo, recibió patadas en la cabeza y fue arrastrada varios metros, quedando tendida en la vereda.

Los testigos presenciaron el ataque, que generó asombro por la violencia exhibida en las imágenes que circularon este martes. El joven intentó defenderse, pero fue reducido a golpes de puño y patadas.

El parte oficial de la Policía informó que la víctima sufrió traumatismos varios y un corte superficial en la pierna derecha, aunque no presentó denuncia ante las autoridades.

Algunos testigos aportaron una versión distinta a la oficial, señalando que los agresores habrían bajado de un auto tras un incidente en el que el limpiavidrios golpeó el vehículo, lo que habría provocado la reacción violenta. Sin embargo, la Policía no pudo confirmar esta hipótesis, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.tv.

Le pegaron entre dos hombres
Le pegaron entre dos hombres y lo dejaron inconsciente

Feroz ataque en patota a un joven a la salida de un boliche en Córdoba

Una secuencia similar a la golpiza mortal que un grupo de rugbiers le propinó a Fernando Báez Sosa en enero de 2018, cuando el adolescente disfrutaba de vacaciones con amigos en la ciudad balnearia de Villa Gesell, se volvió a registrar este fin de semana en la ciudad de Córdoba. Allí, en medio de una feroz pelea a la salida de un boliche, una patota le dio un salvaje castigo a un joven, quien fue víctima de reiteradas patadas en su cabeza mientras se encontraba inconsciente y desmayado sobre el asfalto.

Eran cerca de las 4 de la madrugada y una pelea entre bandas provocó un caos total a la salida del local bailable “Sentilooo”, ubicado en Rondeau al 270, entre Boulevard Chacabuco e Ituzaingó, en el barrio Nueva Córdoba de la capital provincial.

Descontrol a la salida del
Descontrol a la salida del boliche "Sentilooo", en el barrio Nueva Córdoba

Desde el balcón de un edificio lindero al boliche, un testigo filmó con su teléfono celular la batalla campal que se desató en plena vía pública. Entre gritos, desesperación y corridas, dos grupos de jóvenes se trenzaron a golpes de puño, mientras algunos automovilistas intentaban avanzar por la calle Rondeau.

El video muestra que, en medio de la gresca, uno de los involucrados, vestido con remera de color blanco y un pantalón jean, cayó sobre el asfalto, recibió cuatro patadas en la cabeza por parte de dos jóvenes, y quedó desmayado sobre el asfalto.

De inmediato, dos chicos se acercaron a la víctima, lo tomaron de sus manos y lo trasladaron hasta la vereda del boliche, mientras que otro joven le solicitaba a los conductores que frenaran su marcha.

Fuentes policiales consultadas este lunes por Infobae precisaron que eran las 5.15 cuando ingresaron los primeros llamados al 911, mediante los cuales testigos informaban a la fuerza de seguridad sobre la pelea que se desarrollaba entre dos bandas.

Al arribar al lugar de los hechos, los uniformados se encontraron con la calzada liberada y no se registraron heridos de gravedad.

“Se empezaron a pelear y en un momento el chico quedó inconsciente. Llamamos a la Policía al ver lo que pasaba. Vimos que le metieron una patada cerca de la cabeza y no respondía”, relató una testigo en diálogo con ElDoce.tv. Y en esa línea, la chica criticó el accionar policial: “La Policía apareció al rato, ahí él reaccionó y se puso a buscar a quién le pegó. Se volvieron a pelear. Después se fueron. Nadie hizo nada, solo tirar gas pimienta para sacar a la gente”.

Temas Relacionados

CórdobaPolicíaPelea callejeraÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Un delincuente robó en una farmacia de La Plata y se tiroteó con la Policía: el video

Sucedió este martes en la localidad de Tolosa y el ladrón fue herido en el abdomen. El mismo local había sido asaltado hace diez días

Un delincuente robó en una

Un policía fue baleado por delincuentes durante un intento de robo en Morón

El oficial retirado de la Federal recibió un disparo en el hombro. Son tres los detenidos y tres autos los recuperados

Un policía fue baleado por

El apoyo inesperado: quien ayudó a escapar a la mujer que fue golpeada y violada por su ex tras una cesárea

El principal acusado fue condenado a una década en prisión en una caso de violencia de género, abuso sexual y privación ilegal de la libertad. Dos hermanos del imputado recibieron penas mayores a 3 años de cárcel

El apoyo inesperado: quien ayudó

“Vas a estar peor”: golpeó y violó a su ex tras una cesárea de urgencia y sus dos hermanos fueron sus cómplices

El principal imputado fue condenado a una década en prisión en una caso de violencia de género, abuso sexual y privación ilegal de la libertad. Los otros dos acusados recibieron penas mayores a 3 años de cárcel

“Vas a estar peor”: golpeó

“Dame tu mano”: intentó robar una joyería con un destornillador y fue reducido a golpes por los empleados

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y el detenido tiene antecedentes penales

“Dame tu mano”: intentó robar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Proponen una ley para transparentar

Proponen una ley para transparentar los aumentos de precios de los combustibles en la provincia de Buenos Aires

Una línea del Subte extenderá su horario durante el miércoles por el partido de River por Copa Libertadores

Un delincuente robó en una farmacia de La Plata y se tiroteó con la Policía: el video

Milei habló antes de la marcha por la educación: “Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió”

El puma que alertó a los vecinos de Goya tiene fractura en una pata y será operado

INFOBAE AMÉRICA
El asesinato de Charlie Kirk:

El asesinato de Charlie Kirk: ¿una nueva guerra civil?

Estados Unidos lanzó su mayor iniciativa naval en décadas para contener el avance chino en los mares

Estados Unidos impuso sanciones a empresas que permiten al régimen de Irán financiar su poder militar con la venta de petróleo

Ecuador declaró como organizaciones terroristas a Hamas, Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria de Irán

Qué es la perovskita, la célula que puede transformar el futuro de la energía solar

TELESHOW
Juli Poggio contó la angustia

Juli Poggio contó la angustia que siente por la salud de Thiago Medina: “Me acuesto y me levanto llorando”

Flor Jazmín Peña recurrirá a la Justicia tras los polémicos dichos de Agustín Franzoni: “Los siento como una amenaza”

Por qué no se conoció un nuevo parte médico de Thiago Medina: cómo sigue la salud del exparticipante de Gran Hermano

Santiago Korovsky se sinceró sobre su adicción al celular: “No lo puedo dejar”

Agustín Franzoni, ex de Flor Jazmín Peña, aseguró que guarda fotos íntimas de sus exparejas y fue repudiado