Brutal agresión a un limpiavidrios en Córdoba: le pegaron entre dos hombres y lo dejaron inconsciente

Tras descender de su vehículo, los agresores lo redujeron a golpes y patadas. Quedó tendido en la vereda (Video: El Doce)

Un limpiavidrios fue brutalmente agredido por dos hombres en la esquina de Colón y La Rioja, en el centro de Córdoba, durante el mediodía del domingo. El video fue difundido en las redes sociales y mostró cómo la víctima fue arrojada al suelo, recibió patadas en la cabeza y fue arrastrada varios metros, quedando tendida en la vereda.

Los testigos presenciaron el ataque, que generó asombro por la violencia exhibida en las imágenes que circularon este martes. El joven intentó defenderse, pero fue reducido a golpes de puño y patadas.

El parte oficial de la Policía informó que la víctima sufrió traumatismos varios y un corte superficial en la pierna derecha, aunque no presentó denuncia ante las autoridades.

Algunos testigos aportaron una versión distinta a la oficial, señalando que los agresores habrían bajado de un auto tras un incidente en el que el limpiavidrios golpeó el vehículo, lo que habría provocado la reacción violenta. Sin embargo, la Policía no pudo confirmar esta hipótesis, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.tv.

Le pegaron entre dos hombres y lo dejaron inconsciente

Feroz ataque en patota a un joven a la salida de un boliche en Córdoba

Una secuencia similar a la golpiza mortal que un grupo de rugbiers le propinó a Fernando Báez Sosa en enero de 2018, cuando el adolescente disfrutaba de vacaciones con amigos en la ciudad balnearia de Villa Gesell, se volvió a registrar este fin de semana en la ciudad de Córdoba. Allí, en medio de una feroz pelea a la salida de un boliche, una patota le dio un salvaje castigo a un joven, quien fue víctima de reiteradas patadas en su cabeza mientras se encontraba inconsciente y desmayado sobre el asfalto.

Eran cerca de las 4 de la madrugada y una pelea entre bandas provocó un caos total a la salida del local bailable “Sentilooo”, ubicado en Rondeau al 270, entre Boulevard Chacabuco e Ituzaingó, en el barrio Nueva Córdoba de la capital provincial.

Descontrol a la salida del boliche "Sentilooo", en el barrio Nueva Córdoba

Desde el balcón de un edificio lindero al boliche, un testigo filmó con su teléfono celular la batalla campal que se desató en plena vía pública. Entre gritos, desesperación y corridas, dos grupos de jóvenes se trenzaron a golpes de puño, mientras algunos automovilistas intentaban avanzar por la calle Rondeau.

El video muestra que, en medio de la gresca, uno de los involucrados, vestido con remera de color blanco y un pantalón jean, cayó sobre el asfalto, recibió cuatro patadas en la cabeza por parte de dos jóvenes, y quedó desmayado sobre el asfalto.

De inmediato, dos chicos se acercaron a la víctima, lo tomaron de sus manos y lo trasladaron hasta la vereda del boliche, mientras que otro joven le solicitaba a los conductores que frenaran su marcha.

Fuentes policiales consultadas este lunes por Infobae precisaron que eran las 5.15 cuando ingresaron los primeros llamados al 911, mediante los cuales testigos informaban a la fuerza de seguridad sobre la pelea que se desarrollaba entre dos bandas.

Al arribar al lugar de los hechos, los uniformados se encontraron con la calzada liberada y no se registraron heridos de gravedad.

“Se empezaron a pelear y en un momento el chico quedó inconsciente. Llamamos a la Policía al ver lo que pasaba. Vimos que le metieron una patada cerca de la cabeza y no respondía”, relató una testigo en diálogo con ElDoce.tv. Y en esa línea, la chica criticó el accionar policial: “La Policía apareció al rato, ahí él reaccionó y se puso a buscar a quién le pegó. Se volvieron a pelear. Después se fueron. Nadie hizo nada, solo tirar gas pimienta para sacar a la gente”.