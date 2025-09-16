Murió un hombre en Córdoba tras pelear con sus vecinos y agonizar durante un día

Murió el hombre que se encontraba internado desde el domingo en el hospital Florencio Díaz luego de una pelea entre vecinos

En un episodio de violencia extrema en la ciudad de Córdoba, un hombre de 30 años fue hospitalizado por lesiones sufridas durante una pelea con vecinos y terminó perdiendo la vida a las pocas horas tras recibir golpes y una herida.

El enfrentamiento ocurrió la noche del domingo en el barrio Ecotierra, al sudeste de la capital provincial, cuando el hombre y dos amigos se encontraban en la puerta de una vivienda de la Manzana 15 Lote 11 y se desató una riña con otros residentes de la zona.

Esto derivó en la intervención de un móvil policial. Posteriormente, un servicio de emergencias acudió al lugar y constató la gravedad de las lesiones sufridas por el hombre, quien fue trasladado al Hospital Florencio Díaz con una herida cortante en la cabeza y golpes en el abdomen y tórax, según constató el servicio de emergencias que acudió al lugar.

El fallecimiento se produjo el lunes, como consecuencia de un shock cardiogénico irreversible.

Mientras la comunidad permanece conmocionada por el hecho, las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias que desencadenaron la disputa entre los habitantes de la zona.

Brutal ataque de una patota a un joven a la salida de un boliche en Nueva Córdoba

Una secuencia similar a la golpiza mortal que un grupo de rugbiers le propinó a Fernando Báez Sosa en enero de 2018, se volvió a registrar este fin de semana en la ciudad de Córdoba. Allí, en medio de una feroz pelea a la salida de un boliche, una patota le dio un salvaje castigo a un joven, quien fue víctima de reiteradas patadas en su cabeza mientras se encontraba inconsciente y desmayado sobre el asfalto.

Eran cerca de las 4 de la madrugada y una pelea entre bandas provocó un caos total a la salida del local bailable “Sentilooo”, ubicado en Rondeau al 270, entre Boulevard Chacabuco e Ituzaingó, en el barrio Nueva Córdoba de la capital provincial.

Desde el balcón de un edificio lindero al boliche, un testigo filmó con su teléfono celular la batalla campal que se desató en plena vía pública. Entre gritos, desesperación y corridas, dos grupos de jóvenes se trenzaron a golpes de puño, mientras algunos automovilistas intentaban avanzar por la calle Rondeau.

Descontrol a la salida del boliche "Sentilooo", en el barrio Nueva Córdoba

El video que encabeza esta nota muestra que, en medio de la gresca, uno de los involucrados, vestido con remera de color blanco y un pantalón jean, cayó sobre el asfalto, recibió cuatro patadas en la cabeza por parte de dos jóvenes, y quedó desmayado sobre el asfalto.

De inmediato, dos chicos se acercaron a la víctima, lo tomaron de sus manos y lo trasladaron hasta la vereda del boliche, mientras que otro joven le solicitaba a los conductores que frenaran su marcha.

Fuentes policiales consultadas este lunes por Infobae precisaron que eran las 5.15 cuando ingresaron los primeros llamados al 911, mediante los cuales testigos informaban a la fuerza de seguridad sobre la pelea que se desarrollaba entre dos bandas.

Al arribar al lugar de los hechos, los uniformados se encontraron con la calzada liberada y no se registraron heridos de gravedad.

“Se empezaron a pelear y en un momento el chico quedó inconsciente. Llamamos a la Policía al ver lo que pasaba. Vimos que le metieron una patada cerca de la cabeza y no respondía”, relató una testigo en diálogo con ElDoce.tv. Y en esa línea, la chica criticó el accionar policial: “La Policía apareció al rato, ahí él reaccionó y se puso a buscar a quién le pegó. Se volvieron a pelear. Después se fueron. Nadie hizo nada, solo tirar gas pimienta para sacar a la gente”.