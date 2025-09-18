Crimen y Justicia

Detuvieron al “Gordo Jony”, el cabecilla de una banda narco vinculada a Esteban Alvarado

Lo atraparon en esta madrugada en el centro de Rosario. Está sindicado de formar parte de una estructura que tiene conexión con la organización del preso Francisco Riquelme

Por Agustín Lago

Guardar
Jonatan G., alias 'Gordo Jony',
Jonatan G., alias 'Gordo Jony', fue arrestado por la Policía Federal tras una investigación por narcotráfico

El presunto cabecilla de una banda con vinculaciones a la organización del recluso Francisco Riquelme –histórico ladero del capo narco Esteban Lindor Alvarado– fue detenido en la madrugada de este jueves en el centro de Rosario.

Se trata de Jonatan G. (35), alias “Gordo Jony”, quien fue capturado por la División Antidrogas de la Policía Federal por pedido del fiscal Santiago Alberdi de la Procunar.

Jonatan G. fue ubicado en inmediaciones de España y Brown, a metros del Parque España, tras un seguimiento hecho sobre la base de intervenciones telefónicas y la geolocalización del sospechoso.

Los agentes secuestraron su celular que será enviado a peritar. El fiscal Alberdi formalizará la acusación este viernes en una audiencia que se celebrará en los Tribunales federales ante el juez de Garantías Carlos Vera Barros.

“Gordo Jony” está sindicado como presunto organizador de la banda cuyo jefe es Guido Rinaldi (34), un joven que el 15 de agosto pasado aceptó un juicio abreviado a cambio de seis años de prisión como líder de la asociación ilícita.

De acuerdo a las medidas investigativas, el hermano de Guido Rinaldi es Nicolás (38), quien está preso y condenado como miembro de la banda de Riquelme, que a su vez, forma parte de la estructura narco conocida bajo el mote de Los Menores, mencionada por estar sindicada por el asesinato del jefe de la barra brava de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte.

La estructura de Rinaldi y Jonatan G. fue allanada el 19 de febrero pasado en distintos puntos de Rosario, donde la División Antidrogas de la PFA incautó casi 40 kilos de marihuana.

En función de la causa, por debajo de Guido Rinaldi se encuentran Leonel Leandro G., su hermano “Gordo Jony”, Enzo Miguel Olivera, Oriana Vogliotti –pareja de Guido–, Stéfano Alderete, Guadalupe González Maini y Lucas Mariotti.

Para los fiscales, los hermanos Leonel y Jonatan G. eran los que buscaban las drogas, las acopiaban en un departamento de Maipú al 1400, en otro de Presidente Roca al 1000, en Casablanca al 4100 y Conscripto Bernardi al 6300. En tanto, Enzo Olivera también participaba en la distribución de los estupefacientes.

Según la causa, Guadalupe Maini, su pareja Stéfano Alderete y Lucas Mariotti se encargaban de vender la droga al menudeo.

Los primeros en caer fueron Leonel Gómez y Enzo Olivera, cuando fueron aprehendidos en los allanamientos de febrero pasado, donde se secuestró la marihuana en Mitre al 5400.

En el avance del legajo también fueron condenados Oriana Vogliotti –pareja de Guido Rinaldi– a 3 años de prisión condicional, Lucas Mariotti a 3 años de prisión condicional y Enzo Miguel Olivera a 4 años y 6 meses.

Temas Relacionados

Gordo JonyRosarioNarcotráficoÚltimas noticias

Últimas Noticias

La muerte de Silvina Luna: la pericia que pone contra las cuerdas a Aníbal Lotocki

Una junta de ocho especialistas que se reunieron en la Morgue Judicial vinculó la muerte de la modelo con las cirugías estéticas a las que se sometió con el médico condenado

La muerte de Silvina Luna:

Asesinaron a un sargento durante un tiroteo en San Fernando: otro policía sufrió 7 disparos y está grave

El hecho ocurrió este jueves al mediodía. Detuvieron al sospechoso que habría iniciado el enfrentamiento

Asesinaron a un sargento durante

Inseguridad en Mar del Plata: enfrentó a los tiros a 4 motochorros que le quisieron robar en la puerta de su casa

Ocurrió en agosto, pero las imágenes del violento momento se conocieron en las últimas horas. El video

Inseguridad en Mar del Plata:

Video: así fue el forcejeo con la Policía de Vicente López en el que murió el hermano de un famoso bailarín

Octavio Buccafusco falleció de un paro cardíaco en la equina de la avenida Maipú y la calle Güemes. La Justicia investiga si hubo responsabilidad de los agentes en el hecho

Video: así fue el forcejeo

Video: atrapó a un supuesto ladrón que quiso robarle a su suegra, lo ató y lo arrastró con su camioneta

Ocurrió en la localidad de San Justo. Una fiscal investiga el episodio. El relato del vecino

Video: atrapó a un supuesto
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sabag Montiel pidió la absolución:

Sabag Montiel pidió la absolución: su defensa dijo que fue “esclavo de su delirio” y señaló al fiscal Luciani

Casación confirmó procesamientos por fraude en aseguradoras y un perjuicio millonario a la ANSES

El Senado sancionó la denominada ley “Nicolás” sobre atención sanitaria

Qué significa que la Argentina tenga un riesgo país en 1.400 puntos básicos

Asesinaron a un sargento durante un tiroteo en San Fernando: otro policía sufrió 7 disparos y está grave

INFOBAE AMÉRICA
Se registró un sismo de

Se registró un sismo de magnitud 7,8 frente a las costas de la península rusa de Kamchatka: hay alerta de tsunami

La Biblioteca Nacional de Francia busca salvar manuscritos inéditos de Marcel Proust antes de una subasta

La defensa de Jeanine Áñez pedirá la absolución tras el rechazo del Supremo a su primera apelación

Turquía prolongó la prisión preventiva de nueve opositores acusados de “terrorismo”

Polonia apuesta por la experiencia ucraniana tras la incursión de drones rusos en su territorio

TELESHOW
La China Suárez celebró que

La China Suárez celebró que sus hijos comenzaron las clases en Turquía: “Estoy orgullosa de ustedes”

El conmovedor relato de los hermanos de Thiago Medina en plena vigilia por su salud: “Es un orgullo para la familia”

Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca celebraron el cumpleaños de Miel: fotos, recuerdos y un amor que no cambia

Maxi López y Daniela Christiansson le pusieron fin al misterio y revelaron el sexo del bebé que esperan

Nacha Guevara contó que tiene escrita su biografía para una serie sobre su vida, pero criticó el formato: “Está manoseado”