Detuvieron al “Gordo Jony”, el cabecilla de una banda narco vinculada a Esteban Alvarado

Jonatan G., alias 'Gordo Jony', fue arrestado por la Policía Federal tras una investigación por narcotráfico

El presunto cabecilla de una banda con vinculaciones a la organización del recluso Francisco Riquelme –histórico ladero del capo narco Esteban Lindor Alvarado– fue detenido en la madrugada de este jueves en el centro de Rosario.

Se trata de Jonatan G. (35), alias “Gordo Jony”, quien fue capturado por la División Antidrogas de la Policía Federal por pedido del fiscal Santiago Alberdi de la Procunar.

Jonatan G. fue ubicado en inmediaciones de España y Brown, a metros del Parque España, tras un seguimiento hecho sobre la base de intervenciones telefónicas y la geolocalización del sospechoso.

Los agentes secuestraron su celular que será enviado a peritar. El fiscal Alberdi formalizará la acusación este viernes en una audiencia que se celebrará en los Tribunales federales ante el juez de Garantías Carlos Vera Barros.

“Gordo Jony” está sindicado como presunto organizador de la banda cuyo jefe es Guido Rinaldi (34), un joven que el 15 de agosto pasado aceptó un juicio abreviado a cambio de seis años de prisión como líder de la asociación ilícita.

De acuerdo a las medidas investigativas, el hermano de Guido Rinaldi es Nicolás (38), quien está preso y condenado como miembro de la banda de Riquelme, que a su vez, forma parte de la estructura narco conocida bajo el mote de Los Menores, mencionada por estar sindicada por el asesinato del jefe de la barra brava de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte.

La estructura de Rinaldi y Jonatan G. fue allanada el 19 de febrero pasado en distintos puntos de Rosario, donde la División Antidrogas de la PFA incautó casi 40 kilos de marihuana.

En función de la causa, por debajo de Guido Rinaldi se encuentran Leonel Leandro G., su hermano “Gordo Jony”, Enzo Miguel Olivera, Oriana Vogliotti –pareja de Guido–, Stéfano Alderete, Guadalupe González Maini y Lucas Mariotti.

Para los fiscales, los hermanos Leonel y Jonatan G. eran los que buscaban las drogas, las acopiaban en un departamento de Maipú al 1400, en otro de Presidente Roca al 1000, en Casablanca al 4100 y Conscripto Bernardi al 6300. En tanto, Enzo Olivera también participaba en la distribución de los estupefacientes.

Según la causa, Guadalupe Maini, su pareja Stéfano Alderete y Lucas Mariotti se encargaban de vender la droga al menudeo.

Los primeros en caer fueron Leonel Gómez y Enzo Olivera, cuando fueron aprehendidos en los allanamientos de febrero pasado, donde se secuestró la marihuana en Mitre al 5400.

En el avance del legajo también fueron condenados Oriana Vogliotti –pareja de Guido Rinaldi– a 3 años de prisión condicional, Lucas Mariotti a 3 años de prisión condicional y Enzo Miguel Olivera a 4 años y 6 meses.