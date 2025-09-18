Condenaron a Jonatan Riquelme, un capo de la banda “Los Menores” que fue detenido en Caballito

Condenaron a Jonatan Riquelme, integrante de la banda narco rosarina Los Menores que fue detenido en Caballito

Este martes, tras aceptar un juicio abreviado, Jonatan “Jona” Riquelme fue condenado a 8 años de prisión por su rol como organizador de una estructura criminal vinculada al narcotráfico en Rosario. Mientras tanto, permanece bajo investigación por su presunta participación en el asesinato de Alan Agustín Toledo Ferrari, ocurrido en agosto de 2022, lo que complica aún más su situación judicial.

Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal, el juez Mariano Aliau homologó el acuerdo alcanzado entre los fiscales Patricio Saldutti y Adrián Spelta y la defensa de Riquelme, quien había sido detenido en diciembre del año pasado en un operativo realizado en el barrio porteño de Caballito.

Según la teoría presentada por la Fiscalía —a la que tuvo acceso el portal Rosario3—, Riquelme, conocido en la investigación por varios apodos como Jona, Jonita, Tona, Tonal o Gato, lideró junto a su hermano Francisco —también detenido y alojado en la cárcel de Marcos Paz— una organización dedicada a la venta de drogas al menudeo en los barrios Industrial, Empalme Graneros y Ludueña.

La estructura criminal, que cuenta con 26 integrantes identificados, operó sin oposición hasta julio de 2021, momento en que irrumpió la célula de Los Monos y desencadenó una disputa armada por el control territorial.

De acuerdo con los fiscales, Riquelme no solo coordinaba los delitos cometidos por la banda, sino que en ocasiones participaba directamente en hechos violentos, como algunas balaceras.

Uno de los episodios atribuidos directamente a Jonatan ocurrió el 20 de abril de 2022, cuando efectuó un ataque a tiros en Pasaje Franco al 2000 contra la vivienda de un joven que anteriormente había integrado su organización. La investigación sostiene que la propiedad fue blanco de varios ataques, motivados por el descontento de Riquelme ante un supuesto cambio de lealtad del joven hacia la facción rival vinculada a Los Monos.

Más allá de la condena ya dictada, Riquelme enfrenta una causa con una expectativa de pena aún mayor. En este expediente, se lo acusa de haber planificado la ejecución de Alan Agustín Toledo Ferrari, de 19 años, quien fue obligado a descender de un automóvil el 12 de agosto de 2022 en la intersección de Matienzo y Mendoza y fue asesinado de cuatro disparos junto a un contenedor de residuos. El cuerpo de la víctima presentaba golpes en distintas partes y las manos atadas con precintos.

Duplicaron la recompensa para esclarecer crímenes no resueltos

A comienzo de semana, el Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, decidió duplicar la suma ofrecida, pasando de 8 millones de pesos a 16 millones de pesos para quienes brinden datos certeros que permitan identificar o localizar a los responsables de asesinatos cometidos desde 2014. Como consecuencia de estos trabajos, las autoridades dieron con Jonatan Riquelme.

Esta decisión se enmarca en el Programa de Recompensas, una política impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro con el objetivo de reducir los índices de criminalidad y garantizar que ningún homicidio quede sin esclarecer.

Uno de los pilares de este programa es la protección absoluta de la identidad de quienes colaboren, asegurando la confidencialidad tanto antes como durante y después de los procesos judiciales o de investigación.

Desde junio del año pasado, y gracias a las herramientas de inteligencia habilitadas por el paquete de leyes aprobado en 2023 al inicio de la gestión de Pullaro, se produjeron varias detenciones relevantes. Entre los arrestados figuran Mauricio Laferrara (junio 2024), Lisandro “Limón” Contreras y Jonatan Riquelme (diciembre 2024), Mauri Ayala (junio 2025), Mirko Yedro junto a Pablo Raynaud (julio 2025), Sebastián “Dibu” Gómez (agosto 2025) y Waldo Bilbao (septiembre 2025).

El Programa de Recompensas permite que cualquier persona que disponga de información crucial sobre homicidios no resueltos desde 2014 pueda colaborar y, si los datos resultan válidos y comprobables, acceder al cobro de la recompensa.