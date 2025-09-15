Video: así encontraron escondido al narco más buscado de Santa Fe en la guarida que hizo en el baño de su casa

El momento en que descubrieron a Waldo Bilbao escondido en su guarida

Lo encontraron escondido en una guarida que había construido en el baño de su casa. Lo bajaron, lo pusieron cara contra el piso y le precintaron las manos. Después lo dieron vuelta y le preguntaron su nombre. Ya no tenía salida, pero tampoco se las iba a hacer tan fácil.

—¿Cómo te llamas?— fue la pregunta de uno de los uniformados.

—Waldo.

—¿Waldo qué?

—Alexis.

—¿Alexis qué?

—Bilbao.

Este lunes no sólo se conocieron las imágenes de la guarida, sino también de cómo el momento de la captura de Waldo Alexis Bilbao, cuando lo descubrieron en un escondite construido dentro del baño de su vivienda en Rosario.

El narco estaba prófugo desde 2023, acusado de liderar una red de tráfico de cocaína con ramificaciones en Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Su hermano y socio, Brian Bilbao, sigue con un pedido de captura vigente y una recompensa de 40 millones de pesos sobre su cabeza.

El narco fue localizado en una vivienda de Rosario, tras dos años prófugo

La detención de Waldo Bilbao marcó el final de una extensa búsqueda que se prolongó durante casi dos años mientras el prófugo se guarecía en su propia casa.

La madrugada de este sábado, un operativo policial permitió la captura del hombre de 45 años, quien figuraba en la lista de los más buscados de Santa Fe.

La detención se produjo en un departamento situado en la calle Colón al 1200, a escasa distancia del Monumento a la Bandera. En el momento del operativo, Bilbao se encontraba acompañado por su pareja y otros miembros de su familia.

El despliegue policial, encabezado por la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y la Unidad de Acciones Especiales de la Provincia de Santa Fe, reveló una particularidad en la vivienda: un habitáculo oculto detrás de una pequeña puerta metálica en el baño, que daba acceso a un espacio reducido conectado al interior del edificio.

Así era el escondite de Waldo Bilbao

Según las imágenes difundidas, el escondite resultaba efectivo, pero implicaba riesgos, ya que el hueco se extendía hasta la planta baja.

La captura de Bilbao fue posible tras lo que las autoridades describieron como “minuciosas investigaciones” en el marco de una causa instruida por el Juzgado Federal Nº3 de la Procunar, que había emitido un pedido de captura de alto perfil.

La peligrosidad atribuida al fugitivo motivó la activación de una recompensa de 40 millones de pesos para quienes aportaran información precisa sobre su paradero. Finalmente, el allanamiento en la vivienda de Colón al 1200 permitió localizarlo cuando estaba oculto en el habitáculo del baño.

De acuerdo con los expedientes judiciales, Bilbao desempeñaba un papel central en la organización criminal encabezada por su hermano Brian Bilbao, quien continúa prófugo.

Las pruebas reunidas por la Justicia Federal señalan que Waldo Bilbao se encargaba de gestionar parte de los fondos provenientes del narcotráfico, canalizándolos hacia distintas actividades para su lavado.

Así detuvieron a Waldo Bilbao, el narco prófugo de Santa Fe

Ambos hermanos acumulan antecedentes por tráfico de drogas desde 2019 y fueron señalados como líderes de una estructura dedicada a la distribución de cocaína en Rosario, Córdoba y Buenos Aires.

La fuga de los Bilbao se remonta a octubre de 2023, cuando lograron evadir una serie de allanamientos que desmantelaron parte de su red. Antes de ese episodio, en abril de 2019, Waldo Bilbao había sido arrestado con casi 600 gramos de cocaína y procesado por tenencia con fines de comercialización. Tras recuperar la libertad, consolidó y expandió las operaciones de la organización junto a su hermano, conocido en el ambiente como “el innombrable”.

Las investigaciones permitieron establecer que la red de los Bilbao utilizaba al menos tres avionetas para transportar la droga, empleando como pista un campo en Carrizales, a 65 kilómetros de Rosario. La cocaína era comercializada a un valor de 5.400 dólares (USD) por kilo, según consta en las pruebas recabadas por la justicia.

Brian Walter Bilbao, otro de los buscados por formar parte de una banda narco

Quiénes son los prófugos atrapados en Santa Fe

1. Mauricio Laferrara (junio 2024)

2. Lisandro Contreras (diciembre 2024)

3. Jonatan Riquelme (diciembre 2024)

4. Mauricio Ayala (junio 2025)

5. Mirko Yedro (julio 2025)

6. Pablo Raynaud (julio 2025)

7. Dibu Gómez (agosto 2025)

8. Waldo Bilbao (septiembre 2025)

Quiénes son los más buscados de Santa Fe

Matías Ignacio Gazzani, acusado por narcotráfico y asociación ilícita: $60.000.000. Brian Walter Bilbao, acusado por infracción a la ley de estupefacientes 23.737: $40.000.000. Vicente Matías Pignata, acusado por infracción a la ley de estupefacientes 23.737: $35.000.000. Jesús Maximiliano Eusebio, acusado por asociación ilícita: $30.000.000. Fernando Sebastián Vázquez, acusado por homicidio: $25.000.000. Facundo Nicolás Aguirre, acusado por homicidio: $30.000.000. Alexis Emanuel Mendoza, acusado por amenazas calificadas: $25.000.000. Ramiro Gastón Escalante, acusado por asociación ilícita: $20.000.000. Fernando Andrés “Colo” Cappelletti, acusado por asociación ilícita: $20.000.000.