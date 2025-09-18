Capturaron al hombre que era buscado por el femicidio de su pareja en su casa de Neuquén

El único sospechoso del crimen, fue detenido este miércoles en Senillosa

El principal sospechoso del femicidio de Jessica Scarione, en su casa de Neuquén el pasado domingo, fue detenido en las últimas horas en Senillosa. Se trata de L. A. E., quien era pareja de la mujer madre de cuatro hijos y que fue hallada con un disparo a la altura de la cadera.

La captura se llevó a cabo este miércoles a raíz de un operativo coordinado por el Ministerio Público Fiscal y en el que participaron fuerzas de la Policía de la provincia de Neuquén. La fiscal, Lucrecia Sola, había ordenado la captura del hombre de 45 años, el mismo día que descubrieron el cuerpo de la mujer en una vivienda precaria del barrio Colonia Rural Nueva Esperanza.

En la relación de la pareja existían episodios de violencia de género, que habían llevado a la víctima a radicar varias denuncias en contra de L. A. E., tal como lo confirmó el jefe del Departamento de Seguridad Personal división Homicidios, Juan Carlos Barroso.

La última presentación judicial se había radicado el 24 de agosto, cuando Sacarione pidió protección y se dispusieron medidas cautelares, entre ellas la posibilidad de refugio y la entrega de un botón antipánico. De acuerdo con lo indicado por el portal LM Neuquén, las autoridades judiciales confirmaron que la mujer se negó a retirar ese dispositivo y que, poco después, decidió abandonar de manera voluntaria el refugio donde se le ofrecía resguardo para dirigirse a la casilla en la que vivía, sobre la calle El Maíz, entre Papa y La Vid.

Después de haber regresado a su convivencia con L. A. E., se presentó en la Oficina de Violencia reclamando el cese de todas las medidas dispuestas en su protección y de la intervención por parte del Poder Judicial. No obstante, el Juzgado decidió mantener las medidas cautelares, la intervención, el otorgamiento del botón antipánico, hasta que reitere nuevamente el pedido. Por otro lado, la pareja tenía cuatro hijos juntos, quienes se encontraban bajo el cuidado de otros familiares.

Los primeros resultados de la autopsia practicada al cadáver, remitidas por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, establecieron que la causa del deceso fue una hemorragia externa masiva originada por una lesión de la arteria ilíaca, provocada por un disparo de arma de fuego.

La víctima tenía 35 años y 4 hijos

La secuencia de hechos que derivó en la muerte de la mujer de 35 años comenzó el viernes pasado por la noche cuando se encontraban ambos adultos en la casilla. Allí, según reconstruyó el mismo portal local mencionado, los vecinos escucharon una pelea. Posteriormente, un familiar señaló que no lograba contactarse con la mujer desde el aquel día, por lo que decidió acercarse hasta el barrio. Fue entonces que encontró el cuerpo sin vida de Jessica y vio que en el lugar había varios elementos violentados y objetos dispersos.

La Policía provincial intervino rápidamente en el domicilio, relevó los testimonios de los vecinos y familiares, y ordenó el secuestro de las cámaras de vigilancia de la zona para analizar los movimientos en torno a la casa en el momento del crimen. Al dar con la noticia de que L. A. E. se había escapado, se emitió un alerta en donde se detallaban las características físicas y datos como la edad, 45 años, de contextura robusta, estatura de 1,63 metros, tez trigueña, cabellos y ojos oscuros.

El proceso contra L. A. E. avanzará este jueves, donde la fiscal Sola realizará el pedido de la audiencia de formulación de cargos, según indicaron al portal LM Neuquén. Al mismo tiempo se aguardarán más detalles de la aprehensión del hombre.