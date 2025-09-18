Asesinaron a un sargento durante un tiroteo en San Fernando: otro policía sufrió 7 disparos y está grave

Un sargento fue asesinado y otro policía está gravemente herido tras sufrir 7 disparos en un enfrentamiento a tiros ocurrido este jueves al mediodía en el partido bonaerense de San Fernando, en la intersección de Balcarce y Ruta 202.

El hecho se produjo cerca de las 12:40, cuando efectivos del Comando de Patrullas del municipio intentaron identificar a un hombre con actitud sospechosa en la vía pública. Según informaron fuentes policiales a Infobae, este estaba caminando cerca del aeropuerto y minutos antes había intentado tirarse abajo de un auto que logró esquivarlo a tiempo.

Ante este episodio, los agentes se movilizaron al lugar para auxiliarlo y enviarle una ambulancia para asistirlo, ya que según las primeras informaciones tenía un golpe en las piernas y un corte en la mano.

Sin embargo, en un contexto que aún no fue esclarecido, el hombre intentó resistirse al procedimiento policial y comenzó a forcejear con los efectivos. Fue entonces cuando logró quitarle el arma a uno de ellos y comenzó a dispararles.

Uno de los disparos fue moral e impactó en el sargento Germán Farías, quien murió poco después de ser trasladado al hospital.

Su colega, el policía Maximiliano Lescano que también intervino en el hecho, recibió 7 disparos en el enfrentamiento y permanece internado en terapia intensiva.

El sospechoso detenido

En el caso tomó intervención la Unidad Fiscal de Instrucción Criminal de San Fernando, cuyas autoridades dieron inicio a la búsqueda del sospechoso, que se fugó tras el tiroteo. El hombre identificado como G.G.C., de 34 años.

Poco después, personal policial logró localizarlo en las inmediaciones del lugar. Presentaba heridas por arma de fuego en el pie, la mano y el glúteo, motivo por el cual fue trasladado bajo custodia al hospital zonal, indicaron las fuentes judiciales consultadas por Infobae.

Mientras tanto, fuerzas de seguridad continuaban durante la tarde recabando testimonios y pruebas en la escena, que está resguardada.

Noticia en desarrollo