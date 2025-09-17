Crimen y Justicia

Ordenaron que el policía acusado de asesinar a su pareja en Bariloche se someta a una pericia clave

Las autoridades aseguraron esta medida permitiría avanzar en el esclarecimiento del caso

Según constataron los fiscales, la
Según constataron los fiscales, la joven y el acusado habían comenzado la relación recientemente

La investigación por el presunto femicidio de Stefanía Civardi, la mujer de 22 años que fue encontrada muerta de un disparo en San Carlos de Bariloche, avanzó con una medida clave: el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Río Negro solicitó que se realice una extracción de sangre al ex policía imputado como principal sospechoso, para comparar su perfil genético con otras muestras recolectadas en la causa.

La autorización para este procedimiento se obtuvo durante una audiencia virtual celebrada este martes, en la que los particulares damnificados respaldaron el pedido del fiscal a cargo. En consecuencia, el juez interviniente avaló la solicitud, por lo que la extracción se llevará a cabo en el complejo penitenciario de General Roca, donde el sospechoso permanece bajo prisión preventiva hasta el 1 de diciembre.

De acuerdo con la hipótesis formulada por los funcionarios judiciales, el ex oficial habría asesinado a Civardi, tras haberle disparado con su arma reglamentaria durante la madrugada del 30 de julio.

Según la información publicada por Noticias Argentinas, a raíz de esta sospecha, los investigadores imputaron al ex efectivo policial como presunto autor de homicidio triplemente agravado: por el vínculo, por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y por el uso de un arma de fuego.

El único sospechoso del caso
El único sospechoso del caso continúa detenido en el penal de General Roca

El hecho ocurrió en una vivienda situada en la calle Los Radales al 800, barrio Lera. Luego de que la víctima fuera hallada sin vida en el interior de su domicilio, el sospechoso fue detenido de inmediato y permanece a disposición de la Justicia.

Desde ese entonces, la investigación quedó a cargo de las fiscales de turno, María Alejandra Orticelli, Betiana Cendón y Alejandra Bartolomé, quienes acudieron al lugar del hecho junto a la Unidad Operativa para coordinar las primeras diligencias. Además, trabajaron bajo presión, ya que el Código Procesal Penal rionegrino exige la presentación de un informe final en un plazo de 48 horas, requisito indispensable para la audiencia de formulación de cargos.

Las pericias realizadas incluyeron la recolección de pruebas balísticas, declaraciones testimoniales y un análisis para detectar la presencia de pólvora en las manos del agente detenido, entre otros elementos que serán incorporados al expediente judicial. De esta manera, los investigadores confirmaron que la relación entre Civardi y el agente policial se había iniciado apenas un mes antes del trágico suceso.

En línea con esto, las autoridades explicaron que la causa avanzó bajo la premisa de que se habría tratado de un femicidio. La decisión respondió a una resolución de la Procuración General de Río Negro, que establece que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada bajo esta figura legal, según confirmaron fuentes a Infobae.

La zona en la que
La zona en la que vivía la joven

Además, la Procuración General de la provincia dispuso que la investigación sea delegada a Gendarmería Nacional. Esta medida busca garantizar la imparcialidad del proceso y evitar posibles conflictos de interés, dado que el acusado pertenece a la fuerza policial provincial.

En paralelo, la Policía de Río Negro emitió un comunicado en el que confirmó la separación preventiva del agente involucrado. “La Jefatura de Policía separó de su cargo al efectivo de la fuerza involucrado en un trágico hecho donde falleció una mujer en Bariloche.

Al respecto, afirmaron desde la fuerza: “Las autoridades policiales expresaron su pesar por el suceso y reafirmaron su compromiso con la transparencia y el respeto al debido proceso, asegurando que se brindarán todos los elementos y asistencia necesarios para el rápido esclarecimiento de lo ocurrido”.

